Las expectativas de desempleo en Estados Unidos subieron a niveles de 2020, según la Fed de Nueva York La Encuesta de Expectativas de los Consumidores de octubre reveló que las preocupaciones sobre la desocupación se situaron en su nivel más alto desde abril de 2020, durante la cuarentena por la pandemia de Covid 19. Por Agregar C5N en









Las personas encuesetadas prevén que la inflación se sitúe en el 3,9% dentro de un año.

La Encuesta de Expectativas de los Consumidores de octubre del Banco de la Reserva Federal de Nueva York reveló que las preocupaciones sobre la tasa de desempleo se situaron en su nivel más alto desde abril de 2020, una cifra alcanzada durante las turbulentas primeras etapas de la pandemia de Covid-19.

La Fed de Nueva York es parte de la Reserva Federal (Fed) que fija la tasa de interés de Estados Unidos, pero no son el mismo organismo financiero. La consulta se realizó en el mes anterior a las elecciones en las que el Partido Demócrata ganó la mayoría de ambas cámaras del Congreso.

Getty Las personas encuestadas en octubre veían mayores posibilidades de perder el empleo de forma involuntaria. No obstante, también señalaron que consideraban que sus posibilidades de encontrar un nuevo trabajo tras perder el empleo eran mayores.

Los responsables de la Fed se refirieron al mercado laboral como un mercado de "pocas contrataciones y pocos despidos". Quienes respondieron las consultas del Fed de Nueva York esperaban que las futuras subidas de precios se mantuvieran estables en niveles que, no obstante, están muy por encima del objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal.

En la misma línea, prevén que la inflación se sitúe en el 3,9% dentro de un año, en el 3,3% dentro de tres años y en el 3% dentro de cinco años, niveles que coinciden con los de la encuesta de septiembre.

La encuesta reveló que la percepción de los hogares sobre su situación financiera actual mejoró ligeramente con respecto a septiembre, mientras que las expectativas sobre la situación financiera dentro de un año se mantuvieron estables en octubre. Qué arrojaron los últimos datos oficiales sobre el desempleo en Estados Unidos El viernes, el Gobierno informó de que el mercado laboral mostró una fortaleza inesperada en octubre, con un aumento de 165.000 puestos de trabajo y una tasa de desempleo que descendió hasta el 4,1%, en un contexto de fuertes revisiones al alza de los datos recientes de contratación.