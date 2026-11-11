La muerte que golpeó al papa León XIV mientras visitaba Argentina: "Fue notificado"

La visita del papa León XIV a Argentina se dio en el marco de una gira sudamericana donde también recorrió Uruguay y tiene previsto Perú. Pero, en el medio de todo el viaje , recibió una muy triste noticia desde el Vaticano y tiene que ver con el fallecimiento de un obispo, con quien construyó una gran amistad.

Se trata del monseñor Domenico Berni, obispo agustino, quien falleció el domingo 8 de noviembre en Génova, Italia , a sus 86 años. Berni llevaba 47 años de dedicación al trabajo pastoral en ese país, donde forjó una profunda conexión con las comunidades campesinas.

El Monseñor Doménico Berni nació el 26 de mayo de 1940 en Pane di Carniglia, en el municipio italiano de Bedonia, ingresó a la congregación agustina y fue ordenado como sacerdote el 29 de junio de 1966. Luego, se fue a Perú para sumarse a una misión.

Durante 15 años estuvo frente a la parroquia de Antabamba y en 1989, Juan Pablo II lo nombró obispo prelado de Chuquibambilla, función que ejerció hasta su retiro.

Su compromiso se expresó en proyectos sociales junto a Cáritas, con acciones enfocadas en la alimentación infantil. Berni defendía la vida sencilla y era vinculado con la felicidad y el servicio.

El papa León XIV recibirá a las Abuelas de Plaza de Mayo: pedirán por el paradero de nietos desaparecidos

El papa León XIV mantendrá este martes un encuentro con representase de Abuelas de Plaza de Mayo, quienes le llevarán un pedido sobre el paradero de nietos desaparecidos en La Perla, Córdoba. El Sumo Pontífice se trasladó a la provincia para oficiar su segunda misa en Argentina, luego de la histórica y multitudinaria celebración en la Ciudad de Buenos Aires.

Tras la ceremonia eucarística que brindará en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), recibirá una carta de la familia de Sonia Torres y de Abuelas de Plaza de Mayo acerca del paradero de Daniel Efrain Orozco - Parodi, nieto desaparecido en dictadura. La misiva será entregada por Alba Camargo, hija y sobrina de desaparecidos, quien sobrevivió al cautiverio.

La mujer formará parte de un grupo de 20 personas, que fueron seleccionadas por el obispo Ángel Rossi, para representar las luchas por la dignidad y la esperanza en la provincia. En un video publicado por la cuenta de Instagram de la Vicaría de Los Pobres, Alba había asegurado que es "un gran impulso que el Papa nos haya mirado, elegido para este momento".