10 de noviembre de 2026 Inicio
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Cuándo empieza la tormenta fuerte y el frío polar que bajará 17 grados la temperatura de Buenos Aires

Este sábado ingresa un frente frío desde el sur que traerá un alivio temporal y provocará un fuerte descenso de la temperatura para la próxima semana, según el pronóstico extendido de Meteored.

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La tormenta está pronosticada para el miércoles 18 de noviembre.

La tormenta está pronosticada para el miércoles 18 de noviembre.

La temperatura máxima de esta semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires alcanzará su pico este sábado con 29°, ese mismo día ingresará un frente frío de viente desde el sur que comenzará a bajar la temperatura hasta alcanzar los 13° el miércoles 18 de noviembre. Ese día comenzará la tormenta fuerte con frío polar que ubicará las máximas por debajo de 25° el resto de la semana.

El sol acompañará el viaje del Papa a la provincia de Córdoba. 
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El pronóstico del tiempo para la semana del 10 al 16 de noviembre.

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La próxima semana traerá un alivio helado y la temperatura mínima se acercará a los 11° el jueves posterior a la tormenta. La máxima será de 20° ese día y no lloverá durante esa jornada. Además, las nubes no abandonarán el cielo los días siguientes a las fuertes lluvias.

Qué anticipa el pronóstico del tiempo para el miércoles 18 de noviembre

Según los datos meteorológicos, las lluvias débiles comenzarán alrededor de las 12, acompañadas por intensas y frías ráfagas de viento sur que alcanzarán velocidades de hasta 48 km/h.

El pronóstico para la semana del 17 al 23 de noviembre.

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A partir de la tarde, la situación se intensificará y el frío polar se hará sentir con fuerza. Para las 21, la temperatura caerá a 14°C, y hacia la medianoche tocará los 13°C, generando una sensación térmica de apenas 10°C producto del viento persistente.

Cómo estará el clima para la misa del papa León XIV en la Basílica de Luján

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá su broche de oro con la misa que encabezará este miércoles 11 en el predio ubicado frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján, donde se espera una multitudinaria asistencia de fieles. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el evento podría estar marcado por las lluvias.

Después de un martes con cielos mayormente nublados y una máxima de 26°, la inestabilidad llegará a la localidad bonaerense durante las primeras horas del miércoles. Para la madrugada se anticipa una mínima de 16° y una probabilidad de chaparrones de entre el 10% y el 40%.

El termómetro subirá para las 10 de la mañana, cuando está previsto que León XIV dé inicio a la misa, y se ubicará en los 22°. El SMN advirtió que la probabilidad de chaparrones se mantendrá entre el 10% y el 40% incluso después del mediodía y durante la tarde, con una máxima de 28°, y las condiciones recién mejorarían por la noche.

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