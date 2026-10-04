5 de octubre de 2026 Inicio
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Elecciones en Brasil: cómo salió la votación entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro en la Argentina

Con más de 13.000 ciudadanos habilitados en todo el país, las mesas habilitadas estuvieron en Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, en una jornada electoral marcada por una masiva concurrencia y un fuerte perfil joven y universitario.

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La Embajada de Brasil en CABA fue el escenario de mayor concurrencia de votantes brasileños en el país.

La Embajada de Brasil en CABA fue el escenario de mayor concurrencia de votantes brasileños en el país.

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En la jornada electoral celebrada este domingo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se impuso con contundencia en la Ciudad de Buenos Aires al obtener el 66% de los votos, superando holgadamente al senador Flávio Bolsonaro, quien cosechó el 27%. La embajada de la capital argentina, ubicada sobre la calle Cerrito, concentró a la aplastante mayoría de los votantes, alcanzando 11.873 electores habilitados sobre un total nacional de 13.138. De este modo, la Argentina se consolidó como el país de América Latina con mayor cantidad de electores brasileños registrados en el exterior, superando a Ciudad del Este.

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Mesa escrutada de Buenos Aires.

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El panorama porteño contrastó con el comportamiento electoral registrado en otras provincias, donde los márgenes resultaron sensiblemente más estrechos. En Córdoba, Lula se impuso de forma ajustada con el 49,59% frente al 43,32% de Bolsonaro, mientras que en la provincia de Mendoza, el candidato opositor logró revertir la tendencia y vencer al mandatario por apenas seis votos (55 a 49). La logística electoral contó con 30 urnas distribuidas en la capital y urnas únicas en las sedes del interior, en una organización donde la sede porteña debió absorber votantes procedentes de hasta 12 provincias distintas.

Un pilar central del comicio radicó en la particular demografía del padrón brasileño radicado en territorio argentino, caracterizado por su fuerte perfil joven y universitario. Según datos del Tribunal Superior Electoral, el 66% de los inscriptos son mujeres y el 60% tiene menos de 40 años, destacándose que un 56,7% cuenta con estudios universitarios completos o en curso, atraídos en gran medida por carreras como Medicina. Esta marcada presencia de estudiantes movilizó traslados masivos, incluyendo combis organizadas desde ciudades como Rosario para emitir el sufragio.

Mesa escrutada en Córdoba.

Mesa escrutada en Córdoba.

Durante todo el domingo, las inmediaciones de la embajada en el barrio porteño de Retiro evidenciaron el clima de polarización con una notable presencia de prendas rojas en apoyo al Partido de los Trabajadores. Si bien el proceso transcurrió mayoritariamente con tranquilidad, por la mañana se registraron cruces de cánticos entre militantes y detuvieron a un hombre por atentado y resistencia a la autoridad durante un operativo contra la venta ambulante sin autorización.

La votación en el país se desarrolló en medio de un período de enfriamiento diplomático bilateral. Además, las estadísticas reflejaron una contracción del padrón en la Argentina -que bajó de 14.590 electores en 2022 a 13.138 en esta elección-, en consonancia con la disminución general de la comunidad brasileña residente en el país. Tras la difusión de estos datos, la expectativa queda centrada en el escenario definitivo de cara a la segunda vuelta electoral prevista para el próximo 25 de octubre.

Mesa escrutada en Mendoza.

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