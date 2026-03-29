Un medio qatarí denunció un ataque contra su sede en Irán: "Agredir periodistas viola el derecho internacional"

El edificio donde funciona la cadena de televisión qatarí Al Araby en Teherán sufrió el disparo de misiles y quedó "en riesgo de derrumbe". No hubo muertos, pero sí diez heridos.

El medio Al Araby mostró los daños que sufrió el edificio donde funciona en Teherán.

La cadena de televisión qatarí Al Araby denunció un ataque contra su oficina en Teherán , la capital iraní. Según expresaron, el ataque, ocurrido en la mañana del domingo, dejó al edificio "en riesgo de derrumbe" y causó una decena de heridos, pero ninguna víctima mortal.

"La oficina de Al Araby TV sufrió daños significativos debido a un ataque de misiles que afectó el edificio que aloja la sede" , informó el medio en un comunicado compartido en sus redes sociales, en el que agregó que "todos los compañeros periodistas, fotoperiodistas y técnicos están bien", pese a que diez personas de los edificios adyacentes resultaron heridas.

El impacto tuvo lugar poco antes de las 9 (2:30 hora argentina) y afectó al edificio, que quedó "en riesgo de derrumbe y donde no se puede permanecer" , si bien "no todas las oficinas han sido muy afectadas, pero otras fueron destrozadas en gran medida".

Equipos de rescate junto con la Media Luna Roja iraní y la Defensa Civil llegaron minutos después del ataque y, según el medio, todavía siguen levantando los escombros de las zonas afectadas .

Pese al ataque, Al Araby indicó que su equipo continúa "con su trabajo de cobertura global y profesional de los acontecimientos de la guerra" y recordó que poner en riesgo a los equipos periodistas contradice las leyes internacionales.

Crece la tensión en Medio Oriente: Estados Unidos desplegó 3.500 infantes de marina para combatir en Irán

Estados Unidos desplegó una nueva fuerza de unos 3.500 infantes de marina y marineros en Medio Oriente, mientras desde Irán denunciaron que Washington estaría preparando una ofensiva terrestre en su territorio.

El Comando Central estadounidense (CENTCOM) informó que el buque de asalto anfibio USS Tripoli ingresó a su área de operaciones el 27 de marzo con tropas y equipamiento militar. La unidad funciona como nave principal de un grupo anfibio que incluye aeronaves de combate y transporte, además de capacidades para ejecutar operaciones tanto marítimas como en tierra.

Según precisaron fuentes oficiales, este tipo de fuerzas está diseñado para intervenciones rápidas en escenarios de crisis, con posibilidad de asegurar posiciones estratégicas, realizar evacuaciones o ejecutar ataques sobre zonas costeras.

El movimiento se enmarca en un despliegue más amplio de Washington en la región. De acuerdo con reportes periodísticos internacionales, el Pentágono evalúa enviar hasta 10.000 soldados adicionales para ampliar el margen de acción militar del gobierno estadounidense, más allá de las instancias diplomáticas.