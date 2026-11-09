"Él no tenía idea de que era una espía": Donald Trump defendió al CEO de Nvidia que tuvo una amante china

El presidente de Estados Unidos se refirió al escándalo que desplomó las acciones de la compañía tecnológica en su última conferencia de prensa. "Realmente le creo", aseguró el mandatario en referencia al empresario investigado.

Luego de que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, confesara haberle sido infiel a su esposa con una supuesta espía china , el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que se contactó con el empresario y afirmó que "realmente" le creyó cuando le dijo que "no tenía idea" de que su amante Alice Huang "era una espía".

"Lo llamé, me dijo que no tenía idea de que ella era una espía. Y realmente le creo", sostuvo el empresario republicano en la Casa Blanca este lunes y aseguró: "Conozco muy bien a Jensen y pienso que es un hombre muy honorable. Quiero decir, construyó una gran empresa".

Una periodista le consultó a Trump si estaba al tanto de la situación de Huang en mayo, cuando viajó a China para reunirse con el presidente Xi Jinping, y el mandatario estadounidense afirmó que "no había oído nada al respecto" en ese entonces. Lo que contradice el artículo del The New York Times que mencionó un memorando difundido por el secretario de Estado, Marco Rubio, al resto de la administración republicana advirtiendo sobre la supuesta espía.

"No había oído nada al respecto entonces. Pero mucha gente escuchó hablar de eso, y Jensen lo niega totalmente. Le pregunté hoy mismo porque... Sí, hablé con él, sólo para ver si se sentía bien. '¿Cómo estás?', le pregunté. Y él dijo que no tenía absolutamente ninguna idea de que la persona en cuestión (Alice Huang) fuera una espía", detalló el jefe de Estado.

El republicano insistió: "Le hice esta pregunta: '¿Tenías alguna idea de que ella era una espía?'. Y él dijo que no tenía idea de que ella era una espía. Y yo realmente le creo".

Jensen Huang y Alice Huang.

Entonces fue consultado por la versión periodística sobre el memorando de Rubio que detallaba información de inteligencia donde se indicaba que Alice Huang había sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado de China para comprometer al CEO de Nvidia.

"¿Cuándo exactamente se le informó sobre la inteligencia en torno a Jensen Huang?", le preguntó una periodista a Trump y el presidente respondió: "Tendría que verificarlo". "Pero hay informes de que Rubio emitió un memorando de inteligencia el año pasado. ¿Lo leyó?", insistió la misma periodista. "Podría haber sido mencionado, pero realmente no me causó mucha impresión", descartó el mandatario estadounidense.

Qué decía el comunicado enviado al personal de Nvidia por Jensen Huang

"Le debo una disculpa a mi familia y a todos ustedes. Fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice", comenzó el texto que le llegó al personal de Nvidia y publicó Bloomberg. Jensen Huang se dirigió a socios, accionistas, colegas y el directorio: "Merecen algo mejor de mí".

"En relación con las preocupaciones sobre seguridad nacional planteadas en los informes de prensa, el Consejo de Administración de Nvidia ha iniciado una investigación independiente", continuó Huang y afirmó: "Apoyo la investigación y cooperaré plenamente".

Jensen Huang y Alice Huang.

"Amo a nuestro país y a nuestra empresa. Estoy comprometido con la protección de Nvidia y con el apoyo a la seguridad nacional de Estados Unidos. Me siento orgulloso y agradecido de ser estadounidense", remarcó el CEO, que migró de Taiwán.