El papa León XIV llegó a Perú tras su visita a la Argentina e iniciará la gira en su tierra adoptiva

El Sumo Pontífice arribó desde Buenos Aires al país en el que forjó su vocación pastoral, donde lo esperan varias actividades. Permanecerá hasta el lunes y fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori.

El papa León XIV llegó a Perú después de su visita a la Argentina en el marco de su histórica gira en Sudaméric a, por lo que regresó al país en el que construyó una parte de su trayectoria en la Iglesia Católica. Su estadía se extenderá hasta el lunes y comprenderá una intensa agenda con varios discursos, misas y reuniones.

El avión Airbus A330-200 de Aerolíneas Argentinas que trasladó al Sumo Pontífice aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori. Luego, se reunirán a solas en el Palacio de Gobierno y el líder de la Iglesia Católica brindará su primer discurso en el Gran Teatro Nacional , en el que se espera una masiva asistencia.

En tal sentido, este jueves se encontrará con obispos en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima , celebrará la Hora Media con religiosos y sacerdotes en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista, dará un discurso en la plaza de la Catedral y asistirá a una vigilia con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima.

El nutrido cronograma continuará el viernes con una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel , una recorrida por la Capilla San Óscar A. Romero, una reunión con obispos en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, un encuentro con universitarios en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y una cena con sacerdotes en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

En tanto, el sábado conducirá el Rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, tendrá una misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba y un encuentro de oración con la comunidad católica en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

En este marco, el domingo mantendrá una reunión con fieles en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, dará la oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, se encontrá con misioneros en el Malecón Puerto Callao y dará una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

Por último, el lunes protagonizará un encuentro con residentes y personal de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y dará una celebración de despedida en la Base Aérea Las Palmas, para luego partir rumbo a Roma desde la Base Aeronaval del Callao.

El profundo vínculo entre el papa León XIV y Perú

León XIV tiene una relación estrecha con el Perú donde se desempeñó como cardenal con su nombre de nacimiento, Robert Francis Prevost. Es el primer Sumo Pontífice que tiene nacionalidad estadounidense y peruana.

Prevost nació en Chicago y se ordenó como misionero desde joven. En 1985 fue enviado a Perú donde se acercó al pueblo andino, mientras que permaneció más de 20 años misionando en América Latina y es por eso que tomó la doble nacionalidad peruana en 2015. Fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) cuando era obispo de Chiclayo.

León XIV tuvo palabras de reconocimiento a la comunidad de Chiclayo, al dirigirse a los fieles en el Vaticano tras ser nombrado como líder de la Iglesia Católica. "Si me permiten también una palabra, un saludo... a todos aquellos, en modo particular, a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú", dijo desde el balcón de la basílica de San Pedro en mayo de 2025.

También agregó que es un país "donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo".