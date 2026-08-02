¿La diplomacia todavía sirve? El contraste argentino frente al FMI y Brasil

Mientras el Gobierno recibía a la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, el presidente Javier Milei desataba una crisis simultánea al insultar a su par brasileño, Lula Da Silva. ¿Qué tipo de diplomacia sobrevive a un orden internacional sin liderazgo claro y con reglas de juego rotas?

En julio de 2026, la política exterior argentina se convirtió en un caso de laboratorio. Mientras el país recibía la visita de la titular del FMI, el presidente Javier Milei desataba una crisis simultánea al insultar a su par brasileño, Lula Da Silva. Frente a esta disonancia que amenaza acuerdos comerciales urgentes y refleja nuestra dependencia económica, surge la pregunta inevitable: en un orden global con las reglas rotas, ¿qué tipo de diplomacia realmente sirve?

La diplomacia tradicional del siglo XX se agotó y en su lugar surgió un escenario donde el poder real circula por fuera de los canales institucionales clásicos. El analista Ian Bremmer lo describe como un "Mundo G-Cero": un orden internacional sin liderazgo claro y con reglas de juego rotas. Líderes disruptivos como Donald Trump o Javier Milei operan en ese vacío, sin los filtros que ordenaban a la diplomacia de posguerra.

Como explican teóricos del realismo como John Mearsheimer, las instituciones internacionales importan poco frente al choque de intereses reales. En este sentido, el poder crudo se impone a las formas que creemos relevantes. Si Naciones Unidas no logra frenar crisis determinantes —Gaza, Ucrania, Irán, las hambrunas globales—, la diplomacia pierde buena parte de su razón de ser, tal como advierte el diplomático Richard Haass.

La coyuntura argentina actual ilustra a la perfección esta idea. Dos episodios simultáneos lo demuestran, y no son hechos aislados: son las dos caras de una misma política exterior en crisis.

Por un lado, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, visitó el país en una clara muestra de respaldo institucional al gobierno argentino. Por otro lado, el presidente Javier Milei insultó a Lula Da Silva en un acto público en Brasil, activando una crisis diplomática con uno de los socios comerciales más relevantes del país.

Milei en el acto con Flávio Bolsonaro. EFE

Existe una profunda disonancia entre los imperativos de la política macroeconómica y la ejecución de la política exterior. Mientras el Ministerio de Economía refuerza relaciones con el FMI, la diplomacia presidencial abre focos de incendio con socios comerciales clave. Antes fue China, ahora es Brasil. Este contraste no es casual, ya que expone qué tipo de diplomacia todavía sí funciona en el mundo sin reglas y cuál ya no.

Brasil: cuando el insulto reemplaza al protocolo

Milei llamó "ladrón", "presidiario" y "basura socialista" a Lula Da Silva durante un acto en San Pablo en apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. La respuesta de Brasilia fue inmediata: el canciller Mauro Vieira llamó a consultas al embajador brasileño en Buenos Aires. Pero ¿Esto de qué sirve? ¿Tiene algún efecto? En realidad, según la Convención de Viena, constituye un acto de máxima alerta ya que exige una revisión estructural de la relación bilateral, y generalmente sirve como "amenaza".

El Congreso de Viena: el diseño de la Europa moderna. Getty Images

En ese sentido, en Brasilia no lo leen como un exabrupto aislado, ya que Milei nunca buscó contacto institucional con Lula en sus tres visitas al país. Ahora bien, el costo de esta ruptura es doblemente relevante porque Argentina depende comercialmente de Brasil de forma asimétrica.

Las relaciones económicas entre Argentina y Brasil

Brasil es el primer destino de las exportaciones argentinas, con el 14,7% de las ventas externas. Al mismo tiempo, es el segundo proveedor global de la Argentina, con el 22,3% de las importaciones, fundamental para el abastecimiento industrial. El resultado es un déficit comercial estructural para Argentina de unos u$s5.653 millones.

Ese desequilibrio se profundiza en un sector puntual: la industria automotriz, columna vertebral de la integración sudamericana. Su comercio opera bajo el Acuerdo de Complementación Económica N°14 (ACE 14), que vence en 2029 y necesita un nuevo esquema regulatorio con urgencia.

Industria automotriz argentina de Stellantis. IProfesional

La razón de esa urgencia es la sobrecapacidad industrial china, que amenaza con desviar el comercio regional. Los aranceles externos del 35% no alcanzaron para contenerla. El sector necesita inversión en digitalización y matrices energéticas para competir y tener mercados más desarrollados, algo que exige como mínimo coordinación política eficiente entre Brasilia y Buenos Aires.

La marca china BYD alcanzó las 10.000 unidades vendidas en Argentina a mediados de 2026, logrando un rápido crecimiento. Cadena 3 Argentina

Al romper los canales diplomáticos con Lula, el gobierno de Milei paraliza precisamente esa negociación y desde Brasilia tampoco intentan avanzar. El costo del insulto entonces no es simbólico, debido a que es un costo de oportunidad industrial concreto, medible en cupos y aranceles que no se van a renegociar a tiempo.

El FMI: el otro canal que sí funciona

Mientras la diplomacia presidencial ponía en juego las relaciones con Brasil, el canal institucional con el FMI avanzaba sin fricciones. Georgieva llegó a Buenos Aires el 27 de julio en su primera visita al país desde que asumió la conducción del organismo en 2019.

Su agenda incluyó la Casa Rosada, con Milei y el Gabinete ampliado; el Palacio de Hacienda, con una conferencia de prensa junto al ministro de economía Luis Caputo, una cena con empresarios del "Círculo Rojo" en el Palacio Duhau, y una recorrida por Vaca Muerta, en el yacimiento Loma Campana de Neuquén.

Kristalina Georgieva con Luis Caputo. Prensa

La dependencia periférica

La visita a Vaca Muerta fue el gesto más significativo, dado que el FMI necesita asegurarse de que Argentina pueda repagar su deuda, y ve en el sector energético la clave de esa capacidad. No es casualidad que Georgieva remarcó el desempeño en petróleo, gas, minería y agricultura como sostén de las futuras exportaciones.

Las proyecciones indican que, hacia principios de la próxima década, Vaca Muerta podría generar 50.000 millones de dólares anuales en exportaciones (equivalente a lo que genera todo el complejo agroexportador multiplicado por uno y medio). Esa es la verdadera y única garantía de repago que el FMI considera viable.

Desde el análisis internacional y la economía política, esto es un caso de manual sobre la dependencia periférica: un país en desarrollo actúa como proveedor de recursos estratégicos globales para sostener compromisos financieros, mientras su mercado interno absorbe los costos sociales.

Kristalina Georgieva en Vaca Muerta. Prensa

El costo de oportunidad que se pierde es inmenso, dado que para que Vaca Muerta alcance su volumen máximo de exportación el sector exige operar bajo reglas de precio "paridad de exportación". Esto significa que el mercado interno termina pagando el combustible y la energía a precios internacionales, pero con ingresos locales. A su vez, las divisas (dólares)que ingresan (parte el privado y parte el Estado) no se reinvierten en su totalidad en infraestructura básica (como llevar la red de gas a las provincias que aún dependen de garrafas), sino que se dirigen a garantizar el pago de la deuda externa.

Cuadro creado por la autora de los próximos pagos que tendrá que emitir la Argentina. Fuente: Ministerio de Economía de la Nación, Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), Fondo Monetario Internacional y Bloomberg Línea.

Sin dudas que la visita del FMI es un apoyo institucional a nivel internacional al modelo económico. No obstante, Georgieva evitó responder si el organismo proyecta que el Gobierno volverá a emitir deuda en los mercados internacionales.

El antecedente Lagarde: las declaraciones y la política real no siempre coinciden

Este tipo de visitas institucionales no siempre anticipan lo que viene después. En marzo de 2018, Christine Lagarde, extitular del FMI, visitó Buenos Aires y aseguró que no había llegado a negociar ningún programa.

Tres meses más tarde, el gobierno de Mauricio Macri firmó un "Stand-By" por u$s50.000 millones, el mayor préstamo de la historia del FMI hasta ese momento. En octubre, el monto se amplió a u$s57.100 millones.

Mauricio Macri junto a la extitular del FMI, Christine Lagarde.

Por consecuencia, el antecedente enseña algo simple: las declaraciones públicas de mandatarios o directores de instituciones internacionales versus lo que realmente termina ocurriendo, no siempre coinciden. Es así que conviene leer la visita de Georgieva con la misma cautela.

La política real está lejos de representar las declaraciones públicas de Jefes de Estado o de Directores importantes de organismos multilaterales. Sin embargo, al no poder acceder a la verdad completa, nos queda el análisis profundo de sus acciones, e incluso, la correlación entre las declaraciones y las acciones posteriores a ellas.

El contraejemplo: la diplomacia que todavía sirve

Frente al desgaste de la diplomacia personalista, sobrevive otro modelo que podemos observar claramente en China (y en Asia Oriental en general), ya que ejecuta una política exterior eficiente, basada en el protocolo y la interculturalidad. Beijing demuestra que es posible negociar incluso con rivales directos como Estados Unidos (un ejemplo que podría servir a la Argentina frente a Brasil).

EOM

En ese tablero, China pidió el viaje presidencial de Javier Milei a su suelo para poder firmar acuerdos bilaterales pendientes y necesarios para la economía argentina.

Es así que por más disruptivo que intente ser un líder en otros frentes (como con Brasil), cuando se necesita oxígeno económico real de una superpotencia, la diplomacia institucional clásica —el protocolo, el viaje de Estado, el respeto mutuo— no solo sigue viva, sino que es la única herramienta que funciona.

Conclusiones

Los dos episodios de julio de 2026 en Argentina no son contradictorios: son la misma tesis vista desde dos lentes. La diplomacia personalista, sin protocolo ni filtro, fracasa y tiene costos concretos, como lo muestra la parálisis del ACE 14 con Brasil. La diplomacia institucional, en cambio, todavía produce algunos resultados relevantes, como lo demuestra el respaldo del FMI o el modelo chino.

La pregunta no es si la diplomacia sirve en abstracto, sino qué tipo de diplomacia sobrevive a un orden internacional sin liderazgo claro y con reglas de juego rotas. La respuesta que deja Argentina en julio de 2026 es clara: la diplomacia que se ejerce sin instituciones ni protocolo se agota rápido y la que conserva ambos, todavía construye.