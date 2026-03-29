Irán bombardeó una planta industrial en Israel: preocupación por una posible fuga tóxica

El hecho se dio en la zona de Beerseba, donde pidieron la evacuación de la planta afectada y las industrias vecinas. De acuerdo a los videos trascendidos, hay un intenso humo negro en toda la ciudad.

Por el ataque, se registró una mujer con heridas leves.

La guerra en Medio Oriente parece no tener fin y durante este domingo, Irán bombardeó una planta industrial en Israel , dejando una gran preocupación por una posible fuga tóxica y, al menos, una mujer herida.

El líder supremo de Irán le agradeció a Irak por su apoyo "frente a la agresión" de Estados Unidos e Israel

El impacto de restos de un misil iraní en una zona de industrias químicas de Beerseba en el sur de Israel provocó este domingo fugas de materiales peligrosos, que los Bomberos de Israel trabajan para contener el almacenamiento de amoníaco.

De acuerdo a las imágenes que trascendieron en las redes sociales, le puede ver que sobre la ciudad hay una intensa columna de humo negro . Además, pidieron la evacuación de la planta afectada y las industrias vecinas y llamaron buscar refugio en edificios protegidos hasta que concluyan su labor.

“Los bomberos mantienen operaciones de evaluación en la zona hasta que cualquier preocupación de riesgo al público o el medioambiente se descarte”, señaló el comunicado israelí.

De acuerdo a lo que destallaron la Fuerzas de Defensa de Israel, el incidente fue causado por restos de la intercepción de un misil iraní, aunque señalaron que todavía no se ha determinado si los fragmentos contenían carga explosiva activa al momento del impacto.

Embed URGENT AND SERIOUS: BEERSHEBA INDUSTRIAL ZONE UNDER FIRE!



Missiles from the Islamic Republic of Iran strike the Beersheba industrial area. Massive fires and plumes of thick black smoke are rising across the Israeli skyline. pic.twitter.com/2AMWgqQh40 — (@TMT_arabic) March 29, 2026

Cuál es la zona afectada por el ataque del misil de Irán a Israel

El ataque se Irán se dio en el Neot Hovav, que reúne diversas industrias químicas y plantas de gestión de residuos peligrosos, entre ellas Ecosol y la estatal ESC.

Los bomberos enfriaron tanques cercanos al área del impacto para evitar que el incendio se expandiera o que se produjeran explosiones, y recurrieron a escuadrones aéreos para colaborar en la extinción del fuego.

Las autoridades, detallaron que llevaron a cabo la evacuación de la planta afectada y de las industrias vecinas. Además, el diario israelí Yedioth Ahronoth, informó que una persona resultó herida de forma leve a causa del ataque.