11 de noviembre de 2026 Inicio
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De qué murió Carlos Babington, emblema del fútbol argentino

El histórico ídolo de Huracán murió a los 77 años y trascendieron los primeros detalles sobre su fallecimiento, cuyas causas aún se investigan.

Por
El Inglés

El "Inglés", Carlos Babington.

Carlos Babington murió a los 77 años este miércoles 11 de noviembre de 2026. El histórico futbolista de Huracán, campeón del Metropolitano de 1973 y exintegrante de la Selección argentina, dejó una huella imborrable en el fútbol nacional.

Se lo cruzó en un semáforo y pudo quedarse con un regalo.
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Según MDZ, trascendió que habría muerto mientras dormía en su casa. De momento no se informaron los motivos de su muerte y se encuentran bajo investigación.

La muerte del “Inglés” Babington generó una profunda conmoción en el ambiente deportivo, especialmente entre los hinchas del Globo, donde se convirtió en uno de los máximos referentes de la historia de la institución.

El exfutbolista fue una de las grandes figuras del Huracán campeón de 1973, dirigido por César Luis Menotti. Su talento, visión de juego y destacada zurda lo posicionaron entre los jugadores más recordados de aquella generación.

Horacio Pagani manifestó su conmoción tras la muerte de Carlos Babington y la calificó como "una noticia fulminante que recibí en el auto", destacando su sorpresa dado que habían hablado pocos días antes y "él estaba bien", al punto de haberle confirmado su asistencia a una reunión semanal.

El periodista de Estudio Fútbol (TyC) remarcó la profunda amistad que compartían en un grupo de amigos del tango, definiendo al histórico referente del Globo como un "tipo de fierro, leal hasta el último extremo" y "absolutamente honesto", agregando en su defensa que "lo trataron mal en Huracán cuando fue presidente, pero sé y doy fe de su inclaudicable honestidad". Finalmente, recordó entre nostalgia y afecto la ilusión de Babington por concretar su ansiada mudanza: "ya nos estaba invitando al primer asado que iba a hacer" en su nueva casa.

En sus últimos años, Carlos Babington mantuvo un vínculo complejo con Huracán por conflictos judiciales relacionados con su gestión dirigencial. Sin embargo, su trayectoria como jugador, entrenador y presidente quedó ligada a la historia del club de Parque Patricios.

El paso de Carlos Babington por el fútbol

Carlos Babington fue protagonista de una de las etapas más gloriosas de Huracán. Integró el equipo que conquistó el Campeonato Metropolitano de 1973, bajo la conducción de César Luis Menotti, junto a figuras como René Houseman, Miguel Brindisi y Roque Avallay.

Su calidad futbolística también lo llevó a representar a la Selección Argentina en el Mundial de Alemania 1974. Durante aquella Copa del Mundo disputó cinco partidos y convirtió un gol, aunque el conjunto nacional quedó eliminado en la segunda fase.

El inolvidable Huracán de 1973: René Houseman, Miguel Brindisi, Roque Avallay, Carlos Babington y Omar Larrosa.

El inolvidable Huracán de 1973: René Houseman, Miguel Brindisi, Roque Avallay, Carlos Babington y Omar Larrosa.

Tras finalizar su etapa como jugador, inició su carrera como director técnico en Platense en 1986. Posteriormente, consiguió dos ascensos a Primera División con Huracán, en las temporadas 1989/90 y 1999/00, y otro con Banfield en 1992/93.

También dirigió a Racing, River, León de México y Chacarita, antes de desempeñarse como presidente de Huracán entre 2006 y 2011. Su gestión quedó atravesada por una causa judicial por presunta administración fraudulenta que afectó su relación con parte de los hinchas.

En una entrevista con TN en 2024, Babington expresó su tristeza por el distanciamiento con el club: “Me entristece no poder ir a la cancha a ver al equipo”. También aseguró: “Voy a volver a la cancha cuando la justicia determine que yo no le hice daño a Huracán”. Su fallecimiento marca la despedida de una figura histórica del fútbol argentino.

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