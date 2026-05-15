Volkswagen presentó un Polo GTI eléctrico de 226 CV

Volkswagen acaba de dar uno de los pasos más simbólicos de su historia deportiva: presentó el nuevo Volkswagen ID. Polo GTI , el primer GTI 100% eléctrico desde que nació la sigla en 1976. El debut se realizó nada menos que durante las 24 Horas de Nürburgring, un escenario elegido para dejar en claro que, aunque cambie la motorización, la idea sigue siendo la misma: prestaciones deportivas en un vehículo de calle.

El nuevo ID. Polo GTI desarrolla 226 CV y 290 Nm de torque , enviados exclusivamente al eje delantero, tal como ocurría en los GTI clásicos. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 175 km/h. Volkswagen asegura que el objetivo no fue simplemente fabricar otro hatchback eléctrico rápido, sino trasladar el carácter GTI a la era de la electrificación. Y hay varios elementos pensados específicamente para eso. De serie incorpora bloqueo electrónico del diferencial delantero, suspensión adaptativa DCC y dirección progresiva calibrada para una conducción más agresiva. Además, suma un nuevo “modo GTI” que modifica la respuesta del motor, el chasis y la dirección con solo presionar un botón en el volante.

Estéticamente, el ID. Polo GTI mantiene varios guiños históricos. La clásica línea roja en el frente sigue presente, ahora acompañada por iluminación LED y un logo GTI tridimensional. También aparecen llantas de 19 pulgadas, detalles aerodinámicos específicos y un alerón trasero dividido en dos partes. Volkswagen buscó combinar el nuevo lenguaje de diseño de la familia ID. con referencias claras a los GTI tradicionales.

Puertas adentro predominan el negro y el rojo, con asientos deportivos que reinterpretan el histórico tapizado escocés de los GTI originales. El tablero digital incluso ofrece un “modo retro” que replica visualmente la instrumentación del Golf GTI Mk1.

Prestaciones y autonomía

Uno de los puntos fuertes del modelo es que no resigna practicidad pese a su perfil deportivo. La batería de 52 kWh le permite homologar hasta 424 kilómetros de autonomía WLTP y admite carga rápida de hasta 105 kW, suficiente para pasar del 10 al 80% en unos 24 minutos. Además, el baúl crece hasta 441 litros y puede llegar a 1.240 litros con los asientos traseros rebatidos. Volkswagen también confirmó tecnologías inéditas para el segmento, como asientos con masaje neumático, sistema de sonido Harman Kardon y un nuevo “Connected Travel Assist”, capaz incluso de detectar semáforos y frenar automáticamente el auto.

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Lanzamiento y llegada a nuestro mercado

El lanzamiento comercial en Alemania está previsto para la segunda mitad de este año, con un precio de entrada cercano a los 39.000 euros. No está confirmado aún su desembarco en nuestro mercado. El desafío ahora será otro: convencer a los fanáticos más puristas de que un GTI puede seguir transmitiendo sensaciones incluso sin motor naftero ni caja manual. Volkswagen cree que sí. Y el ID. Polo GTI será su primer gran examen.