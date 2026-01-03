4 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

"El infierno en la Tierra": la temida prisión donde alojarán a Nicolás Maduro y a su esposa

Es la única prisión federal de Nueva York y alberga a los líderes de cárteles más peligrosos del mundo. Allí el exmandatario chavista y Cilia Flores permanecerán hasta comparecer ante la Justicia.

Por
El Metropolitan Detention Center de Brooklyn es la única cárcel federal de Nueva York.

El Metropolitan Detention Center de Brooklyn es la única cárcel federal de Nueva York.

Te puede interesar:

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores llegaron a Nueva York

Según confirmó la cadena CNN, el MDC, ubicado en Brooklyn, será el lugar donde serán alojados los venezolanos. Se trata del único correccional federal de Nueva York tras el cierre del complejo de Manhattan, poco después de que el multimillonario financiero y convicto de tráfico sexual Jeffrey Epstein se suicidara en las instalaciones en 2019.

La prisión es conocida por sus malas condiciones de vida, la escasez de personal, la violencia entre reclusos y los cortes de energía. En los últimos años, sus condiciones han sido tan severas que algunos jueces se han negado a enviar personas allí y la denominaron "El infierno en la Tierra".

Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y el pasado sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

El MDC Brooklyn, la cárcel más temida de Nueva York

El Metropolitan Detention Center de Brooklyn es la única cárcel federal de Nueva York. Abierto a inicios de la década de los 90, alberga actualmente a unos 1.200 detenidos y se utiliza principalmente para personas que esperan juicio en tribunales federales.

El centro ha sido duramente cuestionado por sus condiciones de detención y ha alojado a reclusos de alto perfil, como R. Kelly, Ghislaine Maxwell, Sam Bankman-Fried y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

Actualmente, se encuentran en esta prisión personajes como José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder del grupo criminal ecuatoriano Los Choneros y quien fue el fugitivo más buscado de Ecuador. El rapero Sean "Diddy" Combs condenado a más de cuatro años de prisión por cargos de trata de personas con fines de prostitución; e Ismael "El Mayo" Zambada fue uno de los hombres más buscados de México por años y uno de los fundadores del poderoso cartel de Sinaloa.

Centro de Detención Metropolitano Metropolitan Detention Center Brooklyn
En la prisión se encuentran reclusos de alto perfil.

En la prisión se encuentran reclusos de alto perfil.

Actualizaron la acusación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro: cuáles son los delitos que se le atribuyen

Un juez federal del distrito sur de Nueva York publicó este sábado una acusación ampliada contra el presidente venezolano Nicolás Maduro tras su captura en un operativo militar dirigido por Estados Unidos. El documento fundamenta la intervención por parte de Washington y señala al mandatario como el líder de una red criminal internacional. La fiscalía sostiene que el dirigente utilizó las instituciones del Estado para el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense durante más de dos décadas.

Esta nueva acusación denominada "imputación sustitutiva" incorpora por primera vez a Cilia Flores, esposa de Maduro, y a su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra. El expediente eleva el número de señalados, entre quienes figuran el ministro Diosdado Cabello y el líder del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores.

La justicia de los Estados Unidos detalló los cargos específicos contra el jefe de Estado y el resto de los acusados:

  • Narcoterrorismo: se le adjudica la creación de alianzas con las FARC y el ELN para facilitar el tráfico bajo protección estatal.

  • Conspiración para importar cocaína: los fiscales estiman un tránsito de hasta 250 toneladas de droga por año hacia el norte.

  • Delitos con armas y artefactos destructivos: el texto menciona el uso de armamento militar para el resguardo de las rutas ilícitas.

  • Uso de la droga como arma: la acusación afirma que Maduro buscó "inundar" el país con sustancias como estrategia de confrontación.

El documento vincula a Maduro con El Cartel de los Soles, una red delictiva que, según Estados Unidos, articuló con las instituciones del Estado venezolano para traficar cocaína hacia Norteamérica durante más de veinte años.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores llegaron esta noche a Nueva York, donde será trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nicolás Maduro fue fotografiado una vez capturado por las Fuerzas estadounidenses.

Actualizaron la acusación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro: cuáles son los delitos que se le atribuyen

El presidente de Venezuela fue fotografiado ni bien pisó suelo estadounidense.

Video: así llegaba Nicolás Maduro a Nueva York tras ser capturado en Caracas

El presidente francés Emmanuel Macrón se comprometió ante la lider opositora venezolana María Corina Machado a luchar por la liberación de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro.

Macron se comunicó con Machado y se comprometió por la liberación de los presos políticos en Venezuela

Protestas en la Casa Blanca, uno de los puntos

Intervención militar de EEUU en Venezuela: protestas contra Trump en Nueva York y la Casa Blanca

Zohran Mamdani asumió al frente de Nueva York.

Mamdani asumió como alcalde de Nueva York y juró sobre el Corán

Delcy Rodríguez ocupará el cargo de Presidenta de Venezuela, según el Tribunal Superior de Justicia.

Delcy Rodríguez asumió la presidencia de Venezuela tras la captura de Maduro por parte de EEUU

Rating Cero

El cocinero de 56 años pelea por su vida.

"A la montaña no le importa si sos famoso": la dura frase de un guía del Lanín tras el accidente de Christian Petersen

La película está basada en un capítulo puntual de la novela Drácula de Bram Stoker
play

De qué se trata Drácula, mar de sangre, la película sobre el clásico personaje que te dejará con pesadillas

La historia propone una mirada especial sobre el afecto, la madurez y las ganas de vivir plenamente hasta el último día.
play

Orgullo argentino: la versión original de Elsa & Fred llegó a Netflix y es ideal para verla y emocionarse

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno estadounidense de 2018, se trata de Maze Runner: La cura mortal, la película que ya está disponible en este sitio web y podés disfrutar desde la comodidad de tu casa. 
play

Maze Runner, la cura mortal, llegó a Netflix y es tendencia entre los jóvenes: qué parte es de la histórica saga

Stephen Lang y la exigente preparación física para Avatar.

La impresionante transformación de Stephen Lang para Avatar: así se ve a los 73 años

La historia muestra su evolución fuera del escenario y conecta con el público desde una mirada cercana y humana.
play

Así es Rebbeca G, el documental de una famosa cantante contemporánea que sorprende en Netflix

últimas noticias

Delcy Rodríguez ocupará el cargo de Presidenta de Venezuela, según el Tribunal Superior de Justicia.

Delcy Rodríguez asumió la presidencia de Venezuela tras la captura de Maduro por parte de EEUU

Hace 53 minutos
Según los funcionarios norteamericanos, el colaborador venezolano recibió los u$s50 millones de recompensa por haber facilitado la captura de Nicolás Maduro.

Cómo fue la infiltración de un agente de la CIA para capturar a Maduro

Hace 1 hora
El presidente de Venezuela fue fotografiado ni bien pisó suelo estadounidense.

Video: así llegaba Nicolás Maduro a Nueva York tras ser capturado en Caracas

Hace 1 hora
Lionel Messi tendrá un año cargado de competiciones, entre ellas, el Mundial 2026.

Lionel Messi tiene nuevo compañero argentino: la figura de Racing que jugará en Inter Miami

Hace 1 hora
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 4 de enero de 2026

Hace 1 hora