Mundial 2026: comida, música y lugares turísticos imperdibles en Estados Unidos, México y Canadá
La próxima Copa del Mundo será histórica ya que por primera vez se jugará en tres sedes. Cada país tiene sus características culturales emblemáticas, por lo que es clave que los argentinos tomen nota para aprovechar al máximo sus estadías.
Estados Unidos, México y Canadá tienen distintos aspectos culturales.
Luciano Acuña/C5N
El Mundial 2026 marcará un quiebre en la historia del fútbol ya que será la primera Copa del Mundo organizada por tres países: Estados Unidos, México y Canadá serán las sedes de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Miles de personas viajarán para asistir a los partidos de la Selección argentina, que buscará defender el título de Qatar 2022, por lo que es importante conocer las similitudes y diferencias culturales.
La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) seleccionó 16 ciudades que albergarán la próxima Copa del Mundo: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle (Estados Unidos), Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey (México) y Toronto y Vancouver (Canadá).
Los tres países son de los más grandes y visitados del mundo. Estados Unidos es una de las naciones mas pobladas a nivel mundial con alrededor de 340 millones de personas, mientras que México tiene cerca de 130 millones y en Canadá viven aproximadamente 40 millones.
En tanto, los argentinos que se trasladen a los tres territorios advertirán que comparten características de costumbres sociales claras, tienen platos de comida emblemáticos y destinos turísticos representativos, pero con tradiciones diferentes en algunos casos.
Mundial 2026: un recorrido por las culturas de Estados Unidos, México y Canadá
Los idiomas y la importancia de la puntualidad
Estados Unidos: el inglés fue designado como el idioma oficial a nivel federal el 1° de marzo de 2025, por medio de una orden ejecutiva firmada por Donald Trump, aunque no fue debatido por el Congreso. También se estima que por la inmigración se hablan más de 350 idiomas. Uno de los aspectos más valorados es la puntualidad e incluso para algunos encuentros se recomienda llegar cinco minutos antes debido a que si es exactamente a la hora fijada, ya se considera tarde.
México: su lengua materna es el español, que convive junto a 67 lenguas indígenas. La puntualidad es más flexible con respecto a Estados Unidos y Canadá, por lo que es más habitual demoras de 15 o 30 minutos.
Canadá: sus idiomas oficiales son el inglés y el francés. Se respeta mucho el tránsito y las reglas viales. Está muy mal visto tirar basura en la calle y hay un gran respeto por el medioambiente, como la naturaleza y los recursos naturales. La puntualidad es más importante que en México, aunque en menor medida con respecto a Estados Unidos.
Desde las hamburguesas hasta el tequila: las comidas y bebidas tradicionales
Estados Unidos: la comida principal son las hamburguesas. Otros platos populares son los macarrones con queso o las costillas de cerdo con salsa barbacoa. El whisky de bourbon es su bebida más emblemática.
México: los tacos son el alimento más popular. También otros sabores principales son el pozole y la salsa de mole. La bebida más tradicional es el tequila.
Canadá: algunos de los platos más tradicionales son el poutine, el peamol bacon y el pastel de carne. Su bebida más emblemática es el césar, que se elabora con vodka, clamato y salsas.
Taylor Swift, una de las artistas más escuchadas en América del Norte
Estados Unidos: los géneros son variados ya que se escucha desde el jazz, el rock, el blues, hasta el pop, el reggae, hip-hop o el folk. Spotify dio a conocer que Taylor Swift fue la artista más escuchada en la plataforma en 2025.
México: los géneros principales son el mariachi, el son, los corridos, la banda sinaloense y la ranchera. El artista más escuchado en Spotify en 2025 fue el grupo Fuerza Regida.
Canadá: los géneros principales son el rock, el pop, el jazz, los blues y la música indígena. El artista más escuchado en Spotify en 2025 fue Drake.
De Central Park a sitios arqueológicos: las diferencias en las atracciones turísticas
Estados Unidos: la Estatua de la Libertad es un gran atractivo que representa la libertad y la democracia y se ubica en la Isla de la Libertad. Central Park es un parque urbano con atracciones y actividades de entretenimiento en Nueva York. El Gran Cañón se trata de un cañón ubicado en Arizona.
México: Chichen Itzá fue una ciudad maya de la península de Yucatán y ahora es sitio arqueológico, con varias estructuras icónicas como la Pirámide de Kukulkán, el Juego de Pelota y el Templo de Guerreros. Teotihuacán es una zona arqueológica que tiene atracciones como la Pirámide del Sol, la Calzada de los Muertos y el Templo de Quetzalcóatl. Guanajuato se caracteriza por su arquitectura con una gran cantidad de callejones.
Canadá: las Cataratas del Niagará, compuestas por la Catarata de la Herradura, la Catarata Americana y la Catarata Velo de Novia, están en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. La Torre CN es la atracción más icónica de Toronto y ofrece vistas en las que principalmente se observa el Lago Ontario y la ciudad. La Basílica de Notre Dame de Montreal tiene una arquitectura neogótica y cuenta con dos torres en el exterior.
Los tipos de vestimentas, un aspecto clave
Estados Unidos: las vestimentas más significativas son el cowboy o el vaquero, mientras que informalmente también se ven camisas y jeans. Una de las características es el uso habitual de chaquetas de cuero en motociclistas.
México: el huipil, la china poblana y el traje de charro son vestimentas típicas, aunque puede haber diferentes versiones según la ciudad.
Canadá: el uniforme rojo de la Real Policía Montada de Canadá es uno de los símbolos culturales. Generalmente se usa ropa informal y la vestimenta tradicional se asocia principalmente a los indígenas.
El cristianismo, la religión con la mayor incidencia
Estados Unidos: según el centro de investigación Pew Research Center, el 62% de los adultos se identifican como cristianos, el 29% con ninguna religión, el 2% como judíos y el 1% musulmán, budista e hindú.
México: el catolicismo es la religión más practicada. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2020 había 97.864.218 personas católicas, además de 6.778.435 cristianos y 2.387.133 evangélicos.
Canadá: hay poca creencia religiosa. Según la plataforma Statista, especializada en estadísticas internacionales, en 2021 el 53,3% de la población era cristiana, el 34,6% no era religiosa y el 4,9% musulmán.