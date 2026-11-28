Profunda conmoción: murió una estrella de la lucha internacional a los 38 años La noticia se conoció a través de un comunicado oficial, en el que se confirmó que el deceso se dio por "complicaciones médicas". Por Agregar C5N en









El luchador tenía 38 años. Redes sociales

Conmoción en el deporte tras la muerte de Bronson Reed, estrella de la lucha internacional. Tenía 38 años y, según informaron oficialmente, falleció por "complicaciones médicas".

Igualmente, en el texto difundido por la compañía, no se brindaron detalles específicos sobre el cuadro clínico ni el diagnóstico que derivó en su fallecimiento, y centró su mensaje en acompañar a su entorno más cercano: su esposa embarazada, Paige, y su pequeña hija.

"Jermaine fue una figura imponente en WWE, pero, más importante aún, era una persona extraordinaria, un hombre de familia dedicado y un querido colega", expresó la empresa en el comunicado oficial. "Nuestros pensamientos y más profundas condolencias están con toda la familia de Jermaine, incluida su esposa embarazada, Paige, su hija, así como sus amigos, compañeros de trabajo y fanáticos", completó la organización.

Reed tenía 38 años y su muerte conmociona al mundo de la lucha internacional Quién era Bronson Reed y su recorrido en el ring Nacido en Adelaida, capital del estado de Australia Meridional, Jermaine Haley inició su carrera profesional en el año 2007. Antes de consolidarse en la escena norteamericana, construyó un sólido prestigio en el circuito independiente internacional y en reconocidas empresas asiáticas como la japonesa Pro Wrestling NOAH.

De acuerdo con registros destacados por CBS Sports, Haley formaba parte del selecto grupo de luchadores capaces de exhibir triunfos individuales frente a dos máximas estrellas contemporáneas como Roman Reigns y Kazuchika Okada durante los puntos más altos de sus carreras en WWE y New Japan Pro-Wrestling, respectivamente.