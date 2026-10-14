14 de octubre de 2026 Inicio
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Qué se sabe sobre la visita del papa León XIV a la Argentina tras su operación de tumor maligno

La evolución del Sumo Pontífice será muy importante para definir su agenda. Todo lo que hay que tener en cuenta.

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Se le extirpó un nódulo pulmonar detectado durante un control de rutina.

Se le extirpó un nódulo pulmonar detectado durante un control de rutina.

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, quedó expuesta a interrogantes luego de la cirugía a la que fue sometido esta semana. Aunque la intervención se completó sin complicaciones, su recuperación y las próximas evaluaciones médicas van a terminar definiendo cómo continuará su agenda.

Mejora la salud del papa León XIV. 
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Hasta este miércoles 14 de octubre, el Vaticano no había comunicado la cancelación ni la postergación de la gira. El viaje, que incluye escalas en Uruguay, la Argentina y Perú, sigue previsto, pero todavía no hay certezas sobre si podrá realizarse en las fechas anunciadas.

El pontífice fue operado el martes en el hospital Gemelli para extirparle un nódulo pulmonar detectado durante un control de rutina. Durante la intervención se confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, un tumor maligno. Fuentes vaticanas señalaron que habría sido detectado a tiempo y removido por completo.

Lo que resta por determinar es si necesitará tratamientos adicionales. Esa evaluación es uno de los factores que pueden incidir en la posibilidad de mantener el viaje, y en la curia admiten que incluso una versión reducida, limitada a Uruguay y la Argentina, podría resultar demandante durante la recuperación.

Qué se sabe sobre la visita del Papa León XIV a la Argentina

La gira está programada del 6 al 17 de noviembre, con paradas en Uruguay, la Argentina y Perú. El posoperatorio abrió dudas sobre la posibilidad de que León XIV afronte un recorrido que incluye vuelos largos, traslados frecuentes y actividades en lugares con condiciones climáticas y geográficas muy distintas.

La etapa peruana concentra buena parte de esas inquietudes. El programa incluye Cuzco, a unos 3400 metros de altura, y Pucallpa, en una región de selva caracterizada por el calor y la humedad. A eso se suma el traslado aéreo desde Europa hacia Sudamérica.

Por ahora, la única modificación concreta de la agenda alcanza a las audiencias, que fueron canceladas hasta el martes 20 de octubre. El Vaticano informó además que el período posoperatorio previsto es de siete días.

En la curia se contempla que una definición sobre la gira sea comunicada cuando el pontífice regrese al Palacio Apostólico, aunque, no existe una fecha oficial para ese anuncio.

Nuevo parte médico del Papa León XIV

El Vaticano difundió un nuevo parte médico firmado por el Dr. Luigi Carbone, médico papal, y por el profesor Stefano Margaritora, responsable del equipo de cirugía de tórax. "Esta mañana, el Santo Padre se sometió a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax programados tras la cirugía", señalaron.

Según el comunicado, "los resultados confirman una evolución postoperatoria favorable. Los valores se sitúan dentro del rango normal para el tipo de intervención realizada". El parte agrega que el pontífice "realizó fisioterapia respiratoria y comenzó a caminar por su habitación", y que "ha retomado una dieta normal, tanto en el desayuno como en el almuerzo". Los médicos concluyeron que su "recuperación avanza según lo previsto".

Más temprano, la Santa Sede había informado que León XIV pasó "una noche tranquila". La operación duró alrededor de 90 minutos y consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía torácica videoasistida. Luego de despertarse sin inconvenientes, volvió a su habitación en la décima planta del hospital, sin pasar por terapia intensiva, y pidió cenar.

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