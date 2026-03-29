Irán amenazó con "quemar" a soldados estadounidenses que participen de una operación terrestre El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, denunció que Washington simula una apertura al diálogo mientras alista una invasión en el territorio. Por + Seguir en







Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del parlamento iraní.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió este domingo que Estados Unidos planifica una ofensiva terrestre en su país al mismo tiempo que realiza gestiones diplomáticas para el cese de las hostilidades en Medio Oriente.

"El enemigo está promoviendo mensajes de negociación y diálogo en público, mientras que en privado se está preparando para una operación terrestre", afirmó el legislador en declaraciones difundidas por la agencia oficial IRNA.

El titular parlamentario lanzó una amenaza directa ante un posible despliegue de infantería en la región. "Nuestros hombres esperan la llegada de soldados estadounidenses sobre el terreno para quemarlos y castigar de una vez por todas a sus aliados en la región", sentenció ante la prensa.

Las declaraciones de Qalibaf se producen en medio de la guerra que comenzó el 28 de febrero con una serie de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, en los que fue asesinado el líder supremo Ali Jamenei, y que provocó que el conflicto se extienda a varios países de Medio Oriente. Esta crisis mantiene bajo amenaza el estrecho de Ormuz, ruta por la cual circula el 20% del crudo y gas natural licuado a nivel global.

Qalibaf solicitó cohesión interna frente a lo que calificó como una "gran guerra global". Para el dirigente, el enfrentamiento contra las potencias occidentales y sus socios entró actualmente en su "fase más delicada" desde la expansión de la violencia en Oriente Próximo.

Por su parte, el centro Jatam al Anbiya, máximo órgano de planificación y mando operativo conjunto de las Fuerzas Armadas de Irán, advirtió que cualquier posible operación terrestre de Estados Unidos "acabaría en una humillante captura" de sus soldados, y prometió convertir a las fuerzas de ese país en "alimento para los peces del Golfo". Además, tildó a Donald Trump de ser "una marioneta del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu", a quien acusó de socavar la estabilidad del sistema mundial.