9 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Horror en Estados Unidos: al menos un muerto y tres heridos tras dos tiroteos en una universidad

Todo ocurrió en un establecimiento de Carolina del Norte, donde las autoridades intentan establecer si ambos hechos estuvieron vinculados.

Por
El hecho ocurrió en Estados Unidos.

El hecho ocurrió en Estados Unidos.

Al menos una persona murió y otras tres resultaron heridas luego de que se registraran dos tiroteos en la Universidad Estatal de Winston-Salem, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Las autoridades locales iniciaron una investigación y buscan establecer si ambos hechos se encontraban vinculados.

Las personas encuesetadas prevén que la inflación se sitúe en el 3,9% dentro de un año.
Te puede interesar:

Las expectativas de desempleo en Estados Unidos subieron a niveles de 2020, según la Fed de Nueva York

El jefe adjunto de la Policía Jason Swaim, del Departamento de Policía de Winston-Salem, informó que no está claro si ambos tiroteos estuvieron relacionados. Los hechos ocurrieron en el campus del establecimiento educativo, considerado como uno de los más históricos en Estados Unidos.

La Universidad Estatal de Winston-Salem.

La Universidad Estatal de Winston-Salem.

En tal sentido, las autoridades clausuraron preventivamente la universidad y luego la reabrieron, mientras que la Policía anunció que se reforzará la custodia en el edificio y sus alrededores.

En tanto, Swaim señaló que la investigación se encuentra en sus primeras etapas de lo ocurrido en el establecimiento, que el fin de semana celebró el "regreso a casa" de los exalumnos.

Un tiroteo en Polonia dejó seis muertos y 15 heridos: detuvieron al agresor

Un ataque a tiros en la ciudad polaca de Cracovia dejó al menos seis muertos y 15 heridos, según confirmaron las autoridades locales, en un hecho que el primer ministro, Donald Tusk, definió como un atentado. El agresor fue baleado por la Policía y trasladado a un hospital mientras se investigan sus motivaciones y la mecánica del tiroteo.

El sospechoso es un ciudadano polaco de 25 años que, de acuerdo con el relato de los testigos, abrió fuego de manera indiscriminada desde un vehículo en movimiento. Utilizó un arma automática y tuvo como objetivo un mercado de la Plaza Mayor, uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad.

Después de concretar el ataque cerca de la iglesia de Santa María, el hombre intentó huir en el auto, pero fue interceptado por la Policía; resultó herido tras un intercambio de disparos y posteriormente lo trasladaron a un hospital. Aún se desconocen sus motivos y las circunstancias del ataque, en el que habría actuado solo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jensen Huang y Alice Huang.

El CEO de Nvidia admitió una relación extramatrimonial con una supuesta espía china y está bajo investigación

El nuevo equilibrio frena la agenda fiscal de Trump.

Combustible y conflicto externo: los factores que sellaron la caída de Trump en el Capitolio

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Tras perder las elecciones legislativas, Donald Trump admitió que su política migratoria fue "demasiado dura"

Gina Hinojosa, Deb Haaland, Keisha Lance Bottoms, Abdul El-Sayed y Chris Pappas (imagen generada con IA).

La revancha del "wokismo": mujeres negras, latinos, indígenas y candidatos LGBTIQ+ llegaron a puestos claves en Estados Unidos

Trump junto a White, el titular de la UFC.

De las artes marciales a la Casa Blanca: Donald Trump le ofreció al jefe de la UFC que sea su nuevo vocero

Era actor y llegó a ser presidente de los Estados Unidos: ¿quién es?

Era actor de televisión poco conocido pero terminó siendo famoso por la política en Estados Unidos: quién es

Rating Cero

Emanuel Ortega.

A casi un mes de separarse de Julieta Prandi, Emanuel Ortega se mostró acompañado y de fiesta

lavio Mendoza despidió a una fan de 100 años con un video divertido. 

Flavio Mendoza despidió a una fan de 100 años y reveló el recuerdo más bizarro: "Se le cayeron..."

Ezequiel Campa a la izquierda. A la derecha, León XIV en la misa en el Monumento a los Españoles.

Ezequiel Campa respaldó las declaraciones de León XIV sobre discapacidad: "Toca bancar"

¿Qué fue de la vida del actor de Liberen a Willy?

Qué fue de la vida del actor de Liberen a Willy

Máxima Zorreguieta sorprendió con una pollera de jean midi con bordados florales y detalles calados durante su visita oficial a Ghana.

Así fue el llamativo look de Máxima Zorreguieta que sorprendió a todos en una visita rural

Jennifer Lopez y Brett Goldstein despertaron rumores de romance tras ser vistos juntos en un evento privado en Los Ángeles.

Jennifer Lopez y Brett Goldstein fueron vistos juntos en Los Ángeles: ¿nueva pareja?

últimas noticias

El hombre de 73 años falleció haciendo fila en FAdeA en la previa a la llegada del papa León XIV a Córdoba.

Un hombre de 73 años murió tras descompensarse haciendo fila para ver al papa León XIV en Córdoba

Hace 7 minutos
Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén.

Neuquén confirmó el desdoblamiento y elegirá gobernador en febrero

Hace 27 minutos
Nadia Beller sobrevivió a un ataque a tiros el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra.

México le concedió asilo diplomático a Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo que sobrevivió a un tiroteo

Hace 37 minutos
play

León XIV homenajeó a Francisco con una ofrenda floral en la Catedral Metropolitana y emocionó a todos

Hace 37 minutos
El discurso fue pronunciado el 28 de agosto de 1963 en las escalinatas del Monumento a Lincoln en Washington, D.C.

Subastarán el manuscrito original del histórico discurso de Martin Luther King

Hace 42 minutos