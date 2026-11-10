10 de noviembre de 2026 Inicio
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La inflación de Estados Unidos fue mayor a la estimada en octubre y se estima que la Fed volverá subir las tasas

Economistas esperaban que fuera de 0,3% para el octavo mes del año, pero la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo publicó una cifra más alta.

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Donald Trump

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Estados Unidos avanzó más de lo previsto en octubre y se ubicó en 0,4%, lo cual agrega más presión para una suba de tasas de la Reserva Federal (Fed) en diciembre. La inflación, que se incrementa por los efectos de la guerra en Medio Oriente, fue uno de los motivos que desembocó en la derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas.

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Los economistas encuestados por la agencia internacional Reuters esperaban un 0,3%, según informó este martes la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo norteamericano. El referencial venía de trepar 0,6% en septiembre.

La BLS no publicó las cifras ‌de inflación interanual porque el cierre de la Administración federal del año pasado impidió la recopilación de datos de octubre de 2025. En septiembre, la interanual había saltado a 3,7%, muy por encima del objetivo del 2% que tiene la Fed.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha impulsado los precios del petróleo. Esto, sumado a los aranceles a las importaciones aplicados por el gobierno de Trump el año pasado, ha elevado el costo de la vida. Este combo contribuyó a que el Partido Republicano perdiera la mayoría en ambas cámaras del Congreso tras el resultado de los comicios del 3 de noviembre.

Donald Trump admitió que su política migratoria fue "demasiado dura"

A menos de una semana de esa derrota electoral, el mandatario norteamericano reconoció que su política migratoria fue "demasiado dura" y aseguró que le "encantaría hacer algo en materia de inmigración" junto a la oposición.

Trump consideró en diálogo con CBS News que su política migratoria restrictiva lo "ayudó y perjudicó" en los comicios del 3 de noviembre ya que le reconocieron "cerrar la frontera" y "deportar a los delincuentes", pero reconoció que expulsaron "gente con buenos trabajos que el único delito que habían cometido era haber ingresado al país ilegalmente".

"Ahora bien, hay una gran parte del país que piensa que deberían ser expulsados. Y hay otra gran parte del país que piensa que se les debería permitir quedarse si son buenas personas que trabajan en una empresa de jardinería, en un hotel o haciendo algo y, en algunos casos, pagando impuestos", admitió el empresario republicano.

"Creo que fue demasiado dura", concluyó Trump respecto a su política migratoria, pero también sostuvo que hay personas que dirían que su gestión de la migración es "genial" y otras que dirían que es "demasiado dura".

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