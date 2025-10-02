2 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La inesperada crisis que atraviesa Donald Trump: republicanos, demócratas y agricultores se oponen al swap con Argentina

En pleno cierre del gobierno, el presidente estadounidense enfrenta críticas internas por destinar fondos millonarios a la administración de Javier Milei mientras no puede garantizar su propio presupuesto. Las dudas llegaron a su círculo rojo y a sus propios votantes, que lo consideran contrario al lema "America first".

María Jagoe
Por
María Jagoe
La decisión de Trump enfrenta críticas de las propias filas republicanas.

La decisión de Trump enfrenta críticas de las propias filas republicanas.

Redes Sociales

La decisión del Tesoro de Estados Unidos de asistir a la Argentina con un swap por u$s20.000 millones generó un problema de política interna para el presidente Donald Trump: al rechazo del Partido Demócrata y asociaciones de agricultores se suma el reciente cierre del gobierno, que hace muy difícil explicar por qué se destinan fondos a administraciones extranjeras cuando Washington no puede garantizar los propios.

Te puede interesar:

Bessent reiteró que "el Tesoro de EEUU está listo para hacer lo necesario" para apoyar a Milei

La medida, ratificada este jueves por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, despierta resistencias incluso entre las propias filas republicanas. La magnitud de la asistencia tiene pocos precedentes: la última vez que el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF) desembolsó una cifra similar fue en 1994, en la administración de Bill Clinton, para auxiliar a México durante la crisis conocida como "Efecto Tequila".

Algunos legisladores cercanos a Trump están molestos porque el rescate, que se percibe como un favor político destinado al gobierno de Javier Milei más que una asistencia al Estado argentino, entra en contradicción con la ideología aislacionista y de "Estados Unidos primero" que defiende el movimiento MAGA y que explicó, en parte, la guerra comercial desatada por los aranceles a las importaciones.

"Solo para dejarlo claro: vamos a darles una línea de swap, no vamos a poner dinero en la Argentina", aclaró Bessent este jueves en CNBC. En ese sentido, afirmó que "Estados Unidos primero", el famoso lema de la administración Trump, "no significa solo Estados Unidos", sino también evitar el colapso de sus países aliados en la región. "Cuando ya tenés un estado fallido como Venezuela, no querés crear otro", subrayó.

El panorama interno se complicó este miércoles con el cierre del gobierno, consecuencia de la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso respecto del presupuesto. Los senadores no aprobaron una ley de financiamiento a corto plazo antes de la fecha límite del 30 de septiembre, por lo que varias agencias federales se quedaron sin fondos y cientos de miles de empleados fueron suspendidos sin goce de sueldo.

Javier Milei Donald Trump
Los demócratas cuestionan que Trump use dinero del Tesoro para ayudar a un

Los demócratas cuestionan que Trump use dinero del Tesoro para ayudar a un "amigo personal".

Los legisladores demócratas exigen más partidas para programas que consideran clave, como los subsidios a programas de salud, y cuestionan que la Casa Blanca se niegue a aumentar el presupuesto mientras destina casi el 72% del ESF (según estimaciones de un exasesor del Tesoro) para rescatar a "uno de los amigos personales y aliados ideológicos más cercanos" de Trump.

Un grupo de senadores demócratas encabezado por Elizabeth Warren y Bernie Sanders le pidió este miércoles a Trump que "detenga de inmediato" su plan para auxiliar a la Argentina. "No está claro por qué decide usar el dinero de los contribuyentes para apoyar la campaña de reelección de un presidente extranjero mientras éste toma medidas para perjudicar a los agricultores estadounidenses", expresaron en una carta.

El sector del agro es uno de los que se opone con más fuerza al swap, un punto de preocupación para Trump, ya que las zonas rurales de Estados Unidos son clave en el movimiento MAGA y votaron masivamente por él en las elecciones presidenciales del año pasado. La inquietud se trasladó al círculo rojo del presidente, como lo reveló una foto de AP que mostró a Bessent leyendo un mensaje de texto de la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins.

"Rescatamos a Argentina... Y a cambio, (los argentinos) eliminaron sus aranceles a las exportaciones de granos, reduciendo su precio, y vendieron un montón de soja a China, en un momento en que normalmente estaríamos vendiendo a China", decía el mensaje. Los agricultores sojeros ya venían sufriendo el impacto de la guerra comercial que redujo drásticamente la demanda de granos desde el gigante asiático.

scott bessent
Bessent ratificó el apoyo del Tesoro estadounidense al gobierno de Milei.

Bessent ratificó el apoyo del Tesoro estadounidense al gobierno de Milei.

"La frustración es abrumadora", aseguró en X el presidente de la Asociación Americana de la Soja (ASA), Caleb Ragland. "Los precios de la soja en Estados Unidos están cayendo, la cosecha está en marcha y los agricultores leen titulares que no hablan de la consecución de un acuerdo comercial con China, sino de que Estados Unidos está otorgando u$s20.000 millones en apoyo económico a Argentina", señaló.

Legisladores republicanos que representan a estados predominantemente agrícolas, como el senador Chuck Grassley de Iowa y la representante Julie Fedorchak de Dakota del Norte, respaldaron a los productores y rechazaron el swap. "¿Por qué Estados Unidos ayudaría a rescatar a Argentina mientras se apodera del mayor mercado de los productores de soja estadounidenses?", cuestionó Grassley en X.

Este jueves, Bessent anunció que se reunirá con el equipo económico del ministro Luis Caputo y confirmó que "el Tesoro está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario" para ayudar a Argentina. Al mismo tiempo, en medio del cierre del gobierno, la Casa Blanca congeló u$s26.000 millones en fondos para estados demócratas y adelantó que realizará despidos masivos si el shutdown se extiende más de unos días.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dos aviones chocaron mientras rodeaban por la pista del aeropuerto.

Dos aviones chocaron mientras rodaban por la pista del aeropuerto LaGuardia en Nueva York

La etóloga fallecida fue parodiada en la comedia norteamericana en 2002 y 2019.
play

Quién fue Jane Goodall, la científica que apareció en Los Simpson y hasta tuvo su propia película

Javier Milei y Donald Trump.

El Partido Demócrata pidió que Donald Trump no asista a la Argentina para "priorizar a los estadounidenses"

Los activos argentinos tuvieron una jornada de mayor a menor.

Acciones y bonos argentinos se derrumban en el inicio de octubre: la tensión cambiaria golpea fuerte a los mercados

La científica fue nombrada Mensajera de la Paz de la ONU.

Murió Jane Goodall, quien dedicó su vida al estudio del los chimpancés y el cuidado del ambiente

Nuevas variantes de Covid reactivan contagios y obligan a reforzar la vacunación

Nuevas variantes de Covid-19 reactivan contagios y obligan a reforzar la vacunación

Rating Cero

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM.

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM: "Me llamó llorando"

En Netflix se agregaron nuevos títulos eróticos que son tendencia.
play

Esta serie erótica está sorprendiendo a todos en Netflix y alcanzó lo más visto: de cuál se trata

Esta película de Netflix de dos horas y 30 minutos explora la transformación de un exagente de la CIA. 
play

Netflix recuperó una película que se estrenó hace 21 años: ahora es un éxito

El look vintage de Wanda Nara fue uno de los más comentados de la gala.

El look vintage de Wanda Nara con el que sorprendió a todo el país

El nuevo look de Karol G en París generó comentarios por su parecido con Shakira.

La impresionante transformación de Karol G: aseguran que su look es similar al de Shakira

La pareja había confirmado el embarazo en sus redes.

Se acabó el misterio: Oriana Sabatini sorprendió al anunciar el sexo del bebé que tendrá con Paulo Dybala

últimas noticias

La decisión de Trump enfrenta críticas de las propias filas republicanas.

La inesperada crisis que atraviesa Trump: republicanos, demócratas y agricultores se oponen al swap con Argentina

Hace 18 minutos
Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM.

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM: "Me llamó llorando"

Hace 29 minutos
Cómo llegar a este hermoso pueblo de la provincia.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que es un cuento de cultura y fe

Hace 29 minutos
Candidatos y alianzas que definirán la representación de Jujuy en las elecciones 2025.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Jujuy

Hace 42 minutos
La Luna Nueva en Libra del 21 de octubre de 2025, en el grado 28 del signo, llega con una fuerza muy especial porque está regida por Venus.

Luna Nueva en Libra del 21 de octubre: ¿cómo impacta en todos los signos?

Hace 42 minutos