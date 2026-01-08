8 de enero de 2026 Inicio
Temporal, inundaciones y destrozos en Salta: el dramático rescate de una pareja atrapada en un auto

Una pareja de turistas fue sorprendida por una repentina inundación en la ruta nacional 68 y fue rescatada por los vecinos. Las zonas más afectadas fueron Rosario de Lerma y La Merced, las lluvias provocaron anegamientos, desbordes de canales y arroyos.

El dramático rescate quedó registrado en un video. 

La provincia de Salta enfrentó una violenta tormenta que provocó inundaciones repentinas, cortes de ruta, caída de árboles y daños en viviendas, especialmente en el Valle de Lerma y La Merced. Una pareja de turistas fue sorprendida por la repentina caída de agua y tuvo que ser asistida por vecinos.

Inminente arribo de una ciclogénesis: rigen alertas por tormentas y lluvias en Argentina

De acuerdo con los reportes iniciales, en algunos sectores se registraron cerca de 100 milímetros de agua en 45 minutos, un volumen que superó la capacidad de drenaje disponible. Esto generó crecidas súbitas, desbordes y el colapso de caminos y calles.

Las imágenes de la tormenta mostraron calles convertidas en verdaderos ríos, arrastrando vehículos, motos y contenedores. En La Merced, una pareja que circulaba por la ruta quedó atrapada al intentar avanzar por un tramo cubierto de agua.

En pocos minutos el nivel del agua subió de manera impresionante”, describió Jaime Barrera, periodista de Rosario de Lerma. “La pareja no tuvo tiempo de bajarse del auto y debieron ser asistidos de inmediato.”

El rescate fue captado en video y evidencia la rapidez con la que avanzó la crecida, una característica habitual de los ríos de montaña en esta época del año.

Rosario de Lerma, una de las zonas más afectadas

Jaime Barrera, periodista de Rosario de Lerma, describió el escenario tras la tormenta y la magnitud del daño. “Hubo dos localidades las más afectadas. Las imágenes que ustedes mostraron corresponde a una localidad llamada La Merced. Pero también la más afectada es donde estoy, en Rosario de Lerma, 40.000 habitantes”, relató para C5N.

El agua comenzó a descender con el correr de las horas, pero la situación continúa siendo delicada. “Las aguas bajaron, pero como ustedes bien lo decían, los problemas vienen ahora. Un montón de familias autoevacuadas se tuvo que asistir ayer en la noche, esta madrugada a todas estas familias”, señaló.

Barrera detalló que todavía se está evaluando el alcance del daño en zonas periféricas: “No se sabe todavía lo que pasó en las zonas periféricas de estas localidades.”

Las imágenes donde hay una pareja de jóvenes eran turistas de Buenos Aires que venían. Entonces, no conocían la zona. Cuando vieron que la ruta era agua… se fueron a la banquina y no se dieron cuenta que había un canal muy profundo y los arrastró", sentenció.

