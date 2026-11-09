Horror en Estados Unidos: al menos un muerto y tres heridos tras dos tiroteos en una universidad Todo ocurrió en un establecimiento de Carolina del Norte, donde las autoridades intentan establecer si ambos hechos estuvieron vinculados. Por Agregar C5N en









El hecho ocurrió en Estados Unidos.

Al menos una persona murió y otras tres resultaron heridas luego de que se registraran dos tiroteos en la Universidad Estatal de Winston-Salem, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Las autoridades locales iniciaron una investigación y buscan establecer si ambos hechos se encontraban vinculados.

El jefe adjunto de la Policía Jason Swaim, del Departamento de Policía de Winston-Salem, informó que no está claro si ambos tiroteos estuvieron relacionados. Los hechos ocurrieron en el campus del establecimiento educativo, considerado como uno de los más históricos en Estados Unidos.

La Universidad Estatal de Winston-Salem. En tal sentido, las autoridades clausuraron preventivamente la universidad y luego la reabrieron, mientras que la Policía anunció que se reforzará la custodia en el edificio y sus alrededores.

En tanto, Swaim señaló que la investigación se encuentra en sus primeras etapas de lo ocurrido en el establecimiento, que el fin de semana celebró el "regreso a casa" de los exalumnos.

Un tiroteo en Polonia dejó seis muertos y 15 heridos: detuvieron al agresor Un ataque a tiros en la ciudad polaca de Cracovia dejó al menos seis muertos y 15 heridos, según confirmaron las autoridades locales, en un hecho que el primer ministro, Donald Tusk, definió como un atentado. El agresor fue baleado por la Policía y trasladado a un hospital mientras se investigan sus motivaciones y la mecánica del tiroteo.

El sospechoso es un ciudadano polaco de 25 años que, de acuerdo con el relato de los testigos, abrió fuego de manera indiscriminada desde un vehículo en movimiento. Utilizó un arma automática y tuvo como objetivo un mercado de la Plaza Mayor, uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad. Después de concretar el ataque cerca de la iglesia de Santa María, el hombre intentó huir en el auto, pero fue interceptado por la Policía; resultó herido tras un intercambio de disparos y posteriormente lo trasladaron a un hospital. Aún se desconocen sus motivos y las circunstancias del ataque, en el que habría actuado solo.