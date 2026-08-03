3 de agosto de 2026 Inicio
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Un dron ucraniano cayó sobre un balneario ruso repleto de gente: murieron tres niños

El artefacto, que según las autoridades rusas había sido lanzado por Ucrania y fue interceptado por sus fuerzas, cayó sobre un balneario repleto de turistas en Guelendzhik. Entre las siete víctimas fatales hay tres niños y más de 20 heridos fueron hospitalizados.

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Una captura de video del momento del impacto del dron ucraniano.

Una captura de video del momento del impacto del dron ucraniano.

Al menos siete personas murieron y 40 resultaron heridas en el sur de Rusia el lunes después de que escombros de un dron ucraniano cayeran sobre una playa abarrotada, según funcionarios locales, en uno de los incidentes más mortíferos de las últimas semanas.

El presidente ucraniano llegó a EEUU. También asistirá al funeral del senador Lindsey Graham.
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Tres de los fallecidos en el incidente en una zona turística del mar Negro en la ciudad de Gelendzhik eran niños, dijeron las autoridades locales de la región de Krasnodar en un comunicado.

Se desconoce si el incidente fue causado por el derribo del dron por las defensas aéreas rusas o por la caída del dron, reportó la cadena CNN e informó la agencia Noticias Argentinas.

El gobernador regional, Veniamin Kondratiev, dijo que las personas en la playa murieron “cuando escombros de un UAV cayeron”.

Otras 40 personas resultaron heridas en el incidente, dijo Kondratiev. De ellas, 21 fueron hospitalizadas y otras 19 recibieron atención médica, dijeron las autoridades.

La versión ucraniana apunta contra Rusia

En un comunicado dirigido a la cadena CNN, el jefe del Centro Ucraniano para Contrarrestar la Desinformación, Andriy Kovalenko, dijo: “Esto fue obra de las fuerzas de defensa aérea rusas, que derribaron el dron sobre una playa llena de veraneantes. Y patéticos esfuerzos de las autoridades rusas, que a menudo ocultan las alertas de ataque aéreo o no hacen todo lo necesario para garantizar la seguridad de los rusos durante tales alertas”.

“Las muertes de rusos en la playa de Gelendzhik son enteramente culpa de las fuerzas de defensa aérea rusas”, dijo Kovalenko. “Ucrania utiliza sus armas exclusivamente contra el complejo militar-industrial de Rusia (y) la infraestructura económica que afecta la capacidad de Rusia para financiar la guerra”.

La región rusa de Krasnodar es atacada con frecuencia por las fuerzas ucranianas, que anteriormente han atacado activos navales e infraestructura petrolera.

La base naval de Novorossiysk, que es el principal centro de la Flota del mar Negro de Rusia, se encuentra a unos 40 kilómetros de la ciudad turística de Gelendzhik. Según se informa, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, también tiene un palacio cerca de la ciudad, aunque el portavoz del Kremlin ha negado anteriormente que el líder ruso estuviera vinculado a alguna propiedad allí.

Durante el último mes, Ucrania ha incrementado los ataques mortales contra Rusia, apuntando a infraestructura energética, fábricas que producen armas, sitios de equipo militar e instalaciones de transporte marítimo.

Al menos 61 personas murieron y otras 327 resultaron heridas del 24 de julio al 31 de julio por ataques con drones y bombardeos ucranianos, informó el viernes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova.

El 18 de julio, al menos ocho personas murieron por ataques con drones ucranianos en Rusia, lo que marcó la andanada más mortífera reportada dentro del país en más de dos años.

Ese mismo mes en Ucrania, los ataques rusos mataron al menos a 377 civiles e hirieron a otros 2.129, lo que lo convirtió en el mes más mortífero de la invasión desde abril de 2022.

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