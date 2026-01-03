"El infierno en la Tierra": la temida prisión donde alojarán a Nicolás Maduro y a su esposa

Es la única prisión federal de Nueva York y alberga a los líderes de cárteles más peligrosos del mundo. Allí el exmandatario chavista y Cilia Flores permanecerán hasta comparecer ante la Justicia.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores llegaron esta noche a Nueva York , donde será trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC) , una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn. Luego comparecerán el próximo lunes ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), con sede en Manhattan.

Según confirmó la cadena CNN, el MDC, ubicado en Brooklyn, será el lugar donde serán alojados los venezolanos. Se trata del único correccional federal de Nueva York tras el cierre del complejo de Manhattan, poco después de que el multimillonario financiero y convicto de tráfico sexual Jeffrey Epstein se suicidara en las instalaciones en 2019.

La prisión es conocida por sus malas condiciones de vida, la escasez de personal, la violencia entre reclusos y los cortes de energía . En los últimos años, sus condiciones han sido tan severas que algunos jueces se han negado a enviar personas allí y la denominaron "El infierno en la Tierra".

Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y el pasado sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

El Metropolitan Detention Center de Brooklyn es la única cárcel federal de Nueva York. Abierto a inicios de la década de los 90, alberga actualmente a unos 1.200 detenidos y se utiliza principalmente para personas que esperan juicio en tribunales federales.

El centro ha sido duramente cuestionado por sus condiciones de detención y ha alojado a reclusos de alto perfil, como R. Kelly, Ghislaine Maxwell, Sam Bankman-Fried y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

Actualmente, se encuentran en esta prisión personajes como José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder del grupo criminal ecuatoriano Los Choneros y quien fue el fugitivo más buscado de Ecuador. El rapero Sean "Diddy" Combs condenado a más de cuatro años de prisión por cargos de trata de personas con fines de prostitución; e Ismael "El Mayo" Zambada fue uno de los hombres más buscados de México por años y uno de los fundadores del poderoso cartel de Sinaloa.

Actualizaron la acusación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro: cuáles son los delitos que se le atribuyen

Un juez federal del distrito sur de Nueva York publicó este sábado una acusación ampliada contra el presidente venezolano Nicolás Maduro tras su captura en un operativo militar dirigido por Estados Unidos. El documento fundamenta la intervención por parte de Washington y señala al mandatario como el líder de una red criminal internacional. La fiscalía sostiene que el dirigente utilizó las instituciones del Estado para el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense durante más de dos décadas.

Esta nueva acusación denominada "imputación sustitutiva" incorpora por primera vez a Cilia Flores, esposa de Maduro, y a su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra. El expediente eleva el número de señalados, entre quienes figuran el ministro Diosdado Cabello y el líder del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores.

La justicia de los Estados Unidos detalló los cargos específicos contra el jefe de Estado y el resto de los acusados:

Narcoterrorismo : se le adjudica la creación de alianzas con las FARC y el ELN para facilitar el tráfico bajo protección estatal.

Conspiración para importar cocaína : los fiscales estiman un tránsito de hasta 250 toneladas de droga por año hacia el norte.

Delitos con armas y artefactos destructivos : el texto menciona el uso de armamento militar para el resguardo de las rutas ilícitas.

Uso de la droga como arma: la acusación afirma que Maduro buscó "inundar" el país con sustancias como estrategia de confrontación.

El documento vincula a Maduro con El Cartel de los Soles, una red delictiva que, según Estados Unidos, articuló con las instituciones del Estado venezolano para traficar cocaína hacia Norteamérica durante más de veinte años.

