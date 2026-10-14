Cómo sigue la salud de Papa León XIV: se conoció un nuevo parte médico tras su operación La Oficina de Prensa de la Santa Sede compartió una actualización sobre el estado del sumo pontífice, luego de confirmar que tiene cáncer de pulmón. Por Agregar C5N en









El Vaticano confirmó que León XIV tiene cáncer de pulmón. Redes sociales

Se conoció un nuevo parte médico sobre el estado de salud del Papa León XIV tras someterse a una operación para extirpar un nódulo en el pulmón derecho y el análisis del tejido confirmó un adenocarcinoma pulmonar.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede compartió por Telegram un breve parte médico sobre la evolución del sumo pontífice que continúa internado en el Policlínico Gemelli de Roma.

"El Papa ha pasado una noche tranquila. Más información a lo largo del día", expresaron desde la Oficina de Prensa. La operación de León XIV duró 90 minutos sin complicaciones y le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida.

Vatican Media La salud de papa León XIV: qué es el adenocarcinoma de pulmón y qué cirugía le realizaron El adenocarcinoma pulmonar es un tumor maligno que se origina en células glandulares del pulmón, integra los cánceres de células no pequeñas, que representan cerca del 85% de los casos, y es el subtipo más frecuente. También puede aparecer en quienes nunca fumaron, y el diagnóstico no permite establecer por sí solo el pronóstico.

Cuando la lesión está localizada, la lobectomía permite retirar el tumor con márgenes de tejido sano, con intención curativa. Durante este tipo de intervención también pueden analizarse los ganglios linfáticos del tórax, porque sus resultados ayudan a establecer si hubo extensión y a precisar el estadio de la enfermedad.

El parte médico del papa León XIV tras la operación a la que fue sometido. X: @vaticannews_es Aunque el examen realizado durante la intervención confirmó el tipo de tumor, todavía hacen falta los resultados anatomopatológicos definitivos para conocer con precisión las características de la lesión, revisar los márgenes quirúrgicos y determinar si existe compromiso de los ganglios, datos fundamentales para definir la etapa de la enfermedad y los próximos pasos. La cirugía no significa que el paciente deba recibir quimioterapia, inmunoterapia o tratamientos dirigidos. La indicación depende del estadio y las características del tumor; en algunos casos iniciales, extirpar la lesión puede ser suficiente, pero no es posible anticipar el plan de tratamiento del Pontífice con los datos difundidos hasta ahora.