Donald Trump culpó al Congreso por la crisis aérea en los Estados Unidos: "Ridículo" El mandatario argumentó que la falta de aprobación de nuevas partidas presupuestarias impiden la modernización del sistema de control del tráfico aéreo, que el viernes sufrió una falla de seguridad y llevó a la paralización de los vuelos. Por Agregar C5N en









Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió por primera vez a la crisis aérea que atraviesa el país, debido a una falla en los sistemas de seguridad que obligó la paralización total de los vuelos y recién este domingo comenzó a normalizarse. El republicano culpó al Congreso por lo ocurrido y pidió que se acelere la aprobación de las nuevas partidas presupuestarias para poder modernizar el control del tráfico en los aeropuertos.

“Si el Congreso aprueba el dinero desesperadamente necesario para el Control del Tráfico Aéreo, podemos construirlo rápida y eficientemente”, publicó Trump en Truth Social. A la vez, vaticinó que, si eso ocurre, “será el mejor sistema en cualquier parte del mundo. Gran parte de nuestro sistema actual de control aéreo tiene 50 años: ¡Ridiculo!”.

Si bien el Congreso dio luz verde a una partida de 12.500 millones de dólares para la Administración Federal de Aviación, el paquete incluye fuerte recortes impulsado por la administración Trump en 2025. De todas maneras, el secretario de Transporte, Sean Duffy, argumentó que esos fondos son un pago inicial para una reforma más amplia del sistema.

Alrededor de 6.000 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos. Para Trump, la tarea no debería hacerse “a cuentagotas”, sino acelerarse. Incluso, en otro posteo cuestionó como el expresidente Joe Biden había dejado de mantener el sistema de control del tráfico aéreo y lo acusó de hacer que un “sistema viejo y roto fuera peor que cuando comenzaron”.

Estados Unidos aseguró que los vuelos quedarán normalizados este domingo: "Lo peor ya pasó" El titular de la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense, Bryan Bedford, había afirmado el sábado que "lo peor ya pasó", luego de comenzaran a reanudarse los vuelos tras horas de parálisis por un fallo masivo en las comunicaciones, aunque el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que recuperar la normalidad "tomará tiempo".