El gobierno de Venezuela confirmó 23 militares muertos durante el ataque de Estados Unidos El saldo oficial de personas muertes asciende a 55, con los 32 combatientes cubanos confirmados por La Habana. El número no oficial se eleva a 80.







Ataque de Estados Unidos a Venezuela.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana publicó los obituarios de 23 soldados asesinados durante la intervención militar que ordenó Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro, según informó el medio local La Padilla.

Se trata de la primera cifra oficial de personas muertas que difunde la gestión de Delcy Rodríguez. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, había confirmado la muerte de 32 combatientes cubanos que formaban parte de la seguridad de Maduro.

Los militares asesinados en el ataque ordenado por el presidente Donald Trump serían 55, hasta el momento. Ningún gobierno involucrado informó la cantidad de civiles muertos por las bombas. Washington sí aseguró que no hubo bajas militares de su parte. Mientras que el medio estadounidense The New York Times, la cantidad de muertes civiles y militares se eleva a 80.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, durante la primera sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela había anunciado que el Ministerio Público designó a tres fiscales para "investigar las decenas de bajas inocentes civiles y militares ocurridas en medio de este crimen de guerra".

Estados Unidos atacó con más de 150 aeronaves sobre Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) difundió este martes imágenes de los impactos de proyectiles en el Fuerte Tiuna, en las afueras de Caracas, donde se pueden ver los daños provocados sobre tanques, camionetas, instalaciones militares y cuerpos heridos y tapados con sábanas.