La escapada cerca de Buenos Aires para conocer en el verano 2026: es la ciudad más antigua de la Provincia

Fundada en 1748, fue escenario de un momento clave para la redacción de la Constitución Nacional.

Dentro de las propuestas turísticas de la provincia de Buenos Aires, San Nicolás de los Arroyos se destaca. No es solo una ciudad ribereña sino uno de los cimientos fundacionales de la identidad bonaerense, con casi 300 años de historia .

Del 7 de enero al 21 de febrero: como es la iniciativa gratuita de Verano en Buenos Aires

Fundada el 14 de abril de 1748 por Rafael de Aguiar, se posiciona como una de las ciudades más antiguas y emblemáticas de la provincia. La localidad fue testigo y protagonista de los procesos más importantes de la organización nacional argentina.

Conocida como la "Ciudad del Acuerdo", por la reunión entre gobernadores que derivó en el consenso de una Constitución Nacional , caminar por sus calles es realizar un viaje al pasado colonial y decimonónico. Allí la arquitectura antigua convive con un entorno natural renovado y con espacios de fe dignos de admirar. La combinación entre ciudad histórica y arte contemporáneo la convierte en un destino atractivo para el turismo.

San Nicolás de los Arroyos se encuentra en el extremo norte de la provincia de Buenos Aires , justo en el límite con la provincia de Santa Fe. Está ubicada sobre la margen derecha del Río Paraná.

Se sitúa a unos 240 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta distancia es fácil de recorrer en auto, siendo un destino ideal para una escapada.

Qué puedo hacer en San Nicolás de los Arroyos

El enfoque histórico de San Nicolás se respira en cada rincón de su casco céntrico. El Santuario de la Virgen es quizás uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad. Se trata de una obra monumental que se integra al paisaje histórico.

Aunque el sitio de más relevancia histórica es el Museo Nacional Casa del Acuerdo. En esta casona de estilo colonial, en 1852, los gobernadores de las provincias firmaron el acuerdo que permitió la redacción de la Constitución Nacional. El lugar conserva el mobiliario y la atmósfera de la época.

Otro punto para visitar es el Teatro Municipal Rafael de Aguiar. Inaugurado en 1908, es considerado uno de los teatros líricos más bellos del interior del país, con una acústica y arquitectura que emulan los grandes teatros europeos.

Las playas de San Nicolás de los Arroyos Las playas de San Nicolás de los Arroyos, ideales para el verano. Descubrí San Nicolás

Para aprovechar también sus espacios verdes, se puede ir a la Plaza Mitre, en el corazón del trazado original de la ciudad, o visitar el Eco-Parque San Nicolás, un espacio de 1.500 hectáreas que protege la biodiversidad autóctona. Tiene senderos entre lagunas y el río, ideales para observar la flora y fauna.

Por último, la parada obligada para el verano es el Arenal, la nueva zona de playas sobre el Paraná que permite disfrutar del río contando con todos los servicios necesarios. Es un espacio perfecto para practicar deportes náuticos.

Cómo llegar a San Nicolás de los Arroyos

Desde la Ciudad de Buenos Aires, San Nicolás de los Arroyos se encuentra a unos 230 kilómetros y el viaje demora aproximadamente 2 horas y media, dependiendo del tránsito. Otra opción es tomar el tren a Rosario que sale desde Retiro y tiene parada en la histórica estación de San Nicolás.

Sin embargo, la forma más directa de llegar es en auto, a través de la Autopista Panamericana (Ruta Nacional 9) en dirección a Rosario. El camino está en muy buen estado y señalizado, lo que lo convierte en una escapada de fin de semana sencilla y cómoda para hacer desde Buenos Aires.