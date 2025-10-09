El show de Javier Milei llegó a Estados Unidos: burlas, críticas y más presión para Donald Trump

Los videos del Presidente en el Movistar Arena desembarcaron en los medios norteamericanos en medio de la polémica por el cierre del gobierno y la línea de swap que el Tesoro negocia con Argentina. "Trump le da u$s20 mil millones para que organice un concierto de rock de mala muerte", cuestionó la oposición.

Mientras Donald Trump se enfoca en sus aliados internacionales, el frente doméstico parece empantanarse cada vez más. A la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos por el presupuesto, que ya llevó al cierre del gobierno y al congelamiento de fondos federales, se suman las críticas por el swap con Argentina, que aumentaron tras el show de Javier Milei en el Movistar Arena.

Desde que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que se estaba negociando un auxilio económico para el país, representantes del Partido Demócrata y asociaciones de agricultores se manifestaron en contra de destinar fondos a administraciones extranjeras cuando Washington no puede garantizar los propios. La medida despierta resistencias incluso entre las propias filas republicanas.

Si bien el recital de Milei y "La Banda Presidencial" se realizó el lunes, agencias internacionales como Reuters y AFP difundieron los videos este miércoles y las críticas no tardaron en llegar. "Esta es la persona a la que Donald Trump quiere darle u$s20 mil millones de nuestro dinero mientras recorta la asistencia sanitaria de los estadounidenses en casa", señaló la senadora Elizabeth Warren.

La referente del bloque demócrata fue una de las firmas más destacadas en una carta que la oposición le envió a Trump a principios de mes . "En lugar de subsidiar a un país extranjero para influir en las elecciones de mitad de mandato en nombre de su amigo, deberían priorizar la reducción de los costos para las familias estadounidenses", reclamaron los legisladores, que ven el rescate como un favor político más que una asistencia al Estado argentino.

Otro senador demócrata, Rubén Gallego, se sumó a las críticas y se burló del show de Milei. "Trump acaba de entregar u$s20 mil millones de sus impuestos al presidente argentino para que organice un concierto de rock de mala muerte. Mientras tanto, está a punto de aumentar los costos de la atención médica para 24 millones de estadounidenses", señaló.

El líder del bloque demócrata en el Senado, Chuck Schumer, puso el foco en las urgencias internas que debe atender la Casa Blanca. "Donald Trump realmente quiere hacernos creer que no hay suficiente dinero para arreglar los planes de atención médica de la ACA (Affordable Care Act), no hay suficiente dinero para los controladores aéreos, ¿pero de alguna manera hay u$s20 mil millones disponibles para rescatar a Argentina?", sostuvo.

Las críticas al swap también llegaron desde las propias filas republicanas. Legisladores de estados predominantemente agrícolas, como Chuck Grassley de Iowa y Julie Fedorchak de Dakota del Norte, respaldaron a los agricultores que se oponen a la medida. "¿Por qué Estados Unidos ayudaría a rescatar a Argentina mientras se apodera del mayor mercado de los productores de soja estadounidenses?", cuestionó Grassley en X.

Bessent confirmó que "el Tesoro está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario" para ayudar a Argentina, pero aclaró que se trata de un swap y que la Casa Blanca no pondrá dinero en el país. Al mismo tiempo, la Casa Blanca congeló u$s26.000 millones en fondos para estados demócratas y adelantó que realizará despidos masivos si el cierre del gobierno se extiende más de unos días.