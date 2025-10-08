Javier Milei felicitó a Donald Trump tras el acuerdo entre Israel y Hamas y pidió que le den el Premio Nobel de la Paz

El mandatario saludó al líder republicano, tras el tratado de paz en Medio Oriente que llevará la liberación de rehenes y la retirada de tropas israelíes de Gaza y lo propuso para el galardón internacional.

El presidente Javier Milei felicitó al mandatario estadounidense, Donald Trump tras el anuncio de un acuerdo de alto el fuego en Gaza y el inicio de un plan de intercambio de rehenes israelís secuestrados por los terroristas de Hamás por prisioneros palestinos y lo candidateó al Premio Nobel de la Paz.

A través de su cuenta de X, el Presidente no ocultó su alegría por la firma de la primera fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamás y aseguró: “ Felicitaciones al Presidente Donald Trump por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás , quienes hoy, a un día de que se cumplan dos años del trágico atentado del 7 de octubre, firmaron la Fase Uno del plan de retirada de Gaza y la liberación de los rehenes aún en cautiverio”.

El presidente norteamericana anunció el entendimiento entre el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu y la organización palestina que permitirá la liberación de los 47 rehenes capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023 y la devolución de una lista de presos palestinos retenidos en cárceles israelíes.

" Quiero aprovechar para contar que firmaré la candidatura de Donald J. Trump para el Nobel de la Paz , en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional. Cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!“, añadió el líder libertario.

Donald Trump anunció que Israel y Hamas acordaron un intercambio de rehenes por prisioneros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo para un intercambio de rehenes por prisioneros, lo que sugiere un primer paso en la búsqueda de poner fin a la guerra en Gaza.

"Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo!", aseguró el republicano en sus redes sociales.

"Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!", añadió Trump.

El acuerdo entre Israel y Hamás, que se firmará el jueves en Egipto, estipula que, en un plazo de 72 horas, el grupo islamista deberá liberar a unos 20 rehenes vivos, mientras que el Ejército israelí se retirará del territorio palestino.

Durante las negociaciones en El Cairo, Hamás presentó a los mediadores una lista de prisioneros palestinos cuya liberación de cárceles israelíes exige en esta primera fase del plan de tregua. Posteriormente, como parte del pacto, Hamás liberará a los 47 rehenes restantes, tanto vivos como fallecidos, capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel.