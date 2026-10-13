13 de octubre de 2026 Inicio
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Tras la operación del Papa, el Canciller argentino aseguró que "sigue adelante" la organización para recibirlo

Pablo Quirno aseguró que el Gobierno sigue "con mucha atención" la salud del Papa León XIV y remarcó que la gestión libertaria está "a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa".

Por
Pablo Quirno

Pablo Quirno, canciller de Argentina

EFE

El canciller Pablo Quirno aseguró que la organización para recibir al Papa León XIV "sigue adelante", aún tras la operación por un tumor maligno, y remarcó que el Gobierno está "a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa".

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"Ayer tuvimos una reunión con el Vaticano para tratar detalles de la visita. También hoy recibimos indicación de la Nunciatura con los requerimientos para la avanza de los equipos", afirmó el funcionario de Javier Milei y enfatizó: "Todos trabajamos para que la visita suceda".

Aunque, Quirno también adelantó: "En caso de que no suceda por este imponderable... a nosotros nos va a encontrar con los brazos abiertos para recibirlo". El ministro aseguró que desde el Gobierno siguen "con mucha atención" lo que sucede con la salud del Papa y "las buenas noticias que parecen estar viniendo tras la intervención a la que fue sometido".

"Siempre hay que esperar, obviamente la prioridad para nosotros es el estado de salud del Papa", concluyó el canciller este martes en radio Rivadavia y recordó que "son decisiones que tomará el Vaticano".

Quirno remarcó: "Seguramente habrá que esperar la recuperación, toda la información que tenemos del Vaticano es que la intención del Papa, antes de su intervención, era realizar esta visita tan esperada por los argentinos, pero como estas cosas inesperadas suceden, hay que esperar las decisiones finales".

El Vaticano confirmó que al papa León XIV le extirparon un tumor canceroso del pulmón

La Sala de Prensa de la Santa Sede comunicó el éxito de la intervención quirúrgica del Papa, en el Policlínico Gemelli. El procedimiento, enfocado en tratar un nódulo pulmonar, requirió la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida.

Tras despertar sin inconvenientes, el Santo Padre fue trasladado de vuelta a su habitación de la décima planta del Hospital Universitario de la ciudad de Roma, mientras se esperan los próximos comunicados sobre su salud tras su operación.

"Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida. El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios", se detalla en el comunicado.

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