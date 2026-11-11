El secretario del Tesoro de Estados Unidos se mudó a una base militar por razones de seguridad

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, fue reubicado temporalmente en una base militar temporariamente como una medida de protección urgente ante las amenazas contra su seguridad física.
Scott Bessent, figura clave en el apoyo financiero estadounidense al gobierno de Javier Milei, fue reubicado temporalmente como medida de protección urgente ante amenazas a su seguridad física y la filtración de su domicilio.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, fue reubicado temporalmente en una base militar temporariamente como una medida de protección urgente ante las amenazas contra su seguridad física.
La decisión del gobierno de Donald Trump se tomó de forma preventiva tras la filtración de la dirección de la residencia privada del funcionario en plataformas digitales y foros públicos.
Las medidas de seguridad se intensificaron tras la difusión de informes de inteligencia que advertían sobre posibles represalias orientadas hacia altos funcionarios involucrados en el diseño e implementación de las sanciones económicas impulsadas por Washington.
Ente las áreas de mayor tensión están la presión financiera aplicada sobre la estructura económica y petrolera del régimen de Irán. Frente a este escenario, las agencias de inteligencia y el Servicio Secreto coordinaron el traslado inmediato del funcionario a una instalación militar de alta seguridad.
El operativo de seguridad busca garantizar la protección continua del titular de la cartera económica y la de su entorno cercano, aunque le permitirán mantener su agenda de trabajo bajo protocolos estrictos de custodia.
La exposición de datos personales y domicilios de funcionarios clave del gabinete de Donald Trump alarma al gobierno de Estados Unidos. El traslado del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a una base militar es la consecuencia de una filtración de datos personales y de la familia del funcionario, que las autoridades vinculan con las sanciones económicas impulsadas contra Irán.