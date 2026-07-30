30 de julio de 2026 Inicio
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Hallaron muerta a una joven argentina en Uruguay que estaba desaparecida

Tenía 18 años y permanecía desaparecida desde el lunes. La principal sospecha de las autoridades apunta a que se suicidó y la autopsia estableció que falleció poco antes de su hallazgo.

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La joven argentina hallada muerta en Uruguay.

La joven argentina hallada muerta en Uruguay.

Cadena 3

Una joven argentina que se encontraba desaparecida en la ciudad uruguaya de Punta del Este fue hallada muerta después de que permaneciera desaparecida desde el lunes. La principal sospecha de las autoridades apunta a que se suicidó, aunque ordenaron una investigación para establecer el motivo de su fallecimiento.

La adolescente había estado internada en un psiquiátrico, según trascendió en los medios.
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La joven, identificada como Pepa Almendra Vergara di Benedetto, tenía 18 años y se había mudado a la ciudad de Maldonado para estudiar, mientras que previamente vivió en Córdoba. En este marco, su familia denunció el lunes su desaparición y luego fue hallada tras un amplio operativo. Los investigadores establecieron que fue vista por última vez en la parada 5 y un chofer de colectivos afirmó que la trasladó.

En tal sentido, los familiares advirtieron un bulto en un arbusto de la zona y la Policía confirmó que se trataba de Vergara di Benedetto. Según consignó Montevideo Portal, la autopsia estableció que no participaron otras personas en el hecho y que el deceso ocurrió poco tiempo antes de que sea encontrada.

La joven argentina hallada muerta en Uruguay.

La joven argentina hallada muerta en Uruguay.

Por su parte, la tía expuso que había observado a su sobrina con conductas extrañas previo a su desaparición, lo que la Justicia consideró para la investigación.

En tanto, debido al análisis sobre el cuerpo, las autoridades a cargo de la causa indicaron que se habría tratado de un suicidio y que su desaparición fue voluntaria. Además, cancelaron una serie de declaraciones indagatorias pero aclararon que la investigación continuará para precisar el motivo del fallecimiento.

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