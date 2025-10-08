9 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Javier Milei felicitó a Donald Trump tras el acuerdo entre Israel y Hamas y pidió que le den el Premio Nobel de la Paz

El mandatario saludó al líder republicano, tras el tratado de paz en Medio Oriente que llevará la liberación de rehenes y la retirada de tropas israelíes de Gaza y lo propuso para el galardón internacional.

Por
Milei y Trump

Milei y Trump, y una gran relación bilateral.

Hamás e Israel están cerca de un acuerdo de paz permanente. 
Te puede interesar:

Hamás entregó a Israel una lista con los presos que pretenden intercambiar por rehenes

A través de su cuenta de X, el Presidente no ocultó su alegría por la firma de la primera fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamás y aseguró: “Felicitaciones al Presidente Donald Trump por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás, quienes hoy, a un día de que se cumplan dos años del trágico atentado del 7 de octubre, firmaron la Fase Uno del plan de retirada de Gaza y la liberación de los rehenes aún en cautiverio”.

El presidente norteamericana anunció el entendimiento entre el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu y la organización palestina que permitirá la liberación de los 47 rehenes capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023 y la devolución de una lista de presos palestinos retenidos en cárceles israelíes.

"Quiero aprovechar para contar que firmaré la candidatura de Donald J. Trump para el Nobel de la Paz, en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional. Cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!“, añadió el líder libertario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1976069822979919981&partner=&hide_thread=false

Donald Trump anunció que Israel y Hamas acordaron un intercambio de rehenes por prisioneros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo para un intercambio de rehenes por prisioneros, lo que sugiere un primer paso en la búsqueda de poner fin a la guerra en Gaza.

"Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo!", aseguró el republicano en sus redes sociales.

"Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!", añadió Trump.

El acuerdo entre Israel y Hamás, que se firmará el jueves en Egipto, estipula que, en un plazo de 72 horas, el grupo islamista deberá liberar a unos 20 rehenes vivos, mientras que el Ejército israelí se retirará del territorio palestino.

Durante las negociaciones en El Cairo, Hamás presentó a los mediadores una lista de prisioneros palestinos cuya liberación de cárceles israelíes exige en esta primera fase del plan de tregua. Posteriormente, como parte del pacto, Hamás liberará a los 47 rehenes restantes, tanto vivos como fallecidos, capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

Trump Netanyahu
Donald Trump y Benjamín Netanyahu.

Donald Trump y Benjamín Netanyahu.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump.

Donald Trump anunció que Israel y Hamas acordaron un intercambio de rehenes por prisioneros

Javier Milei junto a Espert y su hermana Karina, salpicados por sendos escándalos en los últimos meses.

"Hablar de más puede ser tan riesgoso como callar", advirtió una analista política sobre la defensa de Milei a Espert

La directora del FMI se mostró optimista con Argentina.

Kristalina Georgieva: "Tal vez podría ser el último programa del FMI con Argentina"

El FMI respaldó las negociaciones del Gobierno con el Tesoro estadounidense.

Georgieva advirtió que el éxito del programa de Milei "depende de que la gente acompañe"

Kicillof aseguró que Milei está fuera de la realidad.

El fuerte mensaje de Kicillof contra Milei: "No escuchó que debe rectificar el modelo económico"

El abogado libertario subió con la camiseta de Español al escenario del Movistar Arena.

Deportivo Español echó del club al tecladista que tocó en el recital de Milei

Rating Cero

Richard Ashcroft se presentó en Argentina en 2016.

Confirmado: Richard Ashcroft abrirá los shows de Oasis en River

El refugio atómico ﻿se convirtió en una de las series más exitosas de Netflix.
play

El refugio atómico es un éxito en Netflix: ¿tendrá segunda temporada?

Carola Reyna y Boy Olmi protagonizarán una serie juntos.

Boy Olmi y Carola Reyna protagonizarán una serie juntos: cuándo se estrena

A pesar de su crecimiento, asegura que la forma de llevar mi música sigue siendo igual.

El renacer de Malandro de América: cuenta por qué va al psicólogo y asegura que "no podés ser chorro y artista al mismo tiempo"

Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva película dramática que está siendo tendencia, se trata El corazón de mi niña, un lanzamiento taiwanés que atrapó a un gran número de audiencia y se encuentra en el top ten de las más vistas.
play

El corazón de mi niña es la dramática película que sorprende a todos en Netflix: de qué se trata

El famoso cantante celebró su cumpleaños y publicó una foto que dió de qué hablar

Ale Sergi respondió a los rumores de separación con su pareja con una contundente foto: que publicó

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 8 de octubre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.311 del miércoles 8 de octubre de 2025

Hace 28 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 8 de octubre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3820 del miércoles 8 de octubre de 2025

Hace 29 minutos
Leandro Paredes le dio un último adiós a Miguel Ángel Russo.

Leandro Paredes despidió a Miguel Ángel Russo: "Gracias por luchar hasta el último día"

Hace 33 minutos
Miguel Ángel Russo murió a los 69 años de edad.

Miguel Ángel Russo será velado este jueves en la Bombonera: cuáles son los horarios y hasta cuándo dura la despedida

Hace 48 minutos
Milei y Trump, y una gran relación bilateral.

Milei felicitó a Trump tras el acuerdo entre Israel y Hamas y pidió que le den el Premio Nobel de la Paz

Hace 1 hora