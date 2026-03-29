Mojtaba Khamenei expuso su gratitud hacia la administración iraquí debido al respaldo en la guerra, mientras crece la tensión por la actividad militar.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei , le agradeció al Gobierno de Irak por su respaldo en la guerra con Estados Unidos e Israel , por el cual se registró una intensa escalada militar en el marco del conflicto con las administraciones de esos países.

El Gobierno destacó el respaldo de Estados Unidos en el fallo judicial por la causa YPF

Según consignó la agencia iraní ISNA, Khamenei expuso su gratitud hacia el líder iraquí Ali al-Sistani "frente a la agresión" de Estados Unidos e Israel. El líder supremo iraní, quien asumió luego del asesinato de su líder Ali Khamenei por un bombardeo de Estados Unidos, cuenta con una fuerte influencia sobre los sectores militares y de inteligencia del país.

El dirigente religioso de 56 años habría sufrido lesiones el 28 de febrero , jornada en la que comenzó la ofensiva militar que derivó en el actual conflicto en Medio Oriente y en la que murió su padre. Desde aquel momento no volvió a aparecer públicamente.

Tres funcionarios iraníes citados por el diario estadounidense The New York Times señalaron que las heridas que sufrió Khamenei se concentraban principalmente en las piernas. Además, indicaron que el nuevo líder se encuentra protegido en un sitio de alta seguridad y con posibilidades muy restringidas de comunicación.

El hecho de que permanezca bajo resguardo explicaría en parte su ausencia pública desde que fue designado como sucesor por las autoridades religiosas del país. A esto se suma el temor de que cualquier mensaje o aparición pueda revelar su ubicación en medio del conflicto.

Irán amenazó con "quemar" a soldados estadounidenses que participen de una operación terrestre

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió este domingo que Estados Unidos planifica una ofensiva terrestre en su país al mismo tiempo que realiza gestiones diplomáticas para el cese de las hostilidades en Medio Oriente.

"El enemigo está promoviendo mensajes de negociación y diálogo en público, mientras que en privado se está preparando para una operación terrestre", afirmó el legislador en declaraciones difundidas por la agencia oficial IRNA.

El titular parlamentario lanzó una amenaza directa ante un posible despliegue de infantería en la región. "Nuestros hombres esperan la llegada de soldados estadounidenses sobre el terreno para quemarlos y castigar de una vez por todas a sus aliados en la región", sentenció ante la prensa.

Qalibaf solicitó cohesión interna frente a lo que calificó como una "gran guerra global". Para el dirigente, el enfrentamiento contra las potencias occidentales y sus socios entró actualmente en su "fase más delicada" desde la expansión de la violencia en Oriente Próximo.