14 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Mundial 2026: comida, música y lugares turísticos imperdibles en Estados Unidos, México y Canadá

La próxima Copa del Mundo será histórica ya que por primera vez se jugará en tres sedes. Cada país tiene sus características culturales emblemáticas, por lo que es clave que los argentinos tomen nota para aprovechar al máximo sus estadías.

Nicolás Panni
Por
Nicolás Panni
Estados Unidos

Estados Unidos, México y Canadá tienen distintos aspectos culturales.

Luciano Acuña/C5N

El Mundial 2026 marcará un quiebre en la historia del fútbol ya que será la primera Copa del Mundo organizada por tres países: Estados Unidos, México y Canadá serán las sedes de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Miles de personas viajarán para asistir a los partidos de la Selección argentina, que buscará defender el título de Qatar 2022, por lo que es importante conocer las similitudes y diferencias culturales.

El arquero de 33 años es capitán y figura de Aston Villa de Inglaterra.
Te puede interesar:

La frase de Dibu Martínez sobre Independiente que ilusionó a sus hinchas: "Lo veo..."

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) seleccionó 16 ciudades que albergarán la próxima Copa del Mundo: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle (Estados Unidos), Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey (México) y Toronto y Vancouver (Canadá).

Selección argentina campeón Mundial Qatar 2022
La Selección argentina buscará revalidar su título mundial.

La Selección argentina buscará revalidar su título mundial.

Los tres países son de los más grandes y visitados del mundo. Estados Unidos es una de las naciones mas pobladas a nivel mundial con alrededor de 340 millones de personas, mientras que México tiene cerca de 130 millones y en Canadá viven aproximadamente 40 millones.

En tanto, los argentinos que se trasladen a los tres territorios advertirán que comparten características de costumbres sociales claras, tienen platos de comida emblemáticos y destinos turísticos representativos, pero con tradiciones diferentes en algunos casos.

Mundial 2026: un recorrido por las culturas de Estados Unidos, México y Canadá

Los idiomas y la importancia de la puntualidad

  • Estados Unidos: el inglés fue designado como el idioma oficial a nivel federal el 1° de marzo de 2025, por medio de una orden ejecutiva firmada por Donald Trump, aunque no fue debatido por el Congreso. También se estima que por la inmigración se hablan más de 350 idiomas. Uno de los aspectos más valorados es la puntualidad e incluso para algunos encuentros se recomienda llegar cinco minutos antes debido a que si es exactamente a la hora fijada, ya se considera tarde.
  • México: su lengua materna es el español, que convive junto a 67 lenguas indígenas. La puntualidad es más flexible con respecto a Estados Unidos y Canadá, por lo que es más habitual demoras de 15 o 30 minutos.
  • Canadá: sus idiomas oficiales son el inglés y el francés. Se respeta mucho el tránsito y las reglas viales. Está muy mal visto tirar basura en la calle y hay un gran respeto por el medioambiente, como la naturaleza y los recursos naturales. La puntualidad es más importante que en México, aunque en menor medida con respecto a Estados Unidos.

Desde las hamburguesas hasta el tequila: las comidas y bebidas tradicionales

  • Estados Unidos: la comida principal son las hamburguesas. Otros platos populares son los macarrones con queso o las costillas de cerdo con salsa barbacoa. El whisky de bourbon es su bebida más emblemática.
  • México: los tacos son el alimento más popular. También otros sabores principales son el pozole y la salsa de mole. La bebida más tradicional es el tequila.
  • Canadá: algunos de los platos más tradicionales son el poutine, el peamol bacon y el pastel de carne. Su bebida más emblemática es el césar, que se elabora con vodka, clamato y salsas.
Tacos y hamburguesas
Los tacos y las hamburguesas son comidas populares.

Los tacos y las hamburguesas son comidas populares.

Taylor Swift, una de las artistas más escuchadas en América del Norte

  • Estados Unidos: los géneros son variados ya que se escucha desde el jazz, el rock, el blues, hasta el pop, el reggae, hip-hop o el folk. Spotify dio a conocer que Taylor Swift fue la artista más escuchada en la plataforma en 2025.
  • México: los géneros principales son el mariachi, el son, los corridos, la banda sinaloense y la ranchera. El artista más escuchado en Spotify en 2025 fue el grupo Fuerza Regida.
  • Canadá: los géneros principales son el rock, el pop, el jazz, los blues y la música indígena. El artista más escuchado en Spotify en 2025 fue Drake.

De Central Park a sitios arqueológicos: las diferencias en las atracciones turísticas

  • Estados Unidos: la Estatua de la Libertad es un gran atractivo que representa la libertad y la democracia y se ubica en la Isla de la Libertad. Central Park es un parque urbano con atracciones y actividades de entretenimiento en Nueva York. El Gran Cañón se trata de un cañón ubicado en Arizona.
  • México: Chichen Itzá fue una ciudad maya de la península de Yucatán y ahora es sitio arqueológico, con varias estructuras icónicas como la Pirámide de Kukulkán, el Juego de Pelota y el Templo de Guerreros. Teotihuacán es una zona arqueológica que tiene atracciones como la Pirámide del Sol, la Calzada de los Muertos y el Templo de Quetzalcóatl. Guanajuato se caracteriza por su arquitectura con una gran cantidad de callejones.
  • Canadá: las Cataratas del Niagará, compuestas por la Catarata de la Herradura, la Catarata Americana y la Catarata Velo de Novia, están en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. La Torre CN es la atracción más icónica de Toronto y ofrece vistas en las que principalmente se observa el Lago Ontario y la ciudad. La Basílica de Notre Dame de Montreal tiene una arquitectura neogótica y cuenta con dos torres en el exterior.
Torre CN Toronto Canadá
La Torre CN en Toronto es un gran atractivo en Canadá.

La Torre CN en Toronto es un gran atractivo en Canadá.

Los tipos de vestimentas, un aspecto clave

  • Estados Unidos: las vestimentas más significativas son el cowboy o el vaquero, mientras que informalmente también se ven camisas y jeans. Una de las características es el uso habitual de chaquetas de cuero en motociclistas.
  • México: el huipil, la china poblana y el traje de charro son vestimentas típicas, aunque puede haber diferentes versiones según la ciudad.
  • Canadá: el uniforme rojo de la Real Policía Montada de Canadá es uno de los símbolos culturales. Generalmente se usa ropa informal y la vestimenta tradicional se asocia principalmente a los indígenas.

El cristianismo, la religión con la mayor incidencia

  • Estados Unidos: según el centro de investigación Pew Research Center, el 62% de los adultos se identifican como cristianos, el 29% con ninguna religión, el 2% como judíos y el 1% musulmán, budista e hindú.
  • México: el catolicismo es la religión más practicada. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2020 había 97.864.218 personas católicas, además de 6.778.435 cristianos y 2.387.133 evangélicos.
  • Canadá: hay poca creencia religiosa. Según la plataforma Statista, especializada en estadísticas internacionales, en 2021 el 53,3% de la población era cristiana, el 34,6% no era religiosa y el 4,9% musulmán.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El exdelantero remarcó que la forma física con la que los jugadores lleguen al Mundial será clave.

Kempes fue claro y eligió a los 3 candidatos a ganar el Mundial 2026

Pep Guardiola, DT de Manchester City.

Pep Guardiola descartó a Argentina y a España y eligió quién ganará el Mundial 2026

Messi eligió a sus favoritos para quedarse con la Copa del Mundo en 2026.

Quiénes son los 5 candidatos a ganar el Mundial 2026, según Lionel Messi

En el Mundial 2026, 48 selecciones buscarán quedarse con la Copa.

Se viene el Mundial 2026: 5 datos curiosos de selecciones clasificadas

Austria fue uno de los mejores europeos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El error viral de Austria con el escudo de la Selección argentina: así fue la rectificación oficial

La FIFA confirmó el fixture del Mundial 2026. 

Mundial 2026: el fixture completo de los 104 partidos con días y horarios

Rating Cero

Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: Lo amé y tuve que...
play

Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: "Lo amé y tuve que..."

Lo curioso es que la revelación no viene ni de Marvel ni de Disney, sino del siempre práctico sistema coreano de calificaciones, que nos ha regalado una cifra exacta para el metraje del clip. 

Nueva fórmula: cuáles son los planes que tiene Marvel para el primer tráiler Avengers Doomsday

Las cámaras de televisión captaron el momento exacto en que Francella lamenta el último penal de Racing

La reacción de Francella tras el penal errado de Racing en la final del Torneo Clausura

Esta sitcom se estrenó en 2015 y sigue siendo un éxito en Netflix.
play

La sitcom que sigue en Netflix y muchas personas ven en la actualidad: es un éxito que no pasa de moda

La película mantiene el equilibrio entre la acción, el terror y la comedia que caracteriza a la saga.
play

Dura 99 minutos, está en Netflix y es una película protagonizada por Emma Stone

Ahora, llegó a la gran N roja, El juego de Gracie Darling, la serie que es tendencia en este sitio web. Se trata de una producción australiana 2025, llena de intriga y drama. 
play

Cuál es la trama de El juego de Gracie Darling, la serie que se mantiene como lo más visto de Netflix

últimas noticias

También conocido como asado a la cruz, esta técnica consiste en colocar la pieza de carne —por lo general un costillar entero, una vaquillona o un cordero.

Asador vs parrilla: cuál es la mejor forma para hacer la carne y que quede más rica

Hace 11 minutos
El desguace del Estado también alcanzó a las políticas en derechos humanos.

Cuando el consenso cruje: el retroceso del Estado frente a los derechos humanos

Hace 18 minutos
Conocé las nuevas maneras de hacer esta comida tan típica de nuestro país

¿En contra de la tradición? Cuál es el nuevo invento que desafía la forma de hacer los asados

Hace 23 minutos
play
Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: Lo amé y tuve que...

Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: "Lo amé y tuve que..."

Hace 30 minutos
El jóven que padecía un gran dolor de cabeza y finalmente recibió un diagnóstico impensado

Creian que el dolor de cabeza era por el oído pero un diagnóstico tardío cambió todo: qué pasó

Hace 41 minutos