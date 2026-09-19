Axel Kicillof destacó la visita de León XIV a la Provincia: "Sigue el legado de Francisco contra las injusticias"

El gobernador bonaerense anticipó la llegada del sumo pontífice y reivindicó la bandera de la justicia social "frente a los modelos económicos de exclusión" de la ultraderecha. En ese sentido, convocó a construir un proyecto político que recupere la esperanza.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof habló en el cierre del plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), realizado en la sede de Villa Domínico de la UTN, donde remarcó el contraste entre el "modelo económico de exclusión" del presidente Javier Milei y la próxima visita de León XIV al país y a la Provincia: "Sigue el legado de Francisco contra las injusticias".

El dirigente bonaerense cerró su discurso refiriéndose a la figura del Papa, que estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, recordó su cercanía con Bergoglio y lo relacionó directamente con la coyuntura de los argentinos: "Quiero hablar del futuro: pronto vamos a recibir al papa León acá en nuestra provincia de Buenos Aires. León sigue el legado de Francisco, alza la voz contra la injusticia, contra los modelos económicos de exclusión".

Kicillof hizo una crítica a la dirigencia global ante miles de militantes: "Vivimos un tiempo de guerras y desigualdades, de líderes de ultraderecha mundial que detestan la democracia. El papa Francisco nos hablaba de la 'cultura del descarte', de un sistema capaz de convertir a millones de seres humanos en sobras. Pero nos recordaba también que nadie se salva solo, que no hay crecimiento sin justicia social".

El político apuntó contra el impacto del plan económico del Gobierno sobre la sociedad y llamó a disputar el sentido del "futuro" en la Argentina de Milei: "En tiempos donde nos quieren convencer, y para muchos argentinos la palabra futuro significa incertidumbre, alquileres imposibles, trabajo precario, emigración, deudas y angustia, nosotros sabemos que tenemos que cambiarle nuevamente el significado. El futuro no debe ser una amenaza o una pesadilla: tiene que volver a ser esperanza, proyecto y Patria".

Kicillof concluyó: "Por eso, no solo hoy vengo a invitarlos a ganarle a Milei, sino sobre todo a empezar otra historia nueva, distinta y mejor para todos los argentinos".

La CGT se reunió con León XIV antes de su visita a Argentina: "Se está viviendo un ajuste severo"

Los dirigentes sindicales Cristian Jerónimo y Gerardo Martínez se reunieron el sábado 12 con el papa León XIV en el Vaticano, en la antesala de la visita del sumo pontífice a la Argentina, prevista para entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante el encuentro, ambos integrantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) llevaron un diagnóstico sobre la situación social y laboral en el país y alertaron sobre el "severo ajuste" que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

Durante el encuentro, del que también formaron parte el titular de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, y el expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, la delegación argentina advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo de la población, las dificultades para generar empleo estable y el empeoramiento de la situación social. La reunión se desarrolló en el marco del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur.

En tal sentido, Martínez profundizó sobre los ejes del encuentro con el Papa. "Le dijimos que los trabajadores estamos firmes, luchando por los derechos sindicales y atendiendo la dimensión de lo que él nos plantea y nos interpela a través de la encíclica, y que estamos trabajando en todos los niveles de la negociación colectiva y de todos los procesos productivos que se dan dentro de nuestro país", expresó en diálogo con La Nación.

León XIV encabezó el encuentro en el Vaticano. Vatican News

En tanto, remarcó que León XIV llegará a "una Argentina con mucha tristeza, en un momento donde por las circunstancias económicas, macroeconómicas, se está viviendo un ajuste extremadamente severo". Además, alertó por los niveles récord de morosidad: "Tenemos millones de argentinos que están endeudados, y no por comprar televisores o por viajes turísticos, sino por cuestiones que tienen que ver con el impacto del ajuste y de que el dinero no alcanza para llegar a fin de mes".

En contrapunto, también señaló que visitará un país "que nunca pierde la esperanza, una Argentina que se ve identificada con los mensajes de Su Santidad en la oportunidad de generar una instancia diferente".