Mundial 2026: comida, música y lugares turísticos imperdibles en Estados Unidos, México y Canadá La próxima Copa del Mundo será histórica ya que por primera vez se jugará en tres sedes. Cada país tiene sus características culturales emblemáticas, por lo que es clave que los argentinos tomen nota para aprovechar al máximo sus estadías. Por Nicolás Panni + Seguir en







Estados Unidos, México y Canadá tienen distintos aspectos culturales. Luciano Acuña/C5N

El Mundial 2026 marcará un quiebre en la historia del fútbol ya que será la primera Copa del Mundo organizada por tres países: Estados Unidos, México y Canadá serán las sedes de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Miles de personas viajarán para asistir a los partidos de la Selección argentina, que buscará defender el título de Qatar 2022, por lo que es importante conocer las similitudes y diferencias culturales.

La fase de grupos del torneo empezará el 11 de junio de 2026, mientras que la final se llevará adelante el 19 de julio. La albiceleste integrará el Grupo J y jugará la primera fase en Estados Unidos, ya que debutará contra Argelia el 16 de junio en Kansas City, luego enfrentará a Austria en Dallas el 22 de junio y a Jordania en la misma ciudad el 27 de junio. Será la primera vez que habrá 48 selecciones.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) seleccionó 16 ciudades que albergarán la próxima Copa del Mundo: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle (Estados Unidos), Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey (México) y Toronto y Vancouver (Canadá).

Selección argentina campeón Mundial Qatar 2022 La Selección argentina buscará revalidar su título mundial. Redes sociales Los tres países son de los más grandes y visitados del mundo. Estados Unidos es una de las naciones mas pobladas a nivel mundial con alrededor de 340 millones de personas, mientras que México tiene cerca de 130 millones y en Canadá viven aproximadamente 40 millones.

En tanto, los argentinos que se trasladen a los tres territorios advertirán que comparten características de costumbres sociales claras, tienen platos de comida emblemáticos y destinos turísticos representativos, pero con tradiciones diferentes en algunos casos.