Javier Milei felicitó a Donald Trump tras el acuerdo entre Israel y Hamas y pidió que le den el Premio Nobel de la Paz

El presidente Javier Milei felicitó al mandatario estadounidense, Donald Trump tras el anuncio de un acuerdo de alto el fuego en Gaza y el inicio de un plan de intercambio de rehenes israelís secuestrados por los terroristas de Hamás por prisioneros palestinos y lo candidateó al Premio Nobel de la Paz.
A través de su cuenta de X, el Presidente no ocultó su alegría por la firma de la primera fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamás y aseguró: “Felicitaciones al Presidente Donald Trump por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás, quienes hoy, a un día de que se cumplan dos años del trágico atentado del 7 de octubre, firmaron la Fase Uno del plan de retirada de Gaza y la liberación de los rehenes aún en cautiverio”.
El presidente norteamericana anunció el entendimiento entre el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu y la organización palestina que permitirá la liberación de los 47 rehenes capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023 y la devolución de una lista de presos palestinos retenidos en cárceles israelíes.
"Quiero aprovechar para contar que firmaré la candidatura de Donald J. Trump para el Nobel de la Paz, en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional. Cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!“, añadió el líder libertario.
Donald Trump anunció que Israel y Hamas acordaron un intercambio de rehenes por prisioneros
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo para un intercambio de rehenes por prisioneros, lo que sugiere un primer paso en la búsqueda de poner fin a la guerra en Gaza.
"Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo!", aseguró el republicano en sus redes sociales.
"Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!", añadió Trump.
El acuerdo entre Israel y Hamás, que se firmará el jueves en Egipto, estipula que, en un plazo de 72 horas, el grupo islamista deberá liberar a unos 20 rehenes vivos, mientras que el Ejército israelí se retirará del territorio palestino.
Durante las negociaciones en El Cairo, Hamás presentó a los mediadores una lista de prisioneros palestinos cuya liberación de cárceles israelíes exige en esta primera fase del plan de tregua. Posteriormente, como parte del pacto, Hamás liberará a los 47 rehenes restantes, tanto vivos como fallecidos, capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel.
