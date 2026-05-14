El papa León XIV eligió a un estadounidense como nuevo embajador del Vaticano en Argentina

Mientras el Papa prepara su visita al país, Michael Wallace Banach es designado como el enlace diplomático, marcando así un paso estratégico en la relación bilateral.

El papa León XIV designó a Michael Wallace Banach como nuevo embajador del Vaticano en Argentina . La elección del arzobispo estadounidense como el enlace diplomático marca un paso estratégico en la relación entre Argentina y la Santa Sede y prepara el terreno para la esperada visita papal.

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El nuevo representante del Vaticano tiene 63 años y nació en Worcester, Massachusetts en 1962. Antes de comenzar sus servicios en el Pontificio, fue ordenado sacerdote el 2 de julio de 1988 para luego ingresar a la Santa Sede en 1994, tras su formación en la Pontifica Académica Eclesiástica de Roma.

Su larga trayectoria cuenta con un doctorado en Derecho Canónico y dominio de cuatro idiomas: francés, italiano, polaco y español . El arzobispo estadounidense asume la Nunciatura en Buenos Aires en reemplazo del polaco Miroslaw Adamczyk , quien a comienzos de este año fue destinado a la representación diplomática del Vaticano en Albania.

Las funciones diplomáticas de Michael Wallace Banach se desarrollaron en varias regiones africanas como Egipto en 2013 y partir de ese año en Nueva Guinea, Islas Salomón y varios países de África Occidental.

Anteriormente, representó a la Santa Sede ante organismos internacionales en Viena, como el OIEA y la OSCE. Su llegada a la Argentina se produce tras cuatro años de misión en Hungría, donde fue destinado en 2022.

En cuanto al paso de León XIV por Argentina y Uruguay es cada vez más posible ya que según el presidente uruguayo Yamandú Orsi, el Papa tendría en agenda visitar la región del Río de La Plata en 2026. Tras reunirse con el pontífice en el Vaticano, señaló que el Sumo Pontífice expresó su intención venir: “La intención la tiene. Me quedó claro que el año próximo piensa empezar con ese peregrinar que suelen hacer los papas”.