Horas después de que las tres potencias se reunieran en Shenzhen, el Presidente de Francia impulsó desde Berlín retomar el debate sobre Kiev ante la intransigencia rusa, marcando el pulso de la respuesta occidental al diálogo en Asia.

Durante una cumbre internacional celebrada este jueves en Berlín, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó a volver a evaluar la posible incorporación de Ucrania a la OTAN. El mandatario fundamentó su propuesta en la postura inflexible que mantiene Moscú respecto al desenlace del conflicto bélico.

El pronunciamiento tuvo lugar en la Cancillería alemana al cierre de un encuentro de la denominada Coalición de los Dispuestos (o de Voluntarios), un bloque de aproximadamente 40 naciones que respaldan a Kiev. En una rueda de prensa junto a su par ucraniano, Volodimir Zelensky, y al canciller anfitrión, Friedrich Merz, los aliados europeos exigieron garantías firmes de seguridad y reclamaron tener voz activa en cualquier mesa de negociación de paz.

"Ante el maximalismo de las posiciones rusas, creo que hay que volver a plantear la cuestión de la adhesión de Ucrania a la OTAN", planteó Macron en medio de la conferencia de prensa.

La reunión en la capital alemana tuvo lugar pocas horas después de la cumbre que mantuvieron en la ciudad china de Shenzhen los mandatarios Donald Trump (Estados Unidos), Vladimir Putin (Rusia) y Xi Jinping (China), donde el conflicto en Ucrania formó parte de la agenda. En ese marco, el canciller alemán Friedrich Merz fijó una hoja de ruta clara para las tratativas: primero se debe concretar el fin de la guerra y, recién en una segunda instancia, discutir el esquema de seguridad euroatlántico.

Asimismo, Merz abogó por consolidar el ala europea de la OTAN y desestimó de plano el reclamo del Kremlin para que la alianza regrese a sus fronteras de 1997, advirtiendo que el continente debe quedar "más seguro que antes" una vez alcanzada la paz.

No obstante, el jefe de Gobierno germano reconoció que, en el momento oportuno, habrá que habilitar vías de diálogo militar con Moscú para fomentar la transparencia y minimizar riesgos.

Por su parte, el primer ministro británico, Andy Burnham, prometió sostener el apoyo a Kiev el tiempo que haga falta sin dejarla sola. En paralelo, el enviado estadounidense Jared Kushner aseguró que Trump no busca imponer salidas unilaterales, sino sumar a Europa, y detalló que el presidente llamó a los asistentes para contarles lo conversado con Putin y Xi Jinping en Shenzhen.

Por el contrario, el canciller polaco Radosaw Sikorski puso en duda la utilidad de la cita en China al temer que refuerce la sensación de fuerza de Putin. Alertó además que el Kremlin intenta erosionar a la OTAN y fracturar a Occidente en las tratativas, por lo que pidió sostener las sanciones y la presión sobre Moscú.

Histórica reunión trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en China

El presidente de China, Xi Jinping, recibió a sus pares de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin respectivamente, en la previa de la histórica cumbre tripartita que mantuvieron este jueves. El mandatario estadounidense fue recibido personalmente con un abrazo por el líder chino al pie del avión en el aeropuerto de Shenzhen, un gesto poco habitual que responde a la bienvenida que el republicano le dio en Washington en septiembre.

El avión presidencial aterrizó durante la tarde en Shenzhen, el centro tecnológico chino que recibe a los líderes que participan de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Trump llegó desde Filipinas, donde había participado de una reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), tras un vuelo de aproximadamente dos horas.

AFP

Durante la bienvenida, el presidente chino expresó su intención de profundizar el vínculo bilateral. "Espero con interés mantener un intercambio profundo de opiniones con usted, con el objetivo de promover una relación constructiva y estratégicamente estable entre nuestras dos naciones, una relación basada en los fundamentos del respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad", afirmó Xi, según informó la agencia estatal Xinhua.

Tras el encuentro, publicaron un documento en el que se comprometieron a reformar la ONU para que "pueda responder con mayor eficacia a los desafíos globales y cumplir con su misión fundamental de paz y seguridad internacionales". Además, "los tres países planean aumentar la producción y el suministro de productos derivados del petróleo refinado en beneficio de todas las naciones" y "reafirmaron la importancia de mantener flujos energéticos estables".

"Los tres jefes de Estado reconocieron que el principio del consentimiento estatal y el respeto a las inmunidades de los funcionarios del Estado son de suma importancia, y coincidieron en que la Corte Penal Internacional y otros organismos similares no deben abusar de su jurisdicción", señala el texto.

La declaración concluye que "una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse". "Los tres países llevarán a cabo un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación de armas nucleares", cierra.