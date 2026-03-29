Un contingente de 3.500 marines llegó a la región en medio de la escalada con Teherán, que acusa a Washington de planificar una incursión mientras sostiene un discurso diplomático.

Crece la tensión en Medio Oriente: Estados Unidos desplegó 3.500 infantes de marina para combatir en Irán

Estados Unidos desplegó una nueva fuerza de unos 3.500 infantes de marina y marineros en Medio Oriente , mientras desde Irán denunciaron que Washington estaría preparando una ofensiva terrestre en su territorio.

El papa León XIV volvió a llamar a la paz en Medio Oriente: "¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!"

El Comando Central estadounidense (CENTCOM ) informó que el buque de asalto anfibio USS Tripoli ingresó a su área de operaciones el 27 de marzo con tropas y equipamiento militar. La unidad funciona como nave principal de un grupo anfibio que incluye aeronaves de combate y transporte, además de capacidades para ejecutar operaciones tanto marítimas como en tierra.

Según precisaron fuentes oficiales, este tipo de fuerzas está diseñado para intervenciones rápidas en escenarios de crisis, con posibilidad de asegurar posiciones estratégicas, realizar evacuaciones o ejecutar ataques sobre zonas costeras.

El movimiento se enmarca en un despliegue más amplio de Washington en la región. De acuerdo con reportes periodísticos internacionales , el Pentágono evalúa enviar hasta 10.000 soldados adicionales para ampliar el margen de acción militar del gobierno estadounidense, más allá de las instancias diplomáticas.

Ese eventual refuerzo se sumaría a los cerca de 5.000 marines ya presentes y a contingentes aerotransportados que fueron movilizados en las últimas semanas, en un contexto marcado por la escalada del conflicto con Irán.

En paralelo, desde Teherán endurecieron su postura. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, aseguró que Estados Unidos estaría avanzando en los preparativos para una incursión terrestre, pese a los mensajes públicos de negociación.

A través de un comunicado difundido por la agencia oficial IRNA, el funcionario denunció un “doble discurso” por parte de Washington. “Mientras hablan de diálogo, en secreto planifican una ofensiva”, sostuvo.

Las declaraciones se producen en un escenario de máxima tensión regional y reflejan la creciente desconfianza del gobierno iraní hacia las intenciones de la Casa Blanca. Según Qalibaf, los gestos diplomáticos funcionarían como una maniobra para encubrir movimientos militares.