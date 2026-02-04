4 de febrero de 2026 Inicio
Venezuela liberó a Roberto Baldo, un argentino que estaba acusado de "terrorismo"

Estuvo preso desde noviembre de 2024 en una cárcel del régimen de Nicolás Maduro. La ONG Foro Penal confirmó la liberación, aunque la causa sigue abierta y los cargos no fueron retirados.

Baldo fue liberado este miércoles.

Otro ciudadano argentino recuperó la libertad en Venezuela, luego de haber permanecido detenido bajo acusaciones del gobierno de Nicolás Maduro. Se trata de Roberto Baldo, arrestado en noviembre de 2024 por presunto terrorismo y excarcelado días atrás, según confirmó la ONG Foro Penal.

Gustavo Rivara.
Desde la organización aclararon que la liberación no implica el cierre de la causa ni el levantamiento de los cargos judiciales. Baldo había sido detenido en un operativo realizado por presuntos agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El caso se mantuvo en reserva durante semanas. Recién a mediados de enero su nombre apareció mencionado en un informe especial sobre presos políticos extranjeros elaborado por Foro Penal y difundido en marzo de 2025. En ese mismo documento se consignó la situación de su esposa, Montserrat Espinosa Irbern, quien fue detenida junto a él y luego liberada.

La pareja era dueña de una pizzería en el barrio Los Palos Grandes, en el este de Caracas. Ambos fueron arrestados el 29 de noviembre de 2024 y permanecieron varios días en condición de desaparición forzada, sin información oficial sobre su paradero. La audiencia de presentación ante un juez se realizó recién el 2 de diciembre, cuando fueron imputados por terrorismo.

Baldo, de nacionalidad argentina y venezolana, fue trasladado al penal de Yare III, mientras que su esposa quedó detenida en una dependencia de la Policía Nacional Bolivariana en El Valle. Según Foro Penal, el expediente se habría originado por un sobre dejado en el local gastronómico que debía ser entregado en la embajada argentina.

El caso fue seguido con hermetismo por la Cancillería argentina. El penal de Yare, donde estuvo alojado Baldo, acumula denuncias por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con reportes de aislamiento prolongado, falta de atención médica y torturas.

