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Norberto Marcos y Fátima Florez se reconciliaron y el productor terminó internado por presión alta

Un amigo en común logró que se reunieran a charlar y resolvieran los problemas por los que habían terminado en la Justicia. Horas después de la amistosa reconciliación, la expareja de la actriz terminó hospitalizado dos veces por un pico de presión.

Norberto Marcos y Fátima Florez.

Norberto Marcos y Fátima Florez.

El empresario Jacobo Winograd, amigo en común de la actriz Fátima Florez y el productor Norberto Marcos, relató en Intrusos cómo logró reunir los exnovios para que desistieran de las demandas judiciales iniciadas y retomaran una relación más cordial entre ambos. Luego de este reencuentro, Marcos fue hospitalizado dos veces por un pico de presión y permanece internado.

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A nivel judicial, la pareja se disputaba tres departamentos en Buenos Aires, una suma cercana al millón de dólares y los derechos vinculados a la carrera artística de la imitadora, que Marcos reclamaba en parte por haber sido su representante.

Winograd le propuso a Fátima ser el moderador de una eventual charla con Norberto y la actriz le pidió que sea en privado. "Me dijo: ‘¿Dónde? Porque no quiero cámara, no quiero esto, no, yo no voy a hablar, no’. En mi casa. Y aceptó Fátima", comenzó contando el mediático. De esta forma, el encuentro tuvo lugar el último viernes.

Fátima Florez y Norberto Marcos.

Fátima Florez y Norberto Marcos.

La actriz y el productor se sentaron primero a solas durante una hora; luego se sumaron Winograd y la asistente de Florez para cerrar el trato. "Se dieron un abrazo y que está todo arreglado, se acabaron los tribunales, se acabó todo. Acá hay paz, hay amor", describió el mediador, quien reconoció haberse emocionado cuando Marcos dijo "está bien, acepto" y Florez respondió en el mismo sentido.

Para terminar, Norberto llevó a Fátima a su casa en su propio auto. "Nunca tendrían que haber llegado acá", reflexionó Winograd y descartó que el dinero haya sido el motor de la resolución: "Acá no fue billetera mata galán. Acá fue amor mató galán, mató todo".

Norberto Marcos y Fátima Florez.

Norberto Marcos y Fátima Florez.

Adrián Pallares adelantó que la actriz se quedará con el departamento de Palermo donde reside, mientras que el productor retendrá otras propiedades. Además, el conductor deslizó que habría conversaciones iniciales para retomar el vínculo artístico: “Fátima está un poco sola. Se necesitan”, señaló una panelista

Cómo terminó internado Norberto Marcos

Según informó Pallares en América TV tras relatar el acuerdo de la pareja, Norberto fue internado el domingo con un pico de presión; recibió el alta el lunes, pero debió reingresar al día siguiente a la clínica La Trinidad.

"Todo el tema personal que estábamos contando antes, de la reconciliación con Fátima, de lo que ha vivido en el último tiempo, parece que ha repercutido mucho en su salud", analizó el conductor.

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