Super Niño: científicos de EEUU estiman más de 83% de probabilidad de una fase intensa hasta 2027

Un organismo climático de Estados Unidos mantiene la alerta de que el Super Niño podría extenderse hasta marzo del próximo año. Qué zonas son las más afectadas en Argentina.

El fenómeno El Niño favorece las lluvias abundantes en el Litoral y otros sectores del país.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) mantiene activa su alerta y estima una probabilidad superior al 83% de que el evento conserve una intensidad fuerte o muy fuerte hasta el trimestre enero-marzo de 2027.

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La fase más intensa para Argentina estaría entre diciembre y enero , meses que coinciden con la etapa más lluviosa del año en el centro y el norte del país.

El pronóstico parte la observación de anomalías de temperatura de la superficie del océano Pacífico ecuatorial oriental que superaron los cuatro grados en algunas áreas.

El Centro de Predicción Climática, organismo de la NOAA, informó que los indicadores oceánicos y atmosféricos muestran un refuerzo del fenómeno durante 2026, con condiciones que podrían extenderse hasta el invierno del norte del mundo, es decir, el verano en Argentina.

Los modelos que reúne la NOAA indican que el fenómeno continuaría su fortalecimiento durante el cierre de 2026. La agencia también calcula un 83% de posibilidades de que el índice relativo del Pacífico alcance o supere +2,5 durante el trimestre octubre-diciembre, un nivel asociado con episodios de gran intensidad en los registros modernos.

La información aportada por el organismo estadounidense señala una probabilidad del 98, % de que 2026 integre el grupo de los cinco años más cálidos desde el inicio de las mediciones.

Cuáles serán las zonas más afectadas en Argentina

Las zonas más afectadas en Argentina serán Misiones, Corrientes, Entre Ríos, el este de Formosa, el este de Chaco y el noreste de Santa Fe. En el resto de la región se sumarían Santa Catarina, Paraná y Río Grande do Sul, en Brasil; Uruguay y el este de Paraguay, según la precisión del meteorólogo Marcelo Madelón, pronosticador del Aeropuerto de Córdoba.

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Las lluvias abundantes en esos territorios pueden trasladarse a los ríos Paraná y Paraguay, con efectos posteriores aguas abajo. Por lo que es recomendable seguir no solo la intensidad de las precipitaciones, sino también el crecimiento de los ríos.