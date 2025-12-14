La Relatora de la ONU sobre Palestina criticó el alineamiento de Javier Milei con EEUU e Israel

Francesca Albanese lamentó que el país haya abandonado la tradición histórica en la defensa de los Derechos Humanos. "Es chocante teniendo en cuenta lo mucho que ha sufrido el propio pueblo argentino por la opresión y la dictadura", aseguró en dialogó exclusivo con C5N.

Francesca Albanese es la Relatora Especial de Naciones Unidos sobre los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967. En la actualidad, es una de las máximas figuras en la defensa de los Derechos Humanos.

Desde 2022, la italiana Francesca Albanese es la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967. Ella es licenciada en derecho con matrícula de honor de la Universidad de Pisa y es becaria afiliada al Instituto para el Estudio de la Migración Internacional de la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos. En la actualidad, es una de las máximas referentes en la defensa de los Derechos Humanos a nivel mundial y recibió múltiples distinciones por sus informes que denuncian el genocidio a los palestinos cometido por el Estado de Israel , como el Premio René Cassin, otorgado tan solo días atrás. En una entrevista exclusiva con C5N, Albanese lamentó que Argentina haya abandonado su apoyo histórico a Palestina y criticó que el presidente Javier Milei haya cambiado la postura nacional en política exterior para alinearse con Estados Unidos e Israel. "Es una traición a la justicia internacional", definió.

Desde que Milei está al mando de la Casa Rosada, cada vez que se votó en Naciones Unidas, Argentina se posicionó de la misma manera que lo hizo Estados Unidos e Israel. El último caso sucedió semanas atrás, cuando la delegación nacional estuvo en contra de una resolución para prevenir y erradicar la tortura. Este alineamiento automático a los gobiernos de Donald Trump y Benjamin Netanyahu no solo representa la estrategia geopolítica de la gestión libertaria. También significa un cambio radical en la política exterior del país en la defensa de los Derechos Humanos que es reconocida en todo el mundo, a partir del Juicio a las Juntas Militares de 1985.

Ante la pregunta de C5N sobre cuál es la mirada internacional sobre el cambio de la postura del país, Albanese respondió: "Es chocante teniendo en cuenta lo mucho que ha sufrido el propio pueblo argentino por la opresión y la dictadura, que creo es también una de las razones que ha llevado a Argentina a votar históricamente en las Naciones Unidas en apoyo de los derechos del pueblo palestino".

"En varios países hay una tendencia en la política y el discurso hacia la derecha", advirtió Albanese sobre el gobierno argentino de Milei. "Lo hace más propenso a sentirse más cercano a este gobierno israelí, que es el más criminal que Israel haya tenido jamás ", describió la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos.

En relación a su calificación a la gestión de Netanyahu, Albanese explicó: "Es el gobierno que ha autorizado y ordenado la ejecución de crímenes internacionales por los cuales ahora Israel se enfrenta ante la Corte Penal Internacional (CPI) por genocidio" . Luego, la abogada sostuvo que "el propio jefe de gobierno, Netanyahu, y el ex ministro de Defensa, Yoav Galant, son buscados por la CPI por crímenes de guerra y de lesa humanidad".

"Es un hecho muy triste para Argentina y para tantos otros países", dijo Albanese sobre el alineamiento a Israel en política exterior. "No se puede comentar de otro modo que no sea una traición a la justicia internacional", cerró.

Cómo votó la Argentina de Javier Milei en Naciones Unidas

Desde que Javier Milei asumió la presidencia argentina, en diciembre de 2023, el país mantiene un alineamiento internacional prácticamente automático con Estados Unidos e Israel, a quienes la gestión libertaria considera sus principales aliados en el mundo. Tal es así que, cada vez que se votó una resolución en Naciones Unidas, la delegación nacional tomó la misma posición que las respectivas a los gobiernos de Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Solo hubo una excepción a esta tendencia cuando la excanciller Diana Mondino estuvo en contra del bloqueo norteamericano a Cuba, junto a otros 187 estados que rechazaron estas sanciones económicas impuestas desde 1958. Esta decisión provocó la expulsión de Mondino de la cartera de Relaciones Exteriores.

En una de las últimas resoluciones de Naciones Unidas en las que Argentina modificó su postura histórica en la defensa de los Derechos Humanos sucedió hace tan solo unas pocas semanas, cuando el país votó en contra para prevenir y eliminar la tortura. Los otros dos únicos países que también se opusieron al pronunciamiento fueron Estados Unidos e Israel.

Por otro lado, en cuanto al conflicto entre Israel y Palestina, Argentina siempre mantuvo una posición pacífica y apoyó las resoluciones de Naciones Unidas que promueven la creación de los dos estados para resolver la disputa. Sin embargo, esto también tuvo un drástico cambio durante la política exterior libertaria. Tanto en septiembre pasado, como en los primeros días del corriente mes de diciembre, nuestro país siguió las posturas estadounidense, israelí y otra decena de estados para votar en contra de esta declaración que tuvo el acompañamiento de más de 140 delegaciones diplomáticas.

milei en naciones unidas 12-12-25 Desde que Javier Milei asumió la presidencia, Argentina tiene un alineamiento automático con Estados Unidos e Israel en Naciones Unidas.

En junio de este año, cuando el conflicto bélico en la Franja de Gaza estaba en uno de sus momentos más calientes, España y Palestina propusieron una resolución en Naciones Unidas no solo para exigir un alto al fuego, sino también para denunciar la utilización del hambre como arma de guerra. En este caso, solo hubo 12 votos en contra. Entre ellos, el de Argentina, Estados Unidos e Israel, junto a Fiji, Hungría, Micronesia, Nauru, Palau, Nueva Guinea, Paraguay, Tonga y Tuvalu.

El año pasado, Argentina fue uno de los 14 votos en contra de la resolución de Naciones Unidas para exigirle a Israel que "ponga fin sin demora a su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado", apoyada por 124 estados en la 79° Asamblea General de la ONU.

Por último, el país gobernado por Milei ha tomado posiciones inéditas en Naciones Unidas, incluso sin la necesidad de alinearse con Israel ni Estados Unidos. Este fue el caso cuando el país fue el único que votó en contra de una resolución para eliminar y prevenir la violencia contra las mujeres y niñas, el cual fue aprobado por 170 países y solo obtuvo 13 abstenciones, a mediados de noviembre del año pasado.