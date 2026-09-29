A poco más de un mes de su visita al país, dirigentes debatirán el impacto de León XIV en la sociedad

La llegada de León XIV al Vaticano abrió una nueva etapa para la Iglesia Católica y despertó debates sobre el rumbo que tomará el pontificado frente a los principales desafíos del mundo actual.
El encuentro “Quo Vadis Humanitas: Cómo nos interpela el Papa León XIV”, organizado por el Club Político por la Convergencia Nacional y Popular, se llevará a cabo este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires.
La llegada de León XIV al Vaticano abrió una nueva etapa para la Iglesia Católica y despertó debates sobre el rumbo que tomará el pontificado frente a los principales desafíos del mundo actual.
A poco más de un mes de su visita a la Argentina, un grupo de dirigentes de distintos ámbitos se reunirá para reflexionar sobre el nuevo pontificado de León XIV y los desafíos actuales de la humanidad.
El encuentro “Quo Vadis Humanitas: Cómo nos interpela el Papa León XIV”, organizado por el Club Político por la Convergencia Nacional y Popular, se llevará a cabo este miércoles 30 en la Ciudad de Buenos Aires.
La actividad comenzará a las 17:30 en la Casa del Encuentro, ubicada en Rivadavia 1391, primer piso, y contará con la participación de dirigentes políticos, referentes sociales y representantes del ámbito religioso.
La conferencia propone generar un espacio de reflexión sobre el papel de la Iglesia, la política y las organizaciones sociales ante cuestiones que atraviesan a las sociedades contemporáneas.
El nombre elegido para el encuentro, “Quo Vadis Humanitas”, plantea una pregunta sobre el rumbo de la humanidad y busca poner en discusión cuáles son los desafíos que enfrentan las instituciones y los distintos actores sociales en el escenario actual.
La convocatoria plantea una discusión más amplia acerca del papel de las instituciones frente a un escenario internacional caracterizado por transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales. Así, la presencia de dirigentes con experiencia parlamentaria y diplomática, junto con referentes sociales y religiosos, permitirá incorporar distintas perspectivas sobre la relación entre la Iglesia y los grandes debates de la actualidad.
La jornada contará con la exposición de Graciela Rosso, exdiputada nacional y exintendenta de Luján; Mario Mazzitelli, dirigente del Partido Socialista Auténtico (PSA) en Unidad Socialista; y Eduardo Valdés, diputado nacional y exembajador argentino ante el Vaticano.
También será parte del panel Nito Artaza, exsenador nacional, y el padre Carlos Accaputo, integrante de la Casa del Encuentro, donde se desarrollará la actividad.
La composición de la mesa permitirá abordar el tema desde diferentes experiencias y perspectivas, vinculando las dimensiones política, social y religiosa.La conferencia tendrá como presentadora a Alicia Marchionda, mientras que Alberto Moscardi estará a cargo de la moderación.