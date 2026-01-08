8 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La escapada cerca de Buenos Aires para conocer en el verano 2026: es la ciudad más antigua de la Provincia

Fundada en 1748, fue escenario de un momento clave para la redacción de la Constitución Nacional.

Por
La ciudad de San Nicolás de los Arroyos de noche. 

La ciudad de San Nicolás de los Arroyos de noche. 

Descubrí San Nicolás
  • San Nicolás de los Arroyos es una de las ciudades más antiguas de Buenos Aires, fundada en 1748.
  • Se ubica a 240 km de CABA, en el extremo norte de la provincia y a orillas del Río Paraná.
  • El Museo Nacional Casa del Acuerdo es su sitio histórico más relevante, donde se gestó la Constitución.
  • Para el verano, cuenta con El Arenal, una zona de playas y servicios ideal para deportes náuticos.

Dentro de las propuestas turísticas de la provincia de Buenos Aires, San Nicolás de los Arroyos se destaca. No es solo una ciudad ribereña sino uno de los cimientos fundacionales de la identidad bonaerense, con casi 300 años de historia.

Las distintas propuestas de Buenos Aires vincladas al Turismo en verano
Te puede interesar:

Del 7 de enero al 21 de febrero: como es la iniciativa gratuita de Verano en Buenos Aires

Fundada el 14 de abril de 1748 por Rafael de Aguiar, se posiciona como una de las ciudades más antiguas y emblemáticas de la provincia. La localidad fue testigo y protagonista de los procesos más importantes de la organización nacional argentina.

Conocida como la "Ciudad del Acuerdo", por la reunión entre gobernadores que derivó en el consenso de una Constitución Nacional , caminar por sus calles es realizar un viaje al pasado colonial y decimonónico. Allí la arquitectura antigua convive con un entorno natural renovado y con espacios de fe dignos de admirar. La combinación entre ciudad histórica y arte contemporáneo la convierte en un destino atractivo para el turismo.

Dónde queda San Nicolás de los Arroyos

San Nicolás de los Arroyos

San Nicolás de los Arroyos se encuentra en el extremo norte de la provincia de Buenos Aires, justo en el límite con la provincia de Santa Fe. Está ubicada sobre la margen derecha del Río Paraná.

Se sitúa a unos 240 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta distancia es fácil de recorrer en auto, siendo un destino ideal para una escapada.

Qué puedo hacer en San Nicolás de los Arroyos

El enfoque histórico de San Nicolás se respira en cada rincón de su casco céntrico. El Santuario de la Virgen es quizás uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad. Se trata de una obra monumental que se integra al paisaje histórico.

Aunque el sitio de más relevancia histórica es el Museo Nacional Casa del Acuerdo. En esta casona de estilo colonial, en 1852, los gobernadores de las provincias firmaron el acuerdo que permitió la redacción de la Constitución Nacional. El lugar conserva el mobiliario y la atmósfera de la época.

Otro punto para visitar es el Teatro Municipal Rafael de Aguiar. Inaugurado en 1908, es considerado uno de los teatros líricos más bellos del interior del país, con una acústica y arquitectura que emulan los grandes teatros europeos.

Las playas de San Nicolás de los Arroyos
Las playas de San Nicolás de los Arroyos, ideales para el verano.

Las playas de San Nicolás de los Arroyos, ideales para el verano.

Para aprovechar también sus espacios verdes, se puede ir a la Plaza Mitre, en el corazón del trazado original de la ciudad, o visitar el Eco-Parque San Nicolás, un espacio de 1.500 hectáreas que protege la biodiversidad autóctona. Tiene senderos entre lagunas y el río, ideales para observar la flora y fauna.

Por último, la parada obligada para el verano es el Arenal, la nueva zona de playas sobre el Paraná que permite disfrutar del río contando con todos los servicios necesarios. Es un espacio perfecto para practicar deportes náuticos.

Cómo llegar a San Nicolás de los Arroyos

Desde la Ciudad de Buenos Aires, San Nicolás de los Arroyos se encuentra a unos 230 kilómetros y el viaje demora aproximadamente 2 horas y media, dependiendo del tránsito. Otra opción es tomar el tren a Rosario que sale desde Retiro y tiene parada en la histórica estación de San Nicolás.

Sin embargo, la forma más directa de llegar es en auto, a través de la Autopista Panamericana (Ruta Nacional 9) en dirección a Rosario. El camino está en muy buen estado y señalizado, lo que lo convierte en una escapada de fin de semana sencilla y cómoda para hacer desde Buenos Aires.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ofrece una muy buena experiencia para descansar a más de 550 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Turismo en la Costa Atlántica 2026: la playa a la que se puede acceder solo por un túnel secreto

El pueblo bonaernese se ubica a más de 500 km de la Ciudad de Buenos Aires. 

Está cerca de Buenos Aires y es una escapada de verano perfecta: un pueblo abandonado con una pulpería antigua

La camiseta fue encontrada por Agustín Elugui, un productor rural.

Cómo es Cañada Nieto, el pueblo de Uruguay donde cayó la camiseta homenaje de Miguel Russo

Su conexión con el entorno la convierte en una alternativa ideal para quienes buscan escaparse del ruido urbano.

Turismo en Argentina: es un pueblo low cost, podés recorrer la Ruta de Vino y tiene laguna

Hay un pueblito en Salta que tiene cerros, cardonales y calles adoquinadas ideal para recorrer en el verano 2026.

Turismo en Salta: el pueblito que tiene cerros, cardonales y calles adoquinadas para recorrer en el verano 2026

La Ciudad ofrece actividades especiales durante enero y febrero de 2026.

Buenos Aires prepara la ciudad y tiene actividades gratuitas y únicas para el verano 2026: cuáles son

Rating Cero

Esta producción deja fuertes mensajes sobre la aceptación de las diferencias y la capacidad de superación.
play

Esta serie sobre médicos tiene un agregado particular que hace sorprender a todos: cuál es y como encontrarla en Netflix

Martín Demichelis y Micaela Benítez discutiendo en un auto en Punta del Este.

La novia de Martín Demichelis aseguró que su pelea en un auto fue "una conversación como la de cualquier pareja"

La relación entre Martín Migueles y Wanda Nara estaría en crisis por una infidelidad por parte del empresario. 

Confirman que Wanda Nara se separó de Martín Migueles tras seis meses de relación por "falta de confianza"

Flor Vigna.
play

Flor Vigna, picante en el medio de los rumores contra Luciano Castro: "Lo peor del infiel no es perderlo"

Griselda Siciliani.
play

Griselda Siciliani rompió el silencio sobre los rumores de infidelidad de Luciano Castro: "Seguimos..."

Andrea Ghidone, Anita Martínez, Julia Calvo y Marisol Otero, las protagonistas de Ellas son tango.

Vuelve "Ellas son tango" al teatro y se suma Julia Calvo como Nelly Omar

últimas noticias

Una cámara de seguridad captó el momento en que el vidrio se cae sobre Pablo. 

Palermo: tomaba un café, le cayó un vidrio de un balcón en la cabeza y se salvó de milagro

Hace 21 minutos
Estados Unidos controlará la producción de petróleo de Venezuela.

EEUU anunció su plan para reactivar la producción petrolera de Venezuela

Hace 22 minutos
El 10 y la pelota, la imagen que mejor retrata su vida.

La leyenda de Garrafa: José Luis Sánchez, del potrero a la eternidad

Hace 50 minutos
play
Esta producción deja fuertes mensajes sobre la aceptación de las diferencias y la capacidad de superación.

Esta serie sobre médicos tiene un agregado particular que hace sorprender a todos: cuál es y como encontrarla en Netflix

Hace 1 hora
Anses informó a qué grupo le deposita $408.705 en enero.

ANSES deposita $408.705 en enero 2026: el grupo que lo cobra

Hace 1 hora