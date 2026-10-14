14 de octubre de 2026 Inicio
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Jorge Lozano: "Seguimos trabajando para la visita del Papa León XIV a la Argentina el 8 de noviembre"

El arzobispo sanjuanino fue el último argentino en reunirse con el Sumo Pontífice antes de su operación, y relató a C5N los detalles del encuentro del lunes en Roma. León XIV le expresó su interés por la visita al país programada para noviembre y su intención de homenajear a Francisco en la Catedral de Buenos Aires.

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Jorge Lozano fue el último argentino en reunirse con el Papa León XIV .

Jorge Lozano fue el último argentino en reunirse con el Papa León XIV .

El arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, fue el último argentino en reunirse con el Papa León XIV en Roma. La audiencia, solicitada hace tres meses, se concretó el lunes por la mañana y se extendió casi media hora. Consultado sobre las dudas que surgieron en las últimas horas sobre un posible cambio en la fecha del arribo a nuestro país, ratificó que "seguimos trabajando para que sea el 8 de noviembre".

Se le extirpó un nódulo pulmonar detectado durante un control de rutina.
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“Pedí hablar con él incluso antes de que se confirmara su visita a la Argentina de forma oficial”, contó. Pese a los rumores de suspensión de audiencias, la reunión se mantuvo: “Fue un diálogo muy bueno, casi media hora estuvimos. Yo lo noté de buen semblante, firme, caminando sin dificultad, manteniendo un diálogo permanente sin agitarse, sin que le falte el aire”, agregó Lozano, quien participará de un foro internacional en la capital italiana entre el 15 y el 18 de octubre.

El Papa no habló de los estudios médicos previos ni de la cirugía, pero sí de su viaje al país: “Nos vemos en Argentina”, le dijo al cura argentino. Lozano relató: “Me preguntó mucho sobre las expectativas y el desarrollo de la visita en el país, se lo vio muy interesado. Cómo iba a ser el encuentro con los jóvenes, le interesaba mucho en particular la situación de los jóvenes”.

El arzobispo aseguró que León XIV daba por hecho su llegada: “Me sorprendió el comunicado del vocero Mateo Bruni donde dijo que el Papa mantenía su deseo de mantener su gira por América del Sur. Acá (Vaticano) estamos a la espera de los informes y consejos de los médicos”.

Respecto a su salud, el Pontífice transmitió tranquilidad: “Yo le pregunté cómo se sentía con respecto a la cirugía y me dijo que se sentía confiado, que se sentía bien y que confiaba en el equipo médico. Y me volvió a preguntar cosas sobre su visita y no abundó en más detalles”.

La conversación giró en torno a los jóvenes y la situación social del país: “Por un lado me preguntó acerca de los jóvenes y cuáles eran las expectativas de desarrollo de ellos. Justo hace poco se conoció el informe del observatorio de la UCA sobre Deuda Social y me basé en eso de que no había igualdad de oportunidades en el país y que el futuro de cada uno estaba ligado al lugar de nacimiento, a la condición social de la familia de origen para poder ingresar a la universidad u obtener un trabajo. Hablamos bastante acerca de las adicciones también a las drogas, a las apuestas online, le preocupaba bastante eso. También charlamos acerca de la situación social en general que hacen a la vida de los argentinos”.

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Qué se sabe sobre la visita del papa León XIV a la Argentina tras su operación de tumor maligno

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, quedó expuesta a interrogantes luego de la cirugía a la que fue sometido esta semana. Aunque la intervención se completó sin complicaciones, su recuperación y las próximas evaluaciones médicas van a terminar definiendo cómo continuará su agenda.

Hasta este miércoles 14 de octubre, el Vaticano no había comunicado la cancelación ni la postergación de la gira. El viaje, que incluye escalas en Uruguay, la Argentina y Perú, sigue previsto, pero todavía no hay certezas sobre si podrá realizarse en las fechas anunciadas.

El pontífice fue operado el martes en el hospital Gemelli para extirparle un nódulo pulmonar detectado durante un control de rutina. Durante la intervención se confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, un tumor maligno. Fuentes vaticanas señalaron que habría sido detectado a tiempo y removido por completo.

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Lo que resta por determinar es si necesitará tratamientos adicionales. Esa evaluación es uno de los factores que pueden incidir en la posibilidad de mantener el viaje, y en la curia admiten que incluso una versión reducida, limitada a Uruguay y la Argentina, podría resultar demandante durante la recuperación.

Por ahora, la gira está programada del 6 al 17 de noviembre, con paradas en Uruguay, la Argentina y Perú. El posoperatorio abrió dudas sobre la posibilidad de que León XIV afronte un recorrido que incluye vuelos largos, traslados frecuentes y actividades en lugares con condiciones climáticas y geográficas muy distintas.

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