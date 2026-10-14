14 de octubre de 2026 Inicio
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El Vaticano ratificó la intención del viaje del papa León XIV a la Argentina: "Es su deseo"

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, señaló que el sumo pontífice pretende mantener su visita a Latinoamérica en noviembre, después de ser intervenido quirúrgicamente por un nódulo pulmonar.

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El papa León XIV fue intervenido quirúrgicamente.

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Bruni se refirió al viaje que León XIV tiene previsto a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y 17 de noviembre en el marco de su gira por Latinoamérica y remarcó que el sumo pontífice pretende sostenerlo. "Hemos escuchado las palabras del Papa sobre el viaje, sobre su intención, su deseo y también el hecho de ir", expresó.

Los dichos del integrante del Vaticano se produjeron tras la difusión de un nuevo parte médico, que marcó que el Papa "ha pasado una noche tranquila". La operación de León XIV duró 90 minutos sin complicaciones y le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida.

En tal sentido, los médicos hallaron durante la cirugía un adenocarcinoma pulmonar, que se trata de un tumor maligno que se origina en células glandulares del pulmón, integra los cánceres de células no pequeñas, que representan cerca del 85% de los casos, y es el subtipo más frecuente. También puede aparecer en quienes nunca fumaron, y el diagnóstico no permite establecer por sí solo el pronóstico.

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El papa León XIV fue intervenido quirúrgicamente.

Cuando la lesión está localizada, la lobectomía permite retirar el tumor con márgenes de tejido sano, con intención curativa. Durante este tipo de intervención también pueden analizarse los ganglios linfáticos del tórax, porque sus resultados ayudan a establecer si hubo extensión y a precisar el estadio de la enfermedad.

Aunque el examen realizado durante la intervención confirmó el tipo de tumor, todavía hacen falta los resultados anatomopatológicos definitivos para conocer con precisión las características de la lesión, revisar los márgenes quirúrgicos y determinar si existe compromiso de los ganglios, datos fundamentales para definir la etapa de la enfermedad y los próximos pasos.

La cirugía no significa que el paciente deba recibir quimioterapia, inmunoterapia o tratamientos dirigidos. La indicación depende del estadio y las características del tumor; en algunos casos iniciales, extirpar la lesión puede ser suficiente, pero no es posible anticipar el plan de tratamiento del Pontífice con los datos difundidos hasta ahora.

Qué se sabe sobre la visita del Papa León XIV a la Argentina

La gira está programada del 6 al 17 de noviembre, con paradas en Uruguay, la Argentina y Perú. El posoperatorio abrió dudas sobre la posibilidad de que León XIV afronte un recorrido que incluye vuelos largos, traslados frecuentes y actividades en lugares con condiciones climáticas y geográficas muy distintas.

La etapa peruana concentra buena parte de esas inquietudes. El programa incluye Cuzco, a unos 3400 metros de altura, y Pucallpa, en una región de selva caracterizada por el calor y la humedad. A eso se suma el traslado aéreo desde Europa hacia Sudamérica.

Por ahora, la única modificación concreta de la agenda alcanza a las audiencias, que fueron canceladas hasta el martes 20 de octubre. El Vaticano informó además que el período posoperatorio previsto es de siete días.

En la curia se contempla que una definición sobre la gira sea comunicada cuando el pontífice regrese al Palacio Apostólico, aunque, no existe una fecha oficial para ese anuncio.

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