29 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

A poco más de un mes de su visita al país, dirigentes debatirán el impacto de León XIV en la sociedad

El encuentro “Quo Vadis Humanitas: Cómo nos interpela el Papa León XIV”, organizado por el Club Político por la Convergencia Nacional y Popular, se llevará a cabo este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires.

Por
La llegada de León XIV al Vaticano abrió una nueva etapa para la Iglesia Católica.

La llegada de León XIV al Vaticano abrió una nueva etapa para la Iglesia Católica.

Vatican News.

La llegada de León XIV al Vaticano abrió una nueva etapa para la Iglesia Católica y despertó debates sobre el rumbo que tomará el pontificado frente a los principales desafíos del mundo actual.

El Papa cuestionó el sistema que permitió que una mujer de 87 años y con discapacidad fuera expulsada de su casa. 
Te puede interesar:

León XIV cuestionó el desalojo de Maricarmen en España y alertó por la crisis habitacional

A poco más de un mes de su visita a la Argentina, un grupo de dirigentes de distintos ámbitos se reunirá para reflexionar sobre el nuevo pontificado de León XIV y los desafíos actuales de la humanidad.

El encuentro “Quo Vadis Humanitas: Cómo nos interpela el Papa León XIV”, organizado por el Club Político por la Convergencia Nacional y Popular, se llevará a cabo este miércoles 30 en la Ciudad de Buenos Aires.

La actividad comenzará a las 17:30 en la Casa del Encuentro, ubicada en Rivadavia 1391, primer piso, y contará con la participación de dirigentes políticos, referentes sociales y representantes del ámbito religioso.

La conferencia propone generar un espacio de reflexión sobre el papel de la Iglesia, la política y las organizaciones sociales ante cuestiones que atraviesan a las sociedades contemporáneas.

El nombre elegido para el encuentro, “Quo Vadis Humanitas”, plantea una pregunta sobre el rumbo de la humanidad y busca poner en discusión cuáles son los desafíos que enfrentan las instituciones y los distintos actores sociales en el escenario actual.

La convocatoria plantea una discusión más amplia acerca del papel de las instituciones frente a un escenario internacional caracterizado por transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales. Así, la presencia de dirigentes con experiencia parlamentaria y diplomática, junto con referentes sociales y religiosos, permitirá incorporar distintas perspectivas sobre la relación entre la Iglesia y los grandes debates de la actualidad.

Quiénes participarán

La jornada contará con la exposición de Graciela Rosso, exdiputada nacional y exintendenta de Luján; Mario Mazzitelli, dirigente del Partido Socialista Auténtico (PSA) en Unidad Socialista; y Eduardo Valdés, diputado nacional y exembajador argentino ante el Vaticano.

También será parte del panel Nito Artaza, exsenador nacional, y el padre Carlos Accaputo, integrante de la Casa del Encuentro, donde se desarrollará la actividad.

La composición de la mesa permitirá abordar el tema desde diferentes experiencias y perspectivas, vinculando las dimensiones política, social y religiosa.La conferencia tendrá como presentadora a Alicia Marchionda, mientras que Alberto Moscardi estará a cargo de la moderación.

Cuándo y dónde

  • La conferencia “Quo Vadis Humanitas: Cómo nos interpela el Papa León XIV” se realizará el miércoles 30 de septiembre a las 17:30.
  • El encuentro tendrá lugar en la Casa del Encuentro, ubicada en Rivadavia 1391, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

León XIV estará en Argentina durante noviembre.

El transporte será gratuito en Córdoba durante la visita de León XIV

El lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país, mientras que el martes 10 regirá en Córdoba y CABA y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.

Se oficializaron todos los feriados por la visita del papa León XIV

play

Cottolengo Don Orione: cómo será el recorrido del Papa León XIV en su visita a la Argentina

Milei mantiene la narrativa a pesar de los datos adversos.           

Antimileísmo o propuesta superadora, el dilema de la oposición

El Papa llegará a Argentina el 8 de noviembre. 
play

Segundo día de León XIV en Francia: multitudinaria misa al pie de los Campos Elíseos

Abel Pintos le cantará al papa León XIV. 

Abel Pintos cantará en la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione

Rating Cero

El futbolista le dio me gusta a una publicación de la modelo cordobesa.

Qué dirá la China Suárez: a Mauro Icardi lo agarraron infraganti con una modelo cordobesa

La conductora había dado señales públicas de su situación de salud en octubre del año pasado.

Conmoción: murió una famosa conductora tras luchar dos años contra el cáncer cerebral

La pérdida generó consternación en el mundo de.

Profundo dolor: murió un actor que hizo un papel inolvidable para una generación

Siguen las bajas en el reality que anoche estrenó su primer programa.

Sorpresa en Masterchef: la baja inesperada que sacude a Telefe en el arranque del programa

El reality gastronómico arrancó con números altísimos y le devolvió el protagonismo a Telefe en el prime time.

Explosiva interna en MasterChef entre los participantes a horas de su arranque: "No me cae bien"

Cristian Pity Álvarez contó detalles de su internación a Moria Casán.
play

Pity Álvarez habló desde el hospital con Moria: "Siento que me va a explotar la cabeza"

últimas noticias

Me presento como candidato a presidente de Independiente, está decidido, anunció Gastón Gaudio.

Gastón Gaudio confirmó su postulación como presidente de Independiente: "No quiero a nadie que le haya hecho daño al club"

Hace 7 minutos
El futbolista le dio me gusta a una publicación de la modelo cordobesa.

Qué dirá la China Suárez: a Mauro Icardi lo agarraron infraganti con una modelo cordobesa

Hace 22 minutos
El amparo exige al Estado nacional reactivar las obras viales en Entre Ríos.

Avanza el amparo para que el Gobierno transfiera a Entre Ríos los fondos para rutas nacionales

Hace 24 minutos
play

Balearon a un custodio de la ministra Monteoliva: se tiroteó con dos delincuentes

Hace 27 minutos
La conductora había dado señales públicas de su situación de salud en octubre del año pasado.

Conmoción: murió una famosa conductora tras luchar dos años contra el cáncer cerebral

Hace 31 minutos