13 de mayo de 2026 Inicio
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Estados Unidos ofreció ayuda humanitaria a Cuba en medio de la crisis energética

Desde Washington anunciaron un paquete de ayuda de 100 millones de dólares destinado a la isla, que sería canalizado a través de la Iglesia Católica y organizaciones independientes. La iniciativa aliviar mitigar el impacto del déficit energético en Cuba, aunque su puesta en marcha aún depende de la autorización oficial, que algunos sectores califican como una “fábula”.

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Estados Unidos busca canalizar ayuda a Cubaa través de la Iglesia Católica. 

Estados Unidos busca canalizar ayuda a Cuba a través de la Iglesia Católica. 

Estados Unidos ofreció ayuda humanitaria a Cuba en medio de la crisis energética. La administración de Donald Trump anunció un paquete de ayuda de 100 millones de dólares destinado a la isla, que sería canalizado a través de la Iglesia Católica y organizaciones independientes. La iniciativa impulsada desde Washington busca aliviar el impacto del déficit energético, aunque aún requiere autorización oficial para su implementación.

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La oferta de la Casa Blanca fue reiterada tras el rechazo de la administración cubana luego de haber recibido formalmente la iniciativa y calificarla de “fábula”. Según declararon altas fuentes oficiales estadounidenses, "la decisión ahora depende de lo decida la dictadura de La Habana."

“El Departamento de Estado reitera públicamente la generosa oferta de Estados Unidos de proporcionar 100 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria directa al pueblo cubano”, indicaron desde Washington. Asimismo, se encargaron de aclarar que los recursos serían canalizados “en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables”.

Donald Trump 2-5-26

“El régimen se niega a permitir que Estados Unidos proporcione esta asistencia al pueblo cubano, que la necesita desesperadamente debido a los fracasos del régimen corrupto de Cuba”, destacaron en el comunicado oficial de Casa Blanca.

La oferta del gobierno de Donald Trump se da en medio de una fuerte crisis en materia energética en la isla que enfrenta apagones de hasta 19 horas diarias, escasez de combustible y una caída en la capacidad de generación eléctrica. El secretario de Estado, Marco Rubio, recordó que Washington ya había entregado previamente 6 millones de dólares a través de Cáritas, la agencia de la Iglesia Católica, y reiteró la disposición a ampliar la asistencia.

Apagón Cuba
Apagón en Cuba.

Apagón en Cuba.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó el relato proveniente desde la Casa Blanca y salió al cruce: “¿Dónde están esos 100 millones? ¿A qué los dedicaría?”. Asimismo, sostuvo que Washington mantiene una política económica que provoca pérdidas multimillonarias para Cuba.

Ese dramático agravamiento tiene una única causa: el genocida bloqueo energético al que Estados Unidos somete a nuestro país”, había escrito el actual Jefe de Estado cubano Miguel Díaz-Canel en su cuenta de X desde que se intensificó la tensión en las relaciones de ambos países, tras las sanciones y restricciones de petróleo impuestas por la administración de Donald Trump.

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