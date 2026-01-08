El look de Kevin Lomónaco que se robó todas las miradas: mezcló over size con musculosa El defensor mostró una faceta relajada fuera del campo. Su imagen se viralizó mientras se prepara para arrancar la temporada con el club. Por + Seguir en







Los hinchas del rojo esperan que en este 2026 retome el buen nivel. Redes sociales

El defensor apareció en una escena nocturna con un estilo relajado.

La elección de prendas amplias y simples marcó una estética urbana y actual.

El entorno y la actitud reforzaron una imagen personal lejos del ámbito deportivo.

Mientras su look circula en redes, los hinchas esperan que tenga una buena temporada. Kevin Lomónaco volvió a llamar la atención, esta vez fuera del campo de juego. El futbolista de Independiente fue protagonista de una imagen que rápidamente despertó comentarios por su vestimenta, con una apuesta cómoda y moderna que permitió ver una faceta más personal.

En la foto se lo ve con el río y edificios de fondo llevando una musculosa clara que deja a la vista sus tatuajes en brazos y cuello, una prenda simple que aporta frescura y refuerza un perfil descontracturado. La elección destaca por su simpleza y por el contraste con el entorno nocturno.

El conjunto se completa con un pantalón oversize en tono neutro, de caída amplia y textura liviana, que suma protagonismo al look. Los lentes oscuros, el reloj y su postura relajada le aportan detalles que sirven para conformar una imagen cuidada pero natural, que equilibra comodidad y presencia elegante.

Lomonaco look Instagram Los números de Kevin Lomónaco en Independiente Más allá de su impacto fuera de la cancha, Lomónaco viene dejando su marca en su etapa con Independiente. En competiciones de liga disputó 51 partidos, en los que aportó dos goles, mientras que en Copa Argentina sumó cinco encuentros.

Kevin Lomónaco Independiente A nivel internacional, el defensor acumuló ocho presentaciones, con una asistencia como aporte ofensivo. En total, entre todas las competencias oficiales, alcanzó 64 partidos jugados, con dos goles y una asistencia. Los hinchas del rojo esperan que en este 2026 retome el nivel que lo llevó a ser considerado por Scaloni para ser parte de la Selección y por varios clubes que lo vinieron a ver con el objetivo de llevárselo para otras ligas gracias a su buen rendimiento.