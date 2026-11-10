10 de noviembre de 2026 Inicio
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El oro cayó más de 2 % y crecen las expectativas de una suba de tasas de la Reserva Federal

El precio del metal precioso retrocedió con fuerza en los mercados internacionales después de que un funcionario de la Reserva Federal advirtiera sobre la necesidad de endurecer la política monetaria para contener la inflación. Los últimos datos de precios y empleo en Estados Unidos reforzaron las apuestas por un incremento de los tipos de interés en diciembre.

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Los especialistas advierten sobre los motivos detrás de la fuerte caída del oro. 

Los especialistas advierten sobre los motivos detrás de la fuerte caída del oro. 

El oro registró una marcada caída este martes en los mercados internacionales, con una pérdida superior al 2%, en un contexto de fortalecimiento del dólar y aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. El movimiento respondió principalmente a las declaraciones del gobernador de la Reserva Federal (Fed), Christopher Waller, quien planteó la posibilidad de aplicar una política monetaria más restrictiva si las presiones inflacionarias continúan.

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La cotización del oro al contado llegó a retroceder alrededor de un 3%, hasta ubicarse en torno a los 4.018 dólares por onza, mientras que los contratos futuros para entrega en diciembre en Estados Unidos registraron una baja cercana al 2,2%, hasta los 4.026 dólares.

El retroceso se produjo luego de varias jornadas de volatilidad y modificó las expectativas de los inversores respecto de la evolución de las tasas de interés. El mercado comenzó a descontar con mayor fuerza que la autoridad monetaria estadounidense podría avanzar con un nuevo incremento en diciembre, en lugar de flexibilizar las condiciones financieras.

Las advertencias de la Fed y el impacto de la inflación

Waller sostuvo que la Reserva Federal debería considerar un aumento de los costos de financiamiento de corto plazo durante el próximo mes, incluso si los indicadores oficiales mostraran una moderación de la inflación. Además, señaló que podría ser necesario evaluar un incremento de medio punto porcentual si los próximos datos reflejan un deterioro del escenario inflacionario.

Sus declaraciones tuvieron repercusiones inmediatas en los mercados financieros. Según la herramienta FedWatch del CME Group, los operadores asignaban una probabilidad cercana al 99% a una suba de las tasas de interés en diciembre después de conocerse la postura del funcionario.

A esa perspectiva se sumaron los últimos datos de inflación de Estados Unidos. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó un 0,4% en octubre, por encima del 0,3% que habían anticipado los analistas. El indicador subió un 0,6% durante septiembre, mientras que la inflación interanual había alcanzado el 3,7%, un nivel considerablemente superior al objetivo del 2% establecido por la Fed.

La Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense no difundió la variación interanual correspondiente a octubre debido a que el cierre de la administración federal del año anterior había impedido recopilar los datos de ese mismo mes de 2025.

El panorama del empleo también contribuyó a reforzar las expectativas de una política monetaria más restrictiva. Estados Unidos registró la creación neta de 165.000 puestos de trabajo durante octubre, muy por encima de los 65.000 que proyectaba el mercado. En paralelo, la tasa de desempleo descendió una décima y se ubicó en el 4,1%.

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