10 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Super Niño: científicos de EEUU estiman más de 83% de probabilidad de una fase intensa hasta 2027

Un organismo climático de Estados Unidos mantiene la alerta de que el Super Niño podría extenderse hasta marzo del próximo año. Qué zonas son las más afectadas en Argentina.

Por
El fenómeno El Niño favorece las lluvias abundantes en el Litoral y otros sectores del país.

El fenómeno El Niño favorece las lluvias abundantes en el Litoral y otros sectores del país.

Web

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) mantiene activa su alerta y estima una probabilidad superior al 83% de que el evento conserve una intensidad fuerte o muy fuerte hasta el trimestre enero-marzo de 2027.

Al igual que la última peregrinación, la visita del Papa a Luján podría estar pasada por agua.
Te puede interesar:

¿Llegan las lluvias? Cómo estará el clima para la misa del papa León XIV en la Basílica de Luján

La fase más intensa para Argentina estaría entre diciembre y enero, meses que coinciden con la etapa más lluviosa del año en el centro y el norte del país.

El pronóstico parte la observación de anomalías de temperatura de la superficie del océano Pacífico ecuatorial oriental que superaron los cuatro grados en algunas áreas.

El Centro de Predicción Climática, organismo de la NOAA, informó que los indicadores oceánicos y atmosféricos muestran un refuerzo del fenómeno durante 2026, con condiciones que podrían extenderse hasta el invierno del norte del mundo, es decir, el verano en Argentina.

Los modelos que reúne la NOAA indican que el fenómeno continuaría su fortalecimiento durante el cierre de 2026. La agencia también calcula un 83% de posibilidades de que el índice relativo del Pacífico alcance o supere +2,5 durante el trimestre octubre-diciembre, un nivel asociado con episodios de gran intensidad en los registros modernos.

La información aportada por el organismo estadounidense señala una probabilidad del 98, % de que 2026 integre el grupo de los cinco años más cálidos desde el inicio de las mediciones.

Cuáles serán las zonas más afectadas en Argentina

Las zonas más afectadas en Argentina serán Misiones, Corrientes, Entre Ríos, el este de Formosa, el este de Chaco y el noreste de Santa Fe. En el resto de la región se sumarían Santa Catarina, Paraná y Río Grande do Sul, en Brasil; Uruguay y el este de Paraguay, según la precisión del meteorólogo Marcelo Madelón, pronosticador del Aeropuerto de Córdoba.

Las lluvias abundantes en esos territorios pueden trasladarse a los ríos Paraná y Paraguay, con efectos posteriores aguas abajo. Por lo que es recomendable seguir no solo la intensidad de las precipitaciones, sino también el crecimiento de los ríos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La tormenta está pronosticada para el miércoles 18 de noviembre.

Cuándo empieza la tormenta fuerte y el frío polar que bajará 17 grados la temperatura de Buenos Aires

El sol acompañará el viaje del Papa a la provincia de Córdoba. 

El papa León XIV viaja a Córdoba: cómo estará el clima este martes 10 de noviembre durante su visita

¿Cómo estará el clima?

Sin lluvias y con calor: cómo estará el clima durante la masiva misa de León XIV en la Ciudad

El papa León XIV tendrá días agradables en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Cómo estará el clima en la llegada del papa León XIV a Buenos Aires

Se espera un fin de semana soleado en Buenos Aires. 

Cómo estará el clima en la llegada del papa León XIV a la Argentina: entre el sol y alguna tormenta

Este sábado se espera un día fresco y despejado en Buenos Aires. 

Cómo estará el clima este sábado en CABA para la Marcha del Orgullo 2026

Rating Cero

Cacho Deicas despidió a Marcos Camino en redes sociales.

La despedida de Cacho Deicas a Marcos Camino: "Una vida entera compartiendo todo"

Valentino Merlo vivió un emotivo reencuentro.

El emotivo momento que vivió Valentino Merlo en la vigilia con el papa León XIV: "Era el cura de mi escuela"

Tensión en MasterChef Celebrity: de quién se trata

Escándalo en MasterChef Celebrity: llanto, acusaciones de robo y un fuerte enfrentamiento entre dos participantes

Trascendió con cuánto dinero se quedó Alejandro Stoessel.

Tini llegó a un acuerdo con su papá: con cuánto dinero se quedó Alejandro Stoessel

Lali Espósito se realizó un drástico cambio de look y mostró el proceso en redes sociales. 

¿Nueva etapa? Lali sorprendió con un drástico cambio de look que revolucionó las redes

Marcos Camino junto a Los Palmeras, en el aniversario de Colón, el club de sus amores.

El emotivo adiós de Colón a Marcos Camino, fundador de Los Palmeras e ícono sabalero

últimas noticias

El querido Luquitas Rodríguez fue uno de los jóvenes que disertó ante el Sumo Pontífice.

Del recuerdo a Francisco al mensaje ante León XIV: la emotiva participación de Luquitas Rodríguez en la vigilia juvenil

Hace 45 minutos
La industria textil atraviesa una fuerte caída de la producción y el empleo.

Advierten que en la industria textil se destruyeron casi 29 mil empleos y 1.090 empresas durante la gestión de Javier Milei

Hace 48 minutos
Cacho Deicas despidió a Marcos Camino en redes sociales.

La despedida de Cacho Deicas a Marcos Camino: "Una vida entera compartiendo todo"

Hace 48 minutos
Los reyes de España asistieron a la misa.

Los reyes de España asistieron a una misa para recordar a las víctimas del choque de trenes en Toledo

Hace 56 minutos
Gustavo Sylvestre estuvo con el intendente de Luján, Leonardo Boto.

C5N en Luján: Gustavo Sylvestre mostró la previa de la histórica llegada de León XIV a la ciudad bonaerense

Hace 1 hora