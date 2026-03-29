29 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Un medio qatarí denunció un ataque contra su sede en Irán: "Agredir periodistas viola el derecho internacional"

El edificio donde funciona la cadena de televisión qatarí Al Araby en Teherán sufrió el disparo de misiles y quedó "en riesgo de derrumbe". No hubo muertos, pero sí diez heridos.

Por
El medio Al Araby mostró los daños que sufrió el edificio donde funciona en Teherán.

El medio Al Araby mostró los daños que sufrió el edificio donde funciona en Teherán.

Captura Al Araby

La cadena de televisión qatarí Al Araby denunció un ataque contra su oficina en Teherán, la capital iraní. Según expresaron, el ataque, ocurrido en la mañana del domingo, dejó al edificio "en riesgo de derrumbe" y causó una decena de heridos, pero ninguna víctima mortal.

Por el ataque, se registró una mujer con heridas leves.
Te puede interesar:

Irán bombardeó una planta industrial en Israel: preocupación por una posible fuga tóxica

"La oficina de Al Araby TV sufrió daños significativos debido a un ataque de misiles que afectó el edificio que aloja la sede", informó el medio en un comunicado compartido en sus redes sociales, en el que agregó que "todos los compañeros periodistas, fotoperiodistas y técnicos están bien", pese a que diez personas de los edificios adyacentes resultaron heridas.

El impacto tuvo lugar poco antes de las 9 (2:30 hora argentina) y afectó al edificio, que quedó "en riesgo de derrumbe y donde no se puede permanecer", si bien "no todas las oficinas han sido muy afectadas, pero otras fueron destrozadas en gran medida".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlarabyTV/status/2038230317631197526&partner=&hide_thread=false

Equipos de rescate junto con la Media Luna Roja iraní y la Defensa Civil llegaron minutos después del ataque y, según el medio, todavía siguen levantando los escombros de las zonas afectadas.

Pese al ataque, Al Araby indicó que su equipo continúa "con su trabajo de cobertura global y profesional de los acontecimientos de la guerra" y recordó que poner en riesgo a los equipos periodistas contradice las leyes internacionales.

Crece la tensión en Medio Oriente: Estados Unidos desplegó 3.500 infantes de marina para combatir en Irán

Estados Unidos desplegó una nueva fuerza de unos 3.500 infantes de marina y marineros en Medio Oriente, mientras desde Irán denunciaron que Washington estaría preparando una ofensiva terrestre en su territorio.

El Comando Central estadounidense (CENTCOM) informó que el buque de asalto anfibio USS Tripoli ingresó a su área de operaciones el 27 de marzo con tropas y equipamiento militar. La unidad funciona como nave principal de un grupo anfibio que incluye aeronaves de combate y transporte, además de capacidades para ejecutar operaciones tanto marítimas como en tierra.

Según precisaron fuentes oficiales, este tipo de fuerzas está diseñado para intervenciones rápidas en escenarios de crisis, con posibilidad de asegurar posiciones estratégicas, realizar evacuaciones o ejecutar ataques sobre zonas costeras.

El movimiento se enmarca en un despliegue más amplio de Washington en la región. De acuerdo con reportes periodísticos internacionales, el Pentágono evalúa enviar hasta 10.000 soldados adicionales para ampliar el margen de acción militar del gobierno estadounidense, más allá de las instancias diplomáticas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tensión mundial: denuncian que Israel impidió a autoridades católicas celebrar el Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro

Tensión mundial: denuncian que Israel impidió a autoridades católicas celebrar el Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro

Crece la tensión en Medio Oriente: Estados Unidos desplegó 3.500 infantes de marina para combatir en Irán

Crece la tensión en Medio Oriente: Estados Unidos desplegó 3.500 infantes de marina para combatir en Irán

El papa León XIV y una férrea oposición a la guerra en Medio Oriente.

El papa León XIV volvió a llamar a la paz en Medio Oriente: "¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!"

Donald Trump y Mojtaba Khamenei.

Irán amenazó con atacar universidades de Israel y EEUU en Medio Oriente

Donald Trump y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Estados Unidos afirmó que las operaciones en Irán terminarán "en cuestión de semanas"

Estados Unidos evalúa aportar soldados.

Trump considera enviar 10 mil soldados más a Medio Oriente

Rating Cero

La Maciel fue denunciada y está siendo investigada. Ya tiene representación legal.

Graves denuncias contra una participante de Gran Hermano: ¿puede quedar detenida?

Por el ataque, se registró una mujer con heridas leves.

Irán bombardeó una planta industrial en Israel: preocupación por una posible fuga tóxica

Si bien Sabrina Rojas aseguró que está soltera, reconoció que hace tiempo conoce a Chatruc y comparten momentos juntos

La confesión de Sabrina Rojas habló sobre su vínculo con Chatruc: "Estoy realmente..."

Esta es una serie de Netflix que muestra el lado oculto detrás de crímenes que aún no cierran
play

La temporada 2 de crímenes famosos en una ciudad de Estados Unidos llegó a Netflix y es furor: cómo se llama la serie

En Netflix existen varias Películas de suspenso y supervivencia, pero esta se encuentra en las más vistas
play

Futuro distópico, lucha de clases y una historia a pura acción: esta nueva película de Netflix promete engancharte

La foto generó otra polémica alrededor de la famosa.

Wanda Nara y Martín Migueles fueron escrachados por su "conducta asquerosa" en el tren bala de Japón

últimas noticias

play
Una pizzería quedó destruida tras el choque en Constitución.

Vidrios rotos y muebles destrozados: así quedó por dentro la pizzería tras el choque entre un patrullero y un colectivo

Hace 32 minutos
La Maciel fue denunciada y está siendo investigada. Ya tiene representación legal.

Graves denuncias contra una participante de Gran Hermano: ¿puede quedar detenida?

Hace 33 minutos
play

Aumento de combustibles: la nafta súper ya supera los $2.000 el litro

Hace 42 minutos
El fallo de la Corte de Apelaciones deja como virtual ganador a la Argentina en el litigio contra los buitres.

El revés de Burford y el triunfo de YPF: la historia detrás del fallo que Milei festejó pero que siempre cuestionó

Hace 44 minutos
Cortes de luz en el AMBA por el temporal: miles de usuarios afectados

Cortes de luz en el AMBA por el temporal: miles de usuarios afectados

Hace 1 hora