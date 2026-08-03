El gobierno de Uruguay descartó mediar entre Brasil y Argentina, pero les pidió pensar en el Mercosur

El canciller oriental Mario Lubetkin definió que "es el momento de pensar más en construir que en confrontar" y aseguró que su país sigue "muy de cerca" el conflicto de sus vecinos, pero lo consideró "un diálogo entre brasileros y argentinos".

Tras los cruces entre Lula da Silva y Javier Milei la última semana, el gobierno de Uruguay negó la posibilidad de intermediar para bajar la tensión, pero les recordó el momento en el que se encuentra el Mercosur tras el acuerdo con la Unión Europea y pidió " pensar una lógica de Estado y de Presidencia ".

“Este es el momento de pensar más en construir que en confrontar o generar choques internos”, afirmó el canciller uruguayo, Mario Lubetkin , este lunes tras participar de un debate en Uruguay que reunió a parte de los candidatos a la secretaría general de Naciones Unidas.

Lubetkin señaló que el gobierno uruguayo está monitoreando la situación “muy de cerca” , pero descartó la intervención del presidente Yamandú Orsi en las tensiones entre ambos países ya que el funcionario lo consideró un “diálogo entre brasileros y argentinos” .

El diplomático remarcó que cualquier tipo de tensión en el Mercosur “no ayuda, tensiona y no facilita en un momento tan importante” del bloque comercial en América del Sur.

Milei ratificó este domingo en LN+ la descripción de su par de Brasil como "ladrón" y "corrupto": "La pregunta es '¿Mentí?'. Es un ladrón, es un corrupto, fue condenado por ladrón y corrupto; estuvo preso por lo cual también es cierto lo de presidiario y, no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa en el procedimiento, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto ".

Mientras que el mandatario brasileño había tratado al libertario de "esa cosa" en respuesta a los primeros insultos que el mandatario argentino le dirigió durante el lanzamiento de campaña de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Javier Milei. Captura de la transmisión de LN+ optimizada con Gemini

"¿Ustedes vieron la payasada que hizo aquí el presidente de Argentina? No dije nada porque mi relación es de Jefe de Estado con Estado y me gusta el pueblo argentino y no cambiaré nada por culpa de esa cosa", expresó en un primer momento Lula durante un acto en Brasilia del Partido Socialista Brasileño, en el que formalizó su candidatura a la reelección presidencial.

Luego resaltó la importancia de dejar un mensaje de reflexión, frente a los agravios de Milei: "Aprendí demasiado temprano a caminar con la cabeza en alto. Aprendí muy temprano a disfrutar del respeto y respetar a la gente. Aprendí muy temprano que no soy mejor, pero tampoco soy peor que nadie y que no soy el menos sabio".