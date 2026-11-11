Escándalo con Pampita en la misa del papa León XIV: aseguran que un grupo de fieles la habría echado del lugar

La modelo habría protagonizado un tenso momento durante la madrugada en Luján. Un grupo de mujeres reveló los presuntos detalles del enfrentamiento.

Carolina "Pampita" Ardohain dijo presente este miércoles en la última misa del papa León XIV en la Basílica de Luján. Sin embargo, lo que prometía ser una jornada de emoción y fe habría terminado en un incómodo momento para la modelo, luego de un presunto cruce con algunos feligreses durante la madrugada.

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La insólita anécdota se descubrió durante la cobertura que realizó Robertito Funes Ugarte para LN+, cuando un grupo de mujeres se acercó al periodista para compartir las expectativas por la llegada del Sumo Pontífice. Sin embargo, en medio de la conversación, una de ellas sorprendió al revelar un supuesto episodio que habría protagonizado Pampita horas antes.

“Las chicas echaron a Pampita”, lanzó una de las mujeres que se encontraba junto a las vallas por donde estaba previsto que pasara el Papamóvil. Inmediatamente, otra intervino y agregó: “La echaron, pobre. Son unas envidiosas”.

Lejos de quedar ahí, las presentes dieron más detalles sobre el supuesto enfrentamiento que habría obligado a la modelo a retirarse del lugar. “ Fue la gente. Se puso al lado de la valla y no la dejaron. La sacaron como a las siete de la mañana. Vino con gente, pero apareció sola. Le decían que se vaya” , aseguraron.

Lo cierto es que la modelo, como todos los años, peregrinó hacía Luján y compartió varias selfies en sus redes sociales durante la madrugada en la Basílica, esperando para sumarse a los miles de fieles que esperaban la llegada del Sumo Pontífice.

Qué dijo Pampita sobre los rumores de separación

La modelo Carolina “Pampita” Ardohain reapareció públicamente en medio de los fuertes rumores de separación del polista Martín Pepa. La modelo volvió a sus compromisos laborales y condujo un desfile de moda en el shopping Las Lomitas, donde se mostró sonriente y distendida.

La conductora deslumbró con un vestido negro largo, de estilo elegante y sofisticado. Su primera aparición pública después de las versiones de ruptura con el polista Martín Pepa quedó registrada en las fotografías difundidas por los medios de espectáculos.

En medio de la repercusión mediática por las fotos de Ciudad, Pampita decidió mantener la discreción sobre su situación sentimental. En declaraciones al programa LAM, expresó: “La verdad no quiero entrar en ese tema porque no quiero que mi vida privada esté en los programas de televisión, pero yo estoy muy bien”.

La modelo también defendió su decisión de preservar la intimidad: “Estoy en mi derecho de decir: ‘Bueno, esta puerta yo no quiero abrirla y no quiero que los medios opinen, ni hablen, ni mientan. Así que prefiero mantenerlo en privado’”, sostuvo ante las consultas periodísticas.

Finalmente, Carolina Ardohain dejó abierta la posibilidad de hablar sobre su relación cuando lo considere oportuno. “Si en algún momento lo tengo que decir, lo voy a decir, obviamente”, aseguró. Por ahora, su reaparición estuvo marcada por el trabajo y no por una confirmación sobre su vida amorosa.