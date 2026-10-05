El Vaticano publicará un diario inédito del papa Francisco: tendrá más de 30 años de escritos personales

La Santa Sede anunció un libro que recorrerá la vida íntima del sumo pontífice argentino, luego de su muerte. Será luego de la visita del papa León XIV al país.

El Vaticano anunció que su editorial publicará el 24 de noviembre un libro con escritos personales del papa Francisco desde 1992 hasta 2024, que será presentado por el cardenal Víctor Manuel Fernández. El texto se distribuirá en 94 países y estará disponible en cinco idiomas.

En el sitio Vatican News, que se trata del portal oficial de la Santa Sede, el Vaticano destacó que el libro será "de excepcional valor e importancia" para conocer la vida íntima de Jorge Bergoglio , quien fue el sumo pontífice desde el 13 de marzo de 2013 hasta su muerte, ocurrida el 21 de abril de 2025.

En tal sentido, el director editorial del Dicasterio para la Comunicación, Andrea Tornielli , subrayó la relevancia del contenido: "Estamos muy honrados de publicar este texto del cardenal Víctor Manuel Fernández que presenta al público el Diario del Papa Francisco. Con este libro, que creemos podrá ser apreciado por los lectores de todo el mundo, podremos conocer aún más la interioridad del Pontífice argentino".

El papado de Francisco estuvo marcado por su intención de reformar la Iglesia desde adentro, lo que lo llevó a enfrentarse con los sectores más conservadores de la Iglesia, con los que mantuvo una tensa relación. En ese marco, avanzó en cambios gubernamentales del Vaticano, para darles más espacio a las mujeres y a los laicos , así como también para prevenir que se repitan situaciones escandalosas como abusos sexuales a menores o manejos espurios de dinero.

Francisco mostró un interés particular por resolver problemas mundiales como el hambre, la pobreza, los refugiados o el cambio climático, además de enfrentar situaciones como la pandemia del Covid-19 o la guerra en Ucrania. Pero, sobre todo, por reformar la Iglesia desde adentro, lo que lo llevó a enfrentarse con los sectores más conservadores de la Iglesia, con los que mantuvo una tensa relación.

En ese marco, avanzó en reformas gubernamentales del Vaticano, para darles más espacio a las mujeres y a los laicos en el pequeño y poderoso Estado, así como también para prevenir que se repitan situaciones escandalosas como abusos sexuales a menores o manejos espurios de dinero.

Lanzaron la página web oficial para seguir la visita del papa León XIV a la Argentina

la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) habilitó el portal elpapaenargentina.com.ar para concentrar datos sobre la visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre en distintos puntos del país. La herramienta reúne información sobre celebraciones, encuentros, accesos y pautas prácticas para facilitar la participación de los fieles.

El nuevo canal digital permitirá consultar las novedades que publique la organización antes y durante la estadía, con datos vinculados al cronograma de cada jornada y a las condiciones de ingreso para las actividades oficiales previstas en Buenos Aires, Luján y Córdoba, tres puntos centrales del recorrido papal.

La plataforma también concentrará cambios que surjan en la organización de los encuentros masivos, un aspecto relevante ante la convocatoria de voluntarios prevista en los principales escenarios del itinerario, donde cada actividad contará con indicaciones específicas sobre modalidades de acceso para quienes necesiten conocer cómo participar y dónde presentarse, según el área que tenga a cargo.

Durante su permanencia en Buenos Aires, el pontífice tendrá como base la Nunciatura Apostólica, instalada en el Palacio Fernández Anchorena de Recoleta, donde además contará con un ámbito reservado para reuniones privadas fuera del programa público previsto durante sus jornadas en la ciudad, sin cámaras ni transmisión pública.