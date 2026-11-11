11 de noviembre de 2026 Inicio
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La UBA realiza una subasta a beneficio del Hospital de Clínicas: hay objetos de Duki, Bizarrap y la Selección argentina

La primera edición de "La Noche de la UBA" tendrá lugar este jueves 12 en la Facultad de Derecho. Artistas y deportistas realizaron donaciones con el objetivo de comprar una plataforma robótica quirúrgica de última generación.

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Julián Álvarez

Julián Álvarez, Nicolás Otamendi y Cuti Romero donaron sus camisetas.

Prensa UBA

La Universidad de Buenos Aires (UBA) llevará adelante este jueves 12 la primera edición de "La Noche de la UBA", un evento solidario pensado para apoyar, cada año, un objetivo diferente vinculado a la institución. Esta vez, la meta será recaudar u$s1.5 millones para equipar al Hospital de Clínicas "José de San Martín" con una plataforma robótica quirúrgica de última generación.

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El evento tendrá lugar desde las 20 en la Facultad de Derecho porteña. Además de colaborar con el costo de la entrada, el público también podrá participar de otras formas: haciendo una donación sin monto mínimo, acompañando como sponsor o participando de la subasta en línea, en la que se ofrecerán objetos personales de destacados artistas y deportistas.

La UBA anunció que la subasta incluirá "objetos únicos de grandes figuras del deporte y la cultura argentina, protagonistas de historias extraordinarias". Entre ellos, se destacan una guitarra firmada por Gaspar Benegas, el sombrero y los lentes de Abel Pintos, una obra original de Milo Lockett, la armónica de Ciro Martínez y pertenencias de Duki y Bizarrap.

Para los fanáticos del deporte, se suman objetos de los jugadores de la Selección argentina campeona del mundo en Qatar, como los guantes de Emiliano "Dibu" Martínez, las camisetas de Julián Álvarez y Cristian "Cuti" Romero, y una camiseta de River firmada por Nicolás Otamendi y los demás campeones del club. Además, Fabricio Oberto y Emanuel "Manu" Ginóbili aportaron camisetas firmadas de la Selección argentina de básquet, Leandro Paredes donó una camiseta de Boca firmada por sus jugadores y Franco Colapinto sumó una gorra firmada.

Por qué es importante esta subasta para el Hospital de Clínicas

El Hospital de Clínicas "José de San Martín", que depende de la UBA, es un emblema de la salud pública y un centro de referencia por la excelencia de sus profesionales. Cada año recibe más de 365.000 consultas y realiza más de 8.000 cirugías, al tiempo que forma a más de 1.500 profesionales de la salud.

La incorporación de una plataforma robótica quirúrgica de última generación permitirá elevar la precisión médica, reducir complicaciones, agilizar las recuperaciones y multiplicar la capacidad de intervenciones al servicio de la comunidad. Asimismo, permitirá formar más y mejores profesionales para todo el sistema de salud, tanto público como privado.

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