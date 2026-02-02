2 de febrero de 2026 Inicio
Venezuela liberó a un argentino que estaba detenido y el Gobierno pidió por Nahuel Gallo y Germán Giuliani

El canciller Pablo Quirno anunció que Gustavo Gabriel Rivara fue excarcelado. "Se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia, donde se le brindó la asistencia necesaria y se le emitió la documentación personal correspondiente", expresó.

Gustavo Rivara.

El canciller Pablo Quirno anunció que el gobierno de Venezuela liberó a un argentino llamado Gustavo Gabriel Rivara, luego de la detención del expresidente del país caribeño Nicolás Maduro. Además, volvió a exigir que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean excarcelados.

Donald Trump confirmó conversaciones con "las más altas esferas de Cuba" y espera llegar a un acuerdo

En su cuenta de la red social X, Quirno informó la excarcelación de Rivara, quien es uno de los argentinos que permanecía arrestado en Venezuela. "La República Argentina confirma que Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que se encontraba detenido de manera arbitraria, ha sido liberado", expresó.

En tal sentido, señaló que el hombre fue asistido y que el Gobierno se comunicó con su familia: "Las autoridades argentinas han mantenido contacto permanente con Rivara y su entorno desde su liberación. En el día de hoy se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia, donde se le brindó la asistencia necesaria y se le emitió la documentación personal correspondiente".

En tanto, el canciller pidió que Quirno y Giuliani sean liberados. "La Cancillería sigue atentamente su situación, como la de todos nuestros ciudadanos ilegítimamente detenidos, y se encuentra a disposición para continuar acompañándolo. El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como de todos los privados de su libertad", enfatizó.

Según consignó en la red social X Reporte Ya, una reconocida cuenta sobre las detenciones y liberaciones en Venezuela, Rivara tiene 52 años y sufre un "deterioro psicosocial por detención e incomunicación". Además, detalló que se encontraba recluido en la cárcel El Helicoide.

También sumó una descripción sobre la formación del hombre, que marca que se dedicó a la teología y agrega que "desde que visitó por primera vez Cuba en el 2001 se dedicó a estudiar los movimientos convulsos y las dictaduras de América. En 2002 fue detenido por la DISIP (Policía Política de Venezuela) y estuvo preso en el Helicoide por la oleada oficialista mientras hacía sus investigaciones sobre el régimen chavista".

"Editó dos libros sobre arte religioso en México, junto a la editorial jesuita Buena Prensa La compañía de María, y un tercero de apologética cristiana, sobre la separación en el seno de la Iglesia Unidos por Cristo, separados por gusto, firmándolos todos con el seudónimo de Gabriel Freyre", agrega.

Incertidumbre por los otros ciudadanos argentinos

En este contexto de liberaciones selectivas, crece la preocupación por la situación de los argentinos Nahuel Gallo, Germán Darío Giuliani, Roberto Baldo y Gustavo Gabriel Rivara. A diferencia de otros casos, no se han registrado novedades oficiales ni confirmaciones sobre una posible salida de estos ciudadanos.

La presión de los familiares se intensificó tras la reciente liberación del israelí-argentino Yaacob Harary, quien denunció públicamente los maltratos sufridos durante su cautiverio. María Alexandra Gómez, esposa del gendarme Nahuel Gallo, utilizó sus redes para reclamar la vuelta de su pareja: “Víctor merece a su Papá, Nahuel merece estar en casa”.

La falta de transparencia oficial sigue siendo el principal obstáculo para las familias, que exigen la publicación de una lista nominal de los beneficiarios de estas medidas. Aunque el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, se mostró abierto a difundir los nombres, la ausencia de información formal mantiene el clima de incertidumbre y tensión política.

